不止于数据本身：依托 IBM Cloud 英特尔 SGX 与 TDX 技术，构建云端可信环境

英特尔 TDX 将敏感操作置于 SEAM 模式下，这是一种专用 CPU 模式，在正常主机和客户机权限级别之外运行，保护关键功能，从而引入一种新的信任模型。该可信环境由固件中的SEAM 加载器完成初始化，它会安全加载并校验 TDX 模块。TDX 模块完全在 SEAM 模式下运行，可强制执行信任域 (TD) 与虚拟机管理程序之间的隔离，管理生命周期操作（例如创建和认证），并确保任何跨境数据都经过过滤和消毒，以防止泄露。

如上图 2 所示，主要区别在于工作负载与平台的交互方式。在椭圆 A 中，传统虚拟机直接调用虚拟机监控程序 (VMCALL），并完全信任该程序。相比之下，椭圆区 B 显示 TDX 模块，其中信任域 (TD) 不信任虚拟机管理程序，而是调用 TDX 模块 (TDVMCALL) 提供虚拟机管理程序服务。TDX 模块会对来自可信域的超级调用进行校验与过滤，并独立于虚拟机监控程序处理这类请求；而调度等部分服务，则会通过 SEAM 调用交由虚拟机监控程序执行。

如下图 3 所示，认证流程遵循与 SGX 类似的模式，但在实现方面存在关键差异。整个流程始于：(1) 挑战方向平台发送随机数，进而触发可信域内部的 (2) 证明代理程序，通过 /dev/tdx-guest 向 TDX 模块申请可信域报告。随后 (3) 依据该报告生成认证报告，(4) 由主机上运行的引证飞地完成签名，最终 (5) 回传给挑战方。随后，挑战方 (6) 借助英特尔 PCS 证书（含获取平台通信密钥证书）对认证报告进行核验，确认平台身份真实可信，最后 (7) 向可信工作负载下发机密数据。