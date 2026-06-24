长期以来，运输服务商一直依赖人工流程来维持运营。实体记录、文件柜和客服人员使他们能够安全、高效地将人们从 A 点运送到 B 点。尽管这些人工流程多年来支撑着这些公司的运营，但也阻碍了它们的规模化发展。

这一转变反映了当今巴士出行者的期望，他们希望获得能与自己喜爱的 Uber 或 Lyft 等移动应用程序相媲美的无缝数字体验。他们希望能够一键预订团体出行，并获得准确定价、可靠的上车到下车时间预估以及顺畅的在线预订体验。

Busie 是一家总部位于纽约的公司，也是 Confluent 首届数据流初创公司挑战赛的决赛入围者，它帮助地面运输服务商为其客户提供这种现代化体验。他们的包车平台提供即插即用的解决方案，支持端到端的在线预订流程，令包车客户满意，降低客户获取成本，并最终将预订转化率提高一倍。

运输服务商能够将运营数字化和精简化，涵盖全渠道咨询、库存管理、动态定价，到支付、基于车辆的动态路线规划以及客户分析。他们平台的基石便是基于 IBM Confluent 的数据流。

继续阅读，了解 Busie 如何利用数据流为运输服务商提供数字服务，以及他们为何选择在 IBM Confluent 上构建平台。