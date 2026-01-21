人工智能 IT 自动化

在 Google Cloud 上使用 watsonx.data 为电信业打造实时客户体验

通过在 Google Cloud 上使用 watsonx.data 搭配 Astra DB 进行构建，一家电信运营商建立了面向未来的基础架构——既能满足现在的客户体验需求，又能随着 AI 能力的发展持续创新。

发布日期 2026年1月21日
电信客户体验正在被实时重新定义。根据 IBM 商业价值研究院 (IBV) 的数据，69% 的电信运营商已在客户服务中部署生成式 AI，77% 的电信高管表示 AI 提高了组织的响应能力。然而，还有许多运营商仍难以将 AI 采用转化为持续优化的客户体验。

原因正愈发清晰：AI 的发展速度正在超越数据就绪水平。对于一家电信运营商来说，提供智能、个性化的客户体验的雄心已经就位。缺少的只是能够将这些体验规模化的实时数据基础。在 Google Cloud 上运行 watsonx.data 改变了这一局面。

挑战：AI 发展迅速，但数据跟不上

IBV 研究表明，电信业在 AI 实验方面领先于许多行业：44% 的通信服务提供商已经在面向客户的聊天机器人中使用 agentic AI。但是，高管们也承认，旧版数据架构仍然是一个关键制约因素。

该运营商面临着常见的挑战：

  • 客户数据分散在 OSS、BSS、CRM 和网络系统中
  • 基于批处理的数据管道延迟了洞察分析和行动
  • AI 模型被迫在过时或不完整的客户上下文中运行
  • 对实时网络或使用事件的处理能力有限

结果导致客户体验虽然智能，但很被动。重塑战略的洞察分析简单而明确：客户体验是时机问题，而时机是数据问题。

解决方案：为什么选择 Watsonx.data 和 Astra DB

为了缩小 AI 能力与客户体验结果之间的差距，电信公司使用 IBM 开放式、受治理的数据架构 watsonx.data 对其数据层进行了现代化改造，并以 Astra DB 作为实时操作型数据存储。

Astra DB（基于 Apache Cassandra 构建）原生部署在 Google Cloud 上，旨在满足对规模、延迟和可用性的电信级要求。

数据层的变化

  • 始终最新的客户上下文：Astra DB 成为实时客户信号的记录系统，包括网络事件和服务质量指标；使用、漫游和授权数据；以及跨数字渠道的会话级交互历史记录。这确保了 AI 系统和应用程序访问的是当前客户状态，而不是历史快照。
  • 规模化提供可预测的低延迟性能：毫秒级读写延迟（高峰需求期间也能维持），在数百万次并发交互场景下也能即时决策。
  • 弹性设计：基于 Google Cloud 的多区域数据复制能力为面向客户的工作负载提供高可用性保障，即使出现中断或流量激增也不受影响。
  • 操作简单：作为一项完全托管的服务，Astra DB 消除了管理分布式数据库的开销，使团队能够专注于体验设计和创新。

将实时数据转化为客户体验成果

在 watsonx.data 中，Astra DB 集成了分析、AI 和治理服务，为客户体验 (CX) 用例创建了可信的实时数据架构。

该架构可实现：

  • 用于 AI 推理的实时功能服务
  • 具备上下文感知能力的虚拟代理和数字助理
  • 由实时网络和使用信号触发的主动式客户体验工作流

这一转变将运营员从被动支持转变为提前预测、数据驱动的互动，随着 AI 变得更加自主和以行动为导向，这一步非常关键。

对客户体验产生可衡量的影响

凭借现有的实时数据基础，该电信公司获得了切实可见的改进：

  • 主动解决问题，在客户联系支持团队之前发现服务降级
  • 更快速、更相关的互动，AI 助手可即时获取实时上下文
  • 由实时行为而非静态配置文件驱动的个性化互动
  • 服务成本降低，因为大量一级交互已实现可靠自动化

这一方法与 IBV 的调查结果相符，即 75% 的电信高管认为 AI 是一种竞争优势，但前提是有正确的数据架构提供支持。

电信领导者的重要教训

IBV 的研究明确指出：在电信业，AI 的采用已不再是差异化因素，执行才是。只有当数据实现即时获取、可信和规模化提供时，AI 才能成为差异化优势。

通过在 Google Cloud 上使用 watsonx.data 搭配 Astra DB 进行构建，一家电信运营商建立了面向未来的基础架构——既能满足现在的客户体验需求，又能随着 AI 能力的发展持续创新。

采取后续步骤

如果您想探索如何将您的电信数据基础现代化，并解锁实时、AI 驱动的客户体验，可直接通过 Google Cloud Marketplace 获取 watsonx.data 即服务 (Astra DB)。现在，客户体验升级需要与数据移动速度同频。选择合适的数据平台可助您实现这一目标。

Karan Sachdeva

Global Business Development Leader, Strategic Partnerships

IBM