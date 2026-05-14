不止于数据本身：依托 IBM Cloud 英特尔 SGX 与 TDX 技术，构建云端可信环境

在 IBM Cloud 上，Intel Software Guard Extensions (SGX) 和 Intel Trust Domain Extensions (TDX) 可提供两种方法来保护使用中的数据，每种方法适用于不同的工作负载需求。
传统虚拟机 (VM) 提升了硬件利用率，同时实现了可靠的工作负载隔离，彻底改变了计算资源的使用方式。然而，随着组织越来越多地运行敏感工作量（例如 AI/ML 模型推理、区块链密钥管理、安全数据分析、医疗保健记录和金融系统），有关共享多租户环境中的信任、数据机密性和运行时安全的问题变得越来越紧迫。
数据处于实时处理状态时，我们该对共享云基础设施抱有多大信任？历史上，云安全关注通过磁盘或文件级加密以及使用 TLS 等协议在传输中保护静态数据。虽然这些控制措施仍然必不可少，但当数据在系统内存中进行实时处理时，依旧存在安全短板。
在传统的云环境中，保护敏感数据在很大程度上取决于底层系统软件的安全性。机密计算更进一步，将保护机制直接嵌入硬件中，确保数据在处理过程中依然安全。
SGX 为特定应用程序组件提供安全区域级保护，而 TDX 则提供完整的虚拟机级隔离。IBM Cloud 整合了这两项技术，助力企业增强在共享云环境中的数据与服务可信度。
英特尔 SGX 会创建一块受硬件保护的内存区域，即飞地页缓存 (EPC)，客户应用程序可借助该区域实现机密计算。这些隔区将代码和数据隔离在内存中，甚至对操作系统或虚拟机监控程序等特权软件进行屏蔽。
支持 IBM Cloud SGX 的实例基于英特尔 SGX 硬件扩展技术，用户可借此在应用内存中创建安全飞地。这些飞地包括：
IBM Cloud 支持远程证明流程，可让应用程序在共享敏感数据前，核验基于安全飞地的服务身份与代码完整性。
如上方图 1 所示，验证流程步骤如下：(1) 挑战方发送随机数至服务器，随即触发 (2) 应用程序请求飞地报告。该报告 (3) 被送至飞地进行 (4) 签署，然后 (5) 作为经核实的“报告”返回给挑战方。随后，挑战方 (6) 通过英特尔 PCS 证书核验该认证报告，确认硬件身份真实有效，最终 (7) 将机密数据下发至安全应用。
在 IBM Cloud 上使用英特尔 SGX 有多种好处：
IBM Cloud 支持英特尔信任域扩展 (TDX)，为虚拟机提供新的安全级别，通过实现硬件隔离的虚拟机并进行全内存加密。在 TDX 中，整台虚拟机将以信任域 (TD) 形式运行，其内存与 CPU 状态均由处理器进行防护。该模型特别适合希望保护现有工作负载而不重构应用程序的企业，同时显著降低对云软件的信任度。与传统虚拟化不同，英特尔 TDX 在客户虚拟机与底层云基础设施（包括虚拟机管理程序）之间建立了强大的隔离。
认证过程遵循与 SGX 类似的模式，但 TDX 引入了几个不同的架构元素，如下所述。
英特尔 TDX 将敏感操作置于 SEAM 模式下，这是一种专用 CPU 模式，在正常主机和客户机权限级别之外运行，保护关键功能，从而引入一种新的信任模型。该可信环境由固件中的SEAM 加载器完成初始化，它会安全加载并校验 TDX 模块。TDX 模块完全在 SEAM 模式下运行，可强制执行信任域 (TD) 与虚拟机管理程序之间的隔离，管理生命周期操作（例如创建和认证），并确保任何跨境数据都经过过滤和消毒，以防止泄露。
如上图 2 所示，主要区别在于工作负载与平台的交互方式。在椭圆 A 中，传统虚拟机直接调用虚拟机监控程序 (VMCALL），并完全信任该程序。相比之下，椭圆区 B 显示 TDX 模块，其中信任域 (TD) 不信任虚拟机管理程序，而是调用 TDX 模块 (TDVMCALL) 提供虚拟机管理程序服务。TDX 模块会对来自可信域的超级调用进行校验与过滤，并独立于虚拟机监控程序处理这类请求；而调度等部分服务，则会通过 SEAM 调用交由虚拟机监控程序执行。
如下图 3 所示，认证流程遵循与 SGX 类似的模式，但在实现方面存在关键差异。整个流程始于：(1) 挑战方向平台发送随机数，进而触发可信域内部的 (2) 证明代理程序，通过 /dev/tdx-guest 向 TDX 模块申请可信域报告。随后 (3) 依据该报告生成认证报告，(4) 由主机上运行的引证飞地完成签名，最终 (5) 回传给挑战方。随后，挑战方 (6) 借助英特尔 PCS 证书（含获取平台通信密钥证书）对认证报告进行核验，确认平台身份真实可信，最后 (7) 向可信工作负载下发机密数据。
在 IBM Cloud 上使用 TDX 有多种优势和用例：
英特尔 SGX 与 TDX 技术，为云环境的可信构建迈出了重要一步。通过将安全锚定在硬件而非软件策略中，IBM Cloud 为企业提供了切实可行的方式，以减少对最重要工作负载的攻击面。
SGX 适合需要为特定应用程序组件提供细粒度安全区级保护的用户，而 TDX 则适合那些希望在不修改应用程序代码的情况下实现虚拟机级别完全隔离的用户。
随着监管要求日趋严格、云工作负载的敏感程度不断提升，同时具备这两种技术方案，能为架构师带来极大的选择灵活性。如果您正在评估机密计算在技术架构中的适配方案，IBM 云 VPC 机密计算相关文档是实用的入门参考。