Computer Gross 借助 IBM watsonx 在意大利推动 AI 创新
为了帮助意大利的合作伙伴生态系统建立负责任地采用 AI 所需的技能，Computer Gross 推出了 watsonx 能力中心——一项旨在推动生成式 AI 遍及意大利市场的内部投资。
Computer Gross 正在帮助意大利各组织从对 AI 关注转变为收获 AI 实际成效。在 IBM® TechXchange 的这次访谈中，该公司分享了 watsonx.data 和一个专门的 watsonx 能力中心如何为意大利各地的合作伙伴迎接可信 AI 的新时代做好准备。
Computer Gross 是意大利历史最悠久、以解决方案为导向的经销商之一，也是 IBM 长期的合作者。数十年来，该公司在数千家意大利组织采用新技术和实现系统现代化的过程中提供了支持。如今，其关注焦点明确地集中在 AI 及其背后有用且可靠的数据基础上。
在 2025 年 IBM TechXchange 大会上，我们采访了 Computer Gross 的云与 AI 团队负责人 Davide Bagnoli，探讨该公司如何帮助其合作伙伴生态系统应对这一转型。我们的对话突显了数据与技能赋能已变得何等关键，它们正成为意大利 AI 发展格局的核心。
“我们每天都在和数据打交道，”Davide 说道。“它让我们洞察市场，并帮助我们理解合作伙伴在哪些方面需要支持。”
Computer Gross 与遍布意大利的近三百家 IBM 业务合作伙伴开展协作。这些合作伙伴的规模各异，既有大型系统集成商，也有小型专业团队，还包括在 AI、云和安全等领域拥有深厚专长的精品公司。无论规模大小，他们都面临着相同的挑战：如何跟上快速变化的 AI 技术。
用他们自己的话说，其使命是：“Promuovere l'utilizzo dell'AI Generativa nel mercato italiano, facilitando lo sviluppo degli use case allineati ai diversi settori di industria。”（意为：“在意大利市场推广生成式 AI 的应用，并助力开发与各行业领域相匹配的应用场景。”）
Davide 解释了能力中心如何加强整个生态系统内的协作：“如果你是一家小型合作伙伴，可能不具备独立主导复杂 AI 项目所需的全部技能。能力中心将合作伙伴们相互联结，使他们能够分享专业知识，共同成长。”
通过结构化培训、认证以及直接获取 IBM 技术的途径，该中心正在成为推动意大利全国做好 AI 准备的重要催化剂。
随着意大利企业推进运营数字化，它们在不同工具和格式中生成海量数据。大多数组织都认识到这些信息的价值，却难以有效地将其用于 AI。这正是 watsonx.data 对 Computer Gross 的战略变得至关重要的地方。
“watsonx.data 将不同类型的数据整合为适用于 AI 的格式，”Davide 说道。“它打破了数据孤岛，让你能将信息用于实际项目。”
借助 watsonx.data，合作伙伴可以将结构化数据（如数据库和应用表）与非结构化内容（包括文档、PDF或日志）汇聚到一个统一的、受治理的湖仓一体环境中。这种统一的方法减少了数据孤岛和复杂性，提升了数据质量，并创建了一条贯穿混合云环境、通往适用于 AI 的数据的一致路径。通过简化数据访问、治理和准备，watsonx.data 帮助合作伙伴依托可信的数据基础，加速分析、模型训练和 AI 开发。
Davide 在 TechXchange 期间参与了 watsonx.data 实践实验室，并强调了 AI 平台支持不同用户偏好的重要性。数据科学家通常偏爱清晰的视觉界面，而开发者和架构师则倾向于自动化与命令行工作流。
“不同的从业者以不同的方式工作，”Davide 说。“watsonx.data 既提供了简洁的用户界面，也提供了通过命令行实现自动化的选项。过去一年的改进非常显著。”
这种双模式方法使合作伙伴更容易采用该平台并将 AI 集成到现有流程中。
展望未来，Davide 认为 AI 智能体将成为自动化工作并在应用程序中嵌入智能的强大方式。他将 AI 的未来比作传统的软件构建方式：将复杂问题分解为可重用、可调整的若干部分。但智能体需要可靠的信息作为基础。
“没有良好的数据，模型本身只是玩具，”Davide 说。“许多公司在数据库和文件共享中保存着信息，却未能加以利用。借助 watsonx.data，一切都得以整合。之后你便能释放其价值。”
通过准备数据基础并鼓励合作伙伴探索基于智能体的方法，Computer Gross 正在帮助意大利企业构建实用、可扩展且符合实际需求的 AI。
Computer Gross 已从其对 AI 的投资中看到了显著的成果。该公司因其在 B2B 商务平台上创新性地运用 IBM watsonx Assistant 而荣获了 Netcomm 奖项。此项认可反映了在坚实的数据战略下应用 AI 所能带来的成果。
尤为突出的是，该公司致力于帮助意大利生态系统超越实验阶段，实现实质性进展。通过 watsonx 能力中心、watsonx.data 以及与 IBM 的紧密协作，Computer Gross 正在为全意大利范围内采用值得信赖的 AI 构建基础。
下文对 Davide Bagnoli 的完整访谈捕捉了这一势头，并展示了 AI 如何为合作伙伴和客户塑造新的可能性。