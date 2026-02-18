保加利亚国家支付转接机构 BORICA 携手 IBS 依托 IBM Safer Payments 升级下一代欺诈防控体系

BORICA 已将 IBM Safer Payments 部署用于银行卡服务，并计划尽快接入即时支付通道，服务各类规模银行、支付服务提供商及银行卡收单机构。此次部署是 BORICA 持续规模化提供安全、创新银行服务的重要一步，且已在欺诈交易检测方面取得实效。

“通过部署 IBM Safer Payments，我们为保加利亚国家支付基础设施构建了集中式、多租户的欺诈与金融犯罪防控体系，”BORICA 金融欺诈防控服务总监 Albena Petkova 表示。“目前该平台可实时保护国内超 70% 的银行卡交易，面向所有合作银行与支付服务提供商，提供基于行为风险的欺诈检测监控。非银行卡支付与数字渠道业务的反欺诈系统整合工作正在推进。通过这一共享服务模式，实现了覆盖全国的反洗钱与反欺诈管控，大幅降低欺诈损失，同时减少交易误判拒付，优化客户体验。”

在 IBS 的协助下，该解决方案被无缝整合进支付工作流，帮助 BORICA 实现客户行为的统一视图，提升欺诈防控措施的有效性。“客户的信任是我们成功的关键。我们将安全放在核心位置，让客户的资金与个人信息得到充分保障。这项技术为我们带来了切实成效，”Petkova 女士进一步补充道。

借助 IBS 的应用程序现代化与整合服务，客户可盘活传统应用、搭建适配云时代的全新数字能力，该解决方案仅用数周便完成部署。“在 IBS，我们有幸助力客户加快创新步伐，解锁更多发展可能，”IBS 首席执行官 Goran Angelov 表示。“我们与 BORICA 的合作体现了我们致力于为组织提供安全、前沿的解决方案。”