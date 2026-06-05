使用 Confluent、Airy 和 Apache Flink 构建 AI 智能体和副驾驶

从自动化日常任务到提供实时洞察以辅助复杂决策，AI 智能体和副驾驶有望成为企业运营不可或缺的一部分。至少对于那些能够找到以安全、可扩展的方式为大型语言模型 (LLM) 提供实时、情境化和可信数据的组织而言是这样。

Airy 开发了一个框架，帮助开发者构建副驾驶，作为探索和使用其数据的新界面。这家总部位于旧金山的公司与 IBM Confluent 一起，在 LLM 和实时数据之间架起了桥梁。这种方法允许用户用自然语言就跨运营和分析系统流动的数据提问。该任务涉及使用 Apache Kafka、Apache Flink 和 Apache Iceberg，为具有智能体能力的 AI 副驾驶在企业用例中成为现实。

本文向您介绍 Airy 如何解决开发者和架构师在尝试从使用简单聊天机器人升级到构建智能 AI 副驾驶时所面临的常见难题。