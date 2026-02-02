使用 Regulate.AI 加快协作式监管报告撰写

监管报告撰写仍是将产品推向市场的最复杂、最耗时的活动之一。监管文档篇幅庞大、结构严密且需严格审查，因而要求具备科学精确性并严格遵守相关格式和合规性。

随着监管要求变得日益复杂，生命科学组织面临越来越大的压力：必须更快提交申请，同时保持高质量、一致性和可追溯性。因此，使用 AI 来加快此进程一直是众多组织的关注重点—此方法可应用于各个细分行业。

为应对该挑战，IBM 与多家全球制药组织开展合作，共同开发并试点 Regulate.AI，即我们的 IBM Regulatory Authoring Accelerator。Regulate.AI 是一款由智能体式 AI 驱动的多智能体撰写工具，它旨在支持跨监管用例的可扩展、高质量文档创建。我们的合作核心是让 AI 超越概念验证，从而将其嵌入到实际的日常监管报告撰写工作流中，并将其设计为能跨多个报告用例实现企业级运行。

更广泛地讲，就其目前的形式而言，该加速器可应用于各种报告用例，其中包括可持续发展报告、财务报告和年度报告，或是编写科学报告。该工具的灵活性以及与模板和输入无关的方法使其能够应用于各个行业。