电信客户体验正在被实时重新定义。根据 IBM 商业价值研究院 (IBV) 的数据，69% 的电信运营商已在客户服务中部署生成式 AI，77% 的电信高管表示 AI 提高了组织的响应能力。然而，还有许多运营商仍难以将 AI 采用转化为持续优化的客户体验。

原因正愈发清晰：AI 的发展速度正在超越数据就绪水平。对于一家电信运营商来说，提供智能、个性化的客户体验的雄心已经就位。缺少的只是能够将这些体验规模化的实时数据基础。在 Google Cloud 上运行 watsonx.data 改变了这一局面。