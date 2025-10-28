如果审计追踪和数据流整合到一个可直接审计的视图中，并自动映射与 GDPR、HIPAA、PCI 和 SOX 相关的数据，您的合规团队的行动能够加快多少？如果您能够更快地解决事件，并立即了解敏感数据的流动情况，会有怎样的收获？

这种效率不仅关乎速度，还能帮助减轻不确定性和风险。根据 GDPR，违规组织可能会被处以高达 2000 万欧元或其全球年营业额 4% 的罚款，以较高金额为准。

在美国，Health Information Technology for Economic and Clinical Health (HITECH) 加强了对 HIPAA 的执行：对同一要求的重复违规，每年可能面临高达 150 万美元的民事罚款。这些数字并非理论值，而是任何失去数据控制权的组织都将面临的巨大风险。

IBM 在治理和安全领域拥有数十年的体验，为可信数据奠定了基础。在此类专业知识的基础上，IBM® watsonx.data intelligence 提供强大的数据沿袭分析，并将透明度置于合规的核心，而 IBM® Guardium Data Protection 则提供对访问控制和策略执行的详细可视化。这些解决方案共同支持组织符合监管期望，同时减少审计、合规和安全团队的工作量。无论数据存储在云端、本地部署还是混合环境中，它们都能提供数据传输服务。合规性是数据可靠性的一个基本点，它始于清晰性。数据沿袭提供叙述层：讲述数据从起点到结果的完整故事。