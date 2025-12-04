Computer Gross 借助 IBM watsonx 在意大利推动 AI 创新

Computer Gross 是意大利历史最悠久、以解决方案为导向的经销商之一，也是 IBM 长期的合作者。数十年来，该公司在数千家意大利组织采用新技术和实现系统现代化的过程中提供了支持。如今，其关注焦点明确地集中在 AI 及其背后有用且可靠的数据基础上。

在 2025 年 IBM TechXchange 大会上，我们采访了 Computer Gross 的云与 AI 团队负责人 Davide Bagnoli，探讨该公司如何帮助其合作伙伴生态系统应对这一转型。我们的对话突显了数据与技能赋能已变得何等关键，它们正成为意大利 AI 发展格局的核心。

“我们每天都在和数据打交道，”Davide 说道。“它让我们洞察市场，并帮助我们理解合作伙伴在哪些方面需要支持。”