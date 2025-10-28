人工智能 IT 自动化

无盲点合规：数据沿袭和 IBM Guardium Data Protection

每个模型和洞察分析的准确性取决于其数据。IBM watsonx.data intelligence 和 Guardium Data Protection 有助于简化审计准备工作并增强数据可靠性，实现值得信赖的 AI 和分析。

出版 10/28/2025
数字插图：键盘两侧各有一堆彩色圆形硬币

如果审计追踪和数据流整合到一个可直接审计的视图中，并自动映射与 GDPR、HIPAA、PCI 和 SOX 相关的数据，您的合规团队的行动能够加快多少？如果您能够更快地解决事件，并立即了解敏感数据的流动情况，会有怎样的收获？

这种效率不仅关乎速度，还能帮助减轻不确定性和风险。根据 GDPR，违规组织可能会被处以高达 2000 万欧元或其全球年营业额 4% 的罚款，以较高金额为准。

在美国，Health Information Technology for Economic and Clinical Health (HITECH) 加强了对 HIPAA 的执行：对同一要求的重复违规，每年可能面临高达 150 万美元的民事罚款。这些数字并非理论值，而是任何失去数据控制权的组织都将面临的巨大风险。

IBM 在治理和安全领域拥有数十年的体验，为可信数据奠定了基础。在此类专业知识的基础上，IBM® watsonx.data intelligence 提供强大的数据沿袭分析，并将透明度置于合规的核心，而 IBM® Guardium Data Protection 则提供对访问控制和策略执行的详细可视化。这些解决方案共同支持组织符合监管期望，同时减少审计、合规和安全团队的工作量。无论数据存储在云端、本地部署还是混合环境中，它们都能提供数据传输服务。合规性是数据可靠性的一个基本点，它始于清晰性。数据沿袭提供叙述层：讲述数据从起点到结果的完整故事。

数据沿袭：数据如何成为证据

长期以来，数据沿袭一直被视为‘技术上可有可无的附加功能’。实际上，它是监管报告的基础，也是 AI 就绪、可靠数据的关键推动者。数据沿袭讲述了您的数据故事：数据的来源、如何被转换，以及最终的使用去向。如果记录得当，它会将审计跟踪从拼凑的证据变成清晰、值得信赖的叙述。通过 watsonx.data intelligence，组织可以跨云端、本地部署和混合系统追踪和理解数据，获得对数据沿袭质量的统一视图，而无需中断现有环境。

例如，一家美国排名前 25 的金融控股公司，通过采用 IBM watsonx.data intelligence 中的数据沿袭来改变其合规状况。通过获得对数据流和元数据的自动化、端到端可视性，该公司能够识别和监控其严重数据元素 (CDE)，简化管理流程，并为审计做好充分准备。内部审计未提出任何建设性反馈，这是一个有力信号，表明数据的准确性和可追溯性已经得到加强。

通过将沿袭置于首位，组织可以：

  • 证明整个生命周期的数据可追溯性
  • 快速且准确地回答审计员的问题
  • 支持可审计的数据流框架，例如 GDPR、SOX、BCBS 239
  • 增强对数据可靠性的信心

这种方法不仅仅是治理，它是您业务数据信任的基础。一旦了解了数据的完整故事，接下来就需要掌控。数据保护提供了责任层，清晰展示了谁在何时以何种方式访问了数据。

Guardium：将审计证据转化为可操作的控制措施

如果说数据沿袭是地图，那么数据保护就是放大镜，可以准确地显示出一路上与数据交互的人。Guardium 会记录对敏感数据的访问，记录谁查看了数据、何时查看以及从何处查看。它执行策略和最小权限访问方法，标记可疑用户活动，并提供针对 GDPR、HIPAA、SOX、PCI-DSS 等的内置合规报告，以简化审计流程并支持快速合规决策。

数据沿袭与数据保护共同构成了连续的合规框架，在这里，数据的流动和访问都被纳入可追踪的管理之中。数据沿袭显示数据流向，而数据保护则执行规则，将观察转化为防护。

Guardium Data Protection 在 watsonx.data intelligence 中补充了数据沿袭功能，重点关注谁在访问数据，通过用户活动和控制上下文丰富合规叙述。其结果就是一个完整的合规故事，流向加访问，情境加控制。

沿袭和保护结合使用可减少盲点，将审计证据转化为端到端合规工具。

通过证据和控制实现合规

当数据沿袭与数据保护协同工作时，组织能够获得一个统一的、基于证据的数据流动和访问情况视图，形成一个可审计的合规框架，使您能够快速采取行动。

这种组合方法支持监管合规流程自动化，并可以明确数据使用、转型和下游影响，包括：

  • 端到端可见性：了解数据如何跨系统流动和转换。
  • 访问问责制：精确了解在每一步中谁访问了数据。
  • 审计就绪报告：提供连贯的端到端合规叙述，而非零散的日志记录。
  • 快速事件响应：快速追踪可疑访问的下游影响。

这些解决方案并行工作，可以改变合规工作流。通过 watsonx.data intelligence 中的自动沿袭，组织可以显著减少报告监管合规性所花费的时间，并显著提高数据问题的可追溯性。这些改进提升了对依赖关系和下游影响的数据可视性和数据质量，为有效的数据保护奠定了坚实基础。在此基础上，Guardium Data Protection 自动化了监控、报告和访问控制，帮助组织减少人工监控和报告工作，同时加快合规团队获取证据的速度。

当组织建立起强大的数据沿袭和数据保护机制时，他们就从被动的合规转为到主动的治理。审计不再只是一个勾选项，而是对控制力的展示；风险变得可见；数据完整性成为竞争优势。 

以数据沿袭为先，以数据保护为力

数据沿袭不是附加功能，而是基础。Guardium 在此基础上提供持续保护，打造一个随数据演变而自适应的动态合规生态系统。IBM 解决方案支持客户在数据所在的任何环境中（无论是云端、本地还是混合环境）提升可视性、控制力与信任度。

除了满足合规性要求的数据沿袭之外，watsonx.data intelligence 还提供企业级 AI 驱动的数据治理、强大的编目功能、自动化的数据质量执行以及安全的数据产品共享。这一策略体现了 IBM 如何将治理从一种义务转化为可操作的智能洞察。

准备好将合规转化为竞争优势了吗？

探索 IBM watsonx.data intelligence，实现端到端治理和透明的数据沿袭。

了解 IBM Guardium Data Protection 如何提供持续的合规性和威胁缓解功能，或预约实时演示以亲身体验。

了解更多 深入了解 watsonx.data intelligence 了解有关 IBM Guardium Data Protection 的更多信息 立即预约实时演示