保加利亚国家支付转接机构 BORICA 携手 IBS 依托 IBM Safer Payments 升级下一代欺诈防控体系

为提升保加利亚支付生态系统的弹性，BORICA AD 正与 IBS 合作部署 IBM Safer Payments，为全国金融机构引入可扩展的 AI 驱动欺诈防护方案。
BORICA AD 是保加利亚国家支付转接机构，主营现代支付、银行卡与金融科技解决方案，现已与该国领先的 IT 咨询系统集成商 IBS 达成深度合作。
双方组织将共同部署 IBM Safer Payments，全面升级跨渠道支付欺诈防控能力。这些能力为 BORICA 的客户提供全方位安全保障与业务赋能，让客户轻松享用更先进、安全、创新的金融服务体验。
BORICA 提供丰富多元的创新支付服务，涵盖即时支付与银行卡全品类服务。该机构同时提供 SWIFT 服务，并担任 Mastercard 与 Visa 的官方第三方支付处理商。
BORICA 深知，为客户提供便捷易用的解决方案是核心要务。同时，机构还搭建了顶尖级安全防护体系，可有效抵御日趋复杂的网络攻击与大规模欺诈事件。
为此，BORICA 选用 IBM Safer Payments 这一现代化欺诈检测方案，可实时精准拦截欺诈交易，同时避免误拦客户的正常交易。
IBM Safer Payments 运用机器学习与 AI 技术分析用户行为和欺诈模式，持续构建并迭代优化模型，抵御新型欺诈威胁，并提供专业应对策略建议。
IBM Safer Payments 可实现全支付渠道覆盖，每年可监控数十亿笔交易，每秒处理超 4,000 笔交易，响应时间低于 10 毫秒。为实现这一顶级性能水准，IBM Safer Payments 采用大规模并行计算架构，同时支持纵向与横向双重扩展。BORICA 选择 IBM Safer Payments 来确保现代化、可扩展和高性能的基础设施，旨在适应客户和业务不断变化的需求。
BORICA 已将 IBM Safer Payments 部署用于银行卡服务，并计划尽快接入即时支付通道，服务各类规模银行、支付服务提供商及银行卡收单机构。此次部署是 BORICA 持续规模化提供安全、创新银行服务的重要一步，且已在欺诈交易检测方面取得实效。
“通过部署 IBM Safer Payments，我们为保加利亚国家支付基础设施构建了集中式、多租户的欺诈与金融犯罪防控体系，”BORICA 金融欺诈防控服务总监 Albena Petkova 表示。“目前该平台可实时保护国内超 70% 的银行卡交易，面向所有合作银行与支付服务提供商，提供基于行为风险的欺诈检测监控。非银行卡支付与数字渠道业务的反欺诈系统整合工作正在推进。通过这一共享服务模式，实现了覆盖全国的反洗钱与反欺诈管控，大幅降低欺诈损失，同时减少交易误判拒付，优化客户体验。”
在 IBS 的协助下，该解决方案被无缝整合进支付工作流，帮助 BORICA 实现客户行为的统一视图，提升欺诈防控措施的有效性。“客户的信任是我们成功的关键。我们将安全放在核心位置，让客户的资金与个人信息得到充分保障。这项技术为我们带来了切实成效，”Petkova 女士进一步补充道。
借助 IBS 的应用程序现代化与整合服务，客户可盘活传统应用、搭建适配云时代的全新数字能力，该解决方案仅用数周便完成部署。“在 IBS，我们有幸助力客户加快创新步伐，解锁更多发展可能，”IBS 首席执行官 Goran Angelov 表示。“我们与 BORICA 的合作体现了我们致力于为组织提供安全、前沿的解决方案。”
作为保加利亚国家支付转接机构，BORICA AD 需要一套现代化反欺诈平台，以全国范围的实时防护取代传统批处理系统。BORICA 联合 IBM 及实施合作伙伴 IBS，将 IBM Safer Payments 部署为其支付基础设施中集中式、多租户的欺诈与金融犯罪防控层。
该平台目前可实时保护国内超 70% 的银行卡交易，通过国家级共享平台为 16 家以上银行及支付服务提供商提供支持。平台每秒可处理超 4,000 笔交易，延迟低于 10 毫秒，为所有合作机构提供基于行为与风险的欺诈检测服务。
BORICA 选用 IBM Safer Payments 提供跨渠道监控与智能检测，可精准拦截欺诈交易，同时将交易误拒率降至最低。银行卡服务相关部署已完成，即时支付通道与数字渠道的整合工作正在开展。在 IBS 的主导下，方案与现有支付工作流完成整合，BORICA 强化了全国范围的反洗钱与反欺诈管控，同时保障了系统性能、业务弹性与客户信任。
最终打造出可扩展、高性能的反欺诈基础平台，支撑保加利亚持续发展的数字支付生态体系。
关于 BORICA AD
BORICA AD 是一家股份制公司，股东为保加利亚国内 19 家银行。该公司自主研发、运营保加利亚支付行业的现代化技术基础设施。35 余年来，BORICA 始终是公共部门、银行及支付机构值得信赖的合作伙伴。该公司致力于为金融机构提供现代化、创新型解决方案。公司服务体系丰富，涵盖即时支付、银行卡服务、SWIFT 服务局、信托服务、基础设施服务、国家银行卡与支付计划等各类支付服务。BORICA AD 为 Mastercard 与 VISA 提供第三方支付处理服务 (TPP)。保加利亚国家银行授权该公司运营三大支付系统：用于银行卡支付的 BORICA 支付系统、用于单一欧元支付区 (SEPA) 欧元信贷转账与直接借记的 BISERA 系统。了解更多信息，请访问 BORICA AD 主页。
关于 IBS
IBS Bulgaria 是保加利亚本土领先的 IT 咨询、系统集成与软件开发企业，自 2003 年成立以来，持续为优质企业与政府机构提供服务。IBS 坚信，数字数据与技术正在改变人们的生活与工作方式，也很荣幸能引领客户完成这一转型。在金融领域，公司核心业务涵盖整合与 API 管理、数据与 AI、金融科技及监管科技解决方案、反欺诈与金融犯罪防控。了解更多信息，请访问 IBS 主页