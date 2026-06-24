IBM Confluent 为 Busie 提供了所需的全托管数据流基础，以构建面向包车巴士运营商的事件驱动平台。该平台将孤立的数据转化为实时搜索、报价、定价、开票和客户通知。
长期以来，运输服务商一直依赖人工流程来维持运营。实体记录、文件柜和客服人员使他们能够安全、高效地将人们从 A 点运送到 B 点。尽管这些人工流程多年来支撑着这些公司的运营，但也阻碍了它们的规模化发展。
这一转变反映了当今巴士出行者的期望，他们希望获得能与自己喜爱的 Uber 或 Lyft 等移动应用程序相媲美的无缝数字体验。他们希望能够一键预订团体出行，并获得准确定价、可靠的上车到下车时间预估以及顺畅的在线预订体验。
Busie 是一家总部位于纽约的公司，也是 Confluent 首届数据流初创公司挑战赛的决赛入围者，它帮助地面运输服务商为其客户提供这种现代化体验。他们的包车平台提供即插即用的解决方案，支持端到端的在线预订流程，令包车客户满意，降低客户获取成本，并最终将预订转化率提高一倍。
运输服务商能够将运营数字化和精简化，涵盖全渠道咨询、库存管理、动态定价，到支付、基于车辆的动态路线规划以及客户分析。他们平台的基石便是基于 IBM Confluent 的数据流。
继续阅读，了解 Busie 如何利用数据流为运输服务商提供数字服务，以及他们为何选择在 IBM Confluent 上构建平台。
Busie 的联合创始人 Brady Perry 和 Louis Bookoff 在早期就决定为其包车平台实施事件驱动架构。在产品开发初期，他们曾尝试使用单体架构，但很快发现其局限性。这种紧耦合系统难以扩展到他们预期的吞吐量，并且拖慢了新平台功能的快速开发。
虽然他们最初的微服务架构严重依赖 RESTful API 调用，但他们认识到，建立一个能够随时间扩展并灵活应对变化需求的基础数据基础设施至关重要。通过 IBM Confluent 的开发者资源接触到数据流的概念后，他们知道 Apache Kafka 将能够满足这些需求。
作为一家精简的初创公司，他们缺乏有效自行管理 Kafka 的资源和专业知识，因此申请了 Confluent 的初创公司计划。该计划提供长达一年的免费 Confluent Cloud 额度，并允许接触内部专家。它专为拥有创新数据流用例的早期初创公司设计。
借助 IBM Confluent，Busie 能够利用广泛的开发者工具（包括多语言支持），快速让新工程师上手。然后，他们可以从第一天起就构建持久的事件驱动架构，为其包车平台提供动力。他们还受益于 IBM Confluent 提供的全面、全托管的资源，包括全托管的连接器、流处理和 Schema Registry。
Busie 的数据流之旅始于从孤立的数据库中逐步解锁数据。他们使用多个预构建的连接器（既有在 IBM Confluent Cloud 中全托管运行的，也有在 AWS ECS 上通过 AWS Fargate 自行管理的），连接了来自 13 个 PostgreSQL 和 MongoDB 数据库的数据。这些数据库中的数据涵盖客户表、定价请求、预订以及车辆状态。
将这些数据汇集起来打破了数据库之间的孤岛，并使其可供下游应用程序消费使用。
在有了数据流基础架构后，Busie 开始构建能够进一步利用 IBM Confluent 数据流平台特性的应用程序。其核心应用程序 Range Operator Portal——一个面向端到端包车预订流程的垂直化 ERP——由一个名为“包车体验查找器 (ChEF)”的强大搜索引擎提供支撑。
ChEF 采用左移处理方式，在 IBM Confluent Cloud 中聚合并丰富来自不同数据源的数据，以创建针对搜索、分页和过滤进行优化的统一数据模型。这种方式使运输运营商能够快速找到所需信息。
Range Operator Portal 核心视图的加载吞吐量提升了 300%，为客户提供了更无缝的数字体验。这一提升正是其左移数据处理方式的直接成果。
Busie 的客户还可以对其数据执行强大的搜索操作，帮助他们比使用市面上其他任何产品更快地找到所需信息。此功能为他们节省了日常运营中的宝贵时间。
除了这一进展，Busie 还交付了业界前所未见的功能。动态定价、异步在线开票、电子合同以及实时通知（如包车状态更新），只是数据流所实现的众多创新中的几项。
重要的是，由于 IBM Confluent 丰富的工具集，Busie 能够在数周或数月内（而非数年）推出这些功能。他们可以轻松地将新数据源集成到平台中，并创建结构良好、受治理的数据产品，这些产品易于发现并可随时供下游应用程序使用。
作为一家资源有限的精简初创公司，这项能力在快速响应客户需求方面被证明是无价的。这也使他们能够在包车平台上开发新功能，让 Busie 得以支持每月高达数百万美元的定价请求。
这种功能还帮助他们控制了数据存储成本。IBM Confluent 的流处理使他们能够有效过滤数据流，将到达下游数据库的数据量限制在严格必要的范围内。
随着 Busie 持续创新，他们计划进一步发挥 IBM Confluent 数据流平台的能力。例如，通过全托管的 Apache Flink 进行流处理，为团队提供了若干发展其产品服务的机会。实时分析仪表盘、基于收益的定价（即根据司机和车辆可用性进行的动态定价）以及实时车辆位置报告，只是正在考虑中的部分流处理应用程序。
数据流是 Busie 帮助运输服务商实现数字化这一使命的基石。以 IBM Confluent 作为其包车平台的支柱，Busie 为科技行业往往忽视的运输公司提供了量身定制的即插即用解决方案。对来自多个数据源的实时数据进行流式传输、处理、治理和共享，使 Busie 能够提供一个从报价到动态路线规划无所不包的综合平台。
在 IBM Confluent 的支持下，Busie 能够快速开发产品，以有限的资源迅速推动创新。早期便决定将平台建立在 IBM Confluent Cloud 之上，Busie 已为长期成功铺平了道路。