使用 Regulate.AI 加快协作式监管报告撰写

IBM 与多家全球制药组织开展合作，共同开发并试点 Regulate.AI；这是一款由智能体式 AI 驱动的多智能体撰写工具，它旨在支持可扩展、高质量的监管文档创建，且适用于多个行业的不同用例。
监管报告撰写仍是将产品推向市场的最复杂、最耗时的活动之一。监管文档篇幅庞大、结构严密且需严格审查，因而要求具备科学精确性并严格遵守相关格式和合规性。
随着监管要求变得日益复杂，生命科学组织面临越来越大的压力：必须更快提交申请，同时保持高质量、一致性和可追溯性。因此，使用 AI 来加快此进程一直是众多组织的关注重点—此方法可应用于各个细分行业。
为应对该挑战，IBM 与多家全球制药组织开展合作，共同开发并试点 Regulate.AI，即我们的 IBM Regulatory Authoring Accelerator。Regulate.AI 是一款由智能体式 AI 驱动的多智能体撰写工具，它旨在支持跨监管用例的可扩展、高质量文档创建。我们的合作核心是让 AI 超越概念验证，从而将其嵌入到实际的日常监管报告撰写工作流中，并将其设计为能跨多个报告用例实现企业级运行。
更广泛地讲，就其目前的形式而言，该加速器可应用于各种报告用例，其中包括可持续发展报告、财务报告和年度报告，或是编写科学报告。该工具的灵活性以及与模板和输入无关的方法使其能够应用于各个行业。
通过联合设计会议和迭代开发，推动了此工具的不断发展。此过程使得 Regulate.AI 能根据文档类型、内容复杂性和用户需求，适应整个组织的不同撰写方法。
我们的工具可提供两种方法：基于模式的生成和基于模板的生成。基于模式的起草方法可提供灵活性，并可通过学习先前的文档以作为输入-输出对，同时可让模型概括各种不同的内容。然而，对于很多监管与科学用例来说，基于模板的方法却能实现更高的控制力、可扩展性和一致性。通过采用预先定义结构来起草，模板可让用户直接指导输出，并将相同的标准应用于多种文档类型和监管环境。
此协作方法可确保 Regulate.AI 不是作为一款通用 AI 工具来发展，而是立足于监管团队成员的现实需求的加速器。
监管报告撰写几乎无法一气呵成。此类文档通常由大型分散式团队在紧迫时间内多次起草、审查、修订和完善。Regulate.AI 的设计正是为了支持这一现实，从而实现跨整个撰写生命周期的协作，而不是充当一个 Word 插件。它可实现用户与组织的文档创建工作流之间的协作。
该加速器提供基于角色的体验并与监管报告撰写流程中的不同职责相匹配。管理员负责管理配置，设计者负责构建和准备报告与模板，撰稿人和审稿人负责起草、评审和完善内容。
这一基于角色的模型在监管环境中至关重要，因为在此类环境中需要明确的所有权、受控的访问权限以及明确的移交来保持合规，同时还能让多个团队并行工作。通过平衡灵活性和治理，此加速器可支持高效协作，同时又不影响一致性或监督。
强大的撰写功能（包括版本控制、添加注释、跨文档章节的依赖关系感知以及完整报告导出）在监管环境中同样至关重要。监管文档通常会经历多次迭代审查周期，且后期更新常由新数据、审稿人反馈或不断变化的申请要求来驱动。依赖关系感知可确保在一个章节所做的更改能准确、一致地反映在整个文档中，从而降低出现差异和返工的风险，而这对于大型、复杂的申请来说十分重要。
这些功能会通过使用真实的监管报告示例，在多个非临床与临床生命科学领域中进行开发和验证。此方法确可保该工具不仅能在适当的时候简化撰写流程，还能考虑到监管报告编写中固有的细微差别、控制措施和可变性。因此，Regulate.AI 旨在扩展至多个团队和用例，同时保持可重用性、稳健性并适合用于企业监管运营。
Regulate.AI 的核心是一系列由生成式 AI 驱动的功能，它们旨在减少手动工作量并加快撰写流程，同时让人类始终与决策责任牢牢联系在一起。
这些功能可在整个起草生命周期中为作者提供支持，从而帮助他们从原始数据跨越到高质量、可随时提交的文档，而无需付出大量手动劳动：
这些能力可共同帮助作者将精力从格式设置和重新起草等重复性任务中转出，从而将更多时间花在审查、解释和决策上。此方法可增强作者的体验和积极性，从而抵消监管申报日益增长的行政负担。
Regulate.AI 在开发时便考虑了企业部署，且旨在集成到现有监管系统中，而不是作为一款独立工具来运行。
作为此协作的一部分，我们正在开发与 Veeva Vault 等平台的集成功能，以便为整合路径和技术设计决策提供信息。此加速器可支持与更广泛的存储空间环境的整合，从而实现灵活的源数据摄取以及监管报告的结构化管理。
虽然当前合作聚焦于特定的监管用例，但其底层架构却被设计为可随时间扩展以支持其他文档类型、治疗领域和组织要求。
一种结构化但协作式的交付方式，其中结合了联合设计、技术可行性验证和迭代开发，且能确保该加速器保持稳健、可扩展并适应受监管的环境。
Regulate.AI 是 IBM Consulting 基于资产的服务 Enterprise Advantage 的其中一部分，可用于构建、治理和扩展智能体式应用程序。Regulate.AI 使用 IBM Consulting Advantage 的功能来构建，且是 Advantage 市场提供的预构建智能体式应用程序之一。
在 Regulate.AI 继续发展的同时，我们的分析表明它可实现显著效率提升，且有望帮助监管撰稿人减少 50%–60% 以上的用时。
除了效率提升，此协作还凸显了负责任地将生成式 AI 嵌入受治理工作流、保持人工监督并严格符合监管标准所带来的价值。此方法可在保持质量、合规性和信任的同时带来切实的优点。
IBM 致力于继续投资 Regulate.AI，并通过明确的开发路线图来扩展该加速器，同时与制药行业客户开展合作以在各种用例中部署该工具。此过程包括扩大更多监管文档类型的覆盖范围，以便增强核心撰写功能、强化各项整合（包括申请与内容管理平台），并加强该解决方案以实现更广泛的企业推广。
通过采用针对每个用例和组织所量身定制工具的方法，随着 Regulate.AI 的成熟，它有望成为一项可重复、可扩展的能力。它可帮助监管团队更快、更自信地工作，同时保持受监管环境所需的治理和质量。