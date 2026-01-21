通过在 Google Cloud 上使用 watsonx.data 搭配 Astra DB 进行构建，一家电信运营商建立了面向未来的基础架构——既能满足现在的客户体验需求，又能随着 AI 能力的发展持续创新。
电信客户体验正在被实时重新定义。根据 IBM 商业价值研究院 (IBV) 的数据，69% 的电信运营商已在客户服务中部署生成式 AI，77% 的电信高管表示 AI 提高了组织的响应能力。然而，还有许多运营商仍难以将 AI 采用转化为持续优化的客户体验。
原因正愈发清晰：AI 的发展速度正在超越数据就绪水平。对于一家电信运营商来说，提供智能、个性化的客户体验的雄心已经就位。缺少的只是能够将这些体验规模化的实时数据基础。在 Google Cloud 上运行 watsonx.data 改变了这一局面。
IBV 研究表明，电信业在 AI 实验方面领先于许多行业：44% 的通信服务提供商已经在面向客户的聊天机器人中使用 agentic AI。但是，高管们也承认，旧版数据架构仍然是一个关键制约因素。
该运营商面临着常见的挑战：
结果导致客户体验虽然智能，但很被动。重塑战略的洞察分析简单而明确：客户体验是时机问题，而时机是数据问题。
为了缩小 AI 能力与客户体验结果之间的差距，电信公司使用 IBM 开放式、受治理的数据架构 watsonx.data 对其数据层进行了现代化改造，并以 Astra DB 作为实时操作型数据存储。
Astra DB（基于 Apache Cassandra 构建）原生部署在 Google Cloud 上，旨在满足对规模、延迟和可用性的电信级要求。
在 watsonx.data 中，Astra DB 集成了分析、AI 和治理服务，为客户体验 (CX) 用例创建了可信的实时数据架构。
该架构可实现：
这一转变将运营员从被动支持转变为提前预测、数据驱动的互动，随着 AI 变得更加自主和以行动为导向，这一步非常关键。
凭借现有的实时数据基础，该电信公司获得了切实可见的改进：
这一方法与 IBV 的调查结果相符，即 75% 的电信高管认为 AI 是一种竞争优势，但前提是有正确的数据架构提供支持。
IBV 的研究明确指出：在电信业，AI 的采用已不再是差异化因素，执行才是。只有当数据实现即时获取、可信和规模化提供时，AI 才能成为差异化优势。
通过在 Google Cloud 上使用 watsonx.data 搭配 Astra DB 进行构建，一家电信运营商建立了面向未来的基础架构——既能满足现在的客户体验需求，又能随着 AI 能力的发展持续创新。
如果您想探索如何将您的电信数据基础现代化，并解锁实时、AI 驱动的客户体验，可直接通过 Google Cloud Marketplace 获取 watsonx.data 即服务 (Astra DB)。现在，客户体验升级需要与数据移动速度同频。选择合适的数据平台可助您实现这一目标。