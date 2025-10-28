无盲点合规：数据沿袭和 IBM Guardium Data Protection
每个模型和洞察分析的准确性取决于其数据。IBM watsonx.data intelligence 和 Guardium Data Protection 有助于简化审计准备工作并增强数据可靠性，实现值得信赖的 AI 和分析。
如果审计追踪和数据流整合到一个可直接审计的视图中，并自动映射与 GDPR、HIPAA、PCI 和 SOX 相关的数据，您的合规团队的行动能够加快多少？如果您能够更快地解决事件，并立即了解敏感数据的流动情况，会有怎样的收获？
这种效率不仅关乎速度，还能帮助减轻不确定性和风险。根据 GDPR，违规组织可能会被处以高达 2000 万欧元或其全球年营业额 4% 的罚款，以较高金额为准。
在美国，Health Information Technology for Economic and Clinical Health (HITECH) 加强了对 HIPAA 的执行：对同一要求的重复违规，每年可能面临高达 150 万美元的民事罚款。这些数字并非理论值，而是任何失去数据控制权的组织都将面临的巨大风险。
IBM 在治理和安全领域拥有数十年的体验，为可信数据奠定了基础。在此类专业知识的基础上，IBM® watsonx.data intelligence 提供强大的数据沿袭分析，并将透明度置于合规的核心，而 IBM® Guardium Data Protection 则提供对访问控制和策略执行的详细可视化。这些解决方案共同支持组织符合监管期望，同时减少审计、合规和安全团队的工作量。无论数据存储在云端、本地部署还是混合环境中，它们都能提供数据传输服务。合规性是数据可靠性的一个基本点，它始于清晰性。数据沿袭提供叙述层：讲述数据从起点到结果的完整故事。
长期以来，数据沿袭一直被视为‘技术上可有可无的附加功能’。实际上，它是监管报告的基础，也是 AI 就绪、可靠数据的关键推动者。数据沿袭讲述了您的数据故事：数据的来源、如何被转换，以及最终的使用去向。如果记录得当，它会将审计跟踪从拼凑的证据变成清晰、值得信赖的叙述。通过 watsonx.data intelligence，组织可以跨云端、本地部署和混合系统追踪和理解数据，获得对数据沿袭和质量的统一视图，而无需中断现有环境。
例如，一家美国排名前 25 的金融控股公司，通过采用 IBM watsonx.data intelligence 中的数据沿袭来改变其合规状况。通过获得对数据流和元数据的自动化、端到端可视性，该公司能够识别和监控其严重数据元素 (CDE)，简化管理流程，并为审计做好充分准备。内部审计未提出任何建设性反馈，这是一个有力信号，表明数据的准确性和可追溯性已经得到加强。
通过将沿袭置于首位，组织可以：
这种方法不仅仅是治理，它是您业务数据信任的基础。一旦了解了数据的完整故事，接下来就需要掌控。数据保护提供了责任层，清晰展示了谁在何时以何种方式访问了数据。
如果说数据沿袭是地图，那么数据保护就是放大镜，可以准确地显示出一路上与数据交互的人。Guardium 会记录对敏感数据的访问，记录谁查看了数据、何时查看以及从何处查看。它执行策略和最小权限访问方法，标记可疑用户活动，并提供针对 GDPR、HIPAA、SOX、PCI-DSS 等的内置合规报告，以简化审计流程并支持快速合规决策。
数据沿袭与数据保护共同构成了连续的合规框架，在这里，数据的流动和访问都被纳入可追踪的管理之中。数据沿袭显示数据流向，而数据保护则执行规则，将观察转化为防护。
Guardium Data Protection 在 watsonx.data intelligence 中补充了数据沿袭功能，重点关注谁在访问数据，通过用户活动和控制上下文丰富合规叙述。其结果就是一个完整的合规故事，流向加访问，情境加控制。
沿袭和保护结合使用可减少盲点，将审计证据转化为端到端合规工具。
当数据沿袭与数据保护协同工作时，组织能够获得一个统一的、基于证据的数据流动和访问情况视图，形成一个可审计的合规框架，使您能够快速采取行动。
这种组合方法支持监管合规流程自动化，并可以明确数据使用、转型和下游影响，包括：
这些解决方案并行工作，可以改变合规工作流。通过 watsonx.data intelligence 中的自动沿袭，组织可以显著减少报告监管合规性所花费的时间，并显著提高数据问题的可追溯性。这些改进提升了对依赖关系和下游影响的数据可视性和数据质量，为有效的数据保护奠定了坚实基础。在此基础上，Guardium Data Protection 自动化了监控、报告和访问控制，帮助组织减少人工监控和报告工作，同时加快合规团队获取证据的速度。
当组织建立起强大的数据沿袭和数据保护机制时，他们就从被动的合规转为到主动的治理。审计不再只是一个勾选项，而是对控制力的展示；风险变得可见；数据完整性成为竞争优势。
数据沿袭不是附加功能，而是基础。Guardium 在此基础上提供持续保护，打造一个随数据演变而自适应的动态合规生态系统。IBM 解决方案支持客户在数据所在的任何环境中（无论是云端、本地还是混合环境）提升可视性、控制力与信任度。
除了满足合规性要求的数据沿袭之外，watsonx.data intelligence 还提供企业级 AI 驱动的数据治理、强大的编目功能、自动化的数据质量执行以及安全的数据产品共享。这一策略体现了 IBM 如何将治理从一种义务转化为可操作的智能洞察。
