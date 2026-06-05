使用 Confluent、Airy 和 Apache Flink 构建 AI 智能体和副驾驶

深入了解 Airy 的实时副驾驶架构，看 IBM Confluent、Apache Flink 和受治理数据流如何将 LLM 植根于最新上下文——帮助企业减少延迟、遏制幻觉，并经济高效地扩展智能体 AI 工作流。
编者注：本博客文章的最初版本由 Confluent 在 2025 年 10 月收购 Airy 之前发布。
从自动化日常任务到提供实时洞察以辅助复杂决策，AI 智能体和副驾驶有望成为企业运营不可或缺的一部分。至少对于那些能够找到以安全、可扩展的方式为大型语言模型 (LLM) 提供实时、情境化和可信数据的组织而言是这样。
Airy 开发了一个框架，帮助开发者构建副驾驶，作为探索和使用其数据的新界面。这家总部位于旧金山的公司与 IBM Confluent 一起，在 LLM 和实时数据之间架起了桥梁。这种方法允许用户用自然语言就跨运营和分析系统流动的数据提问。该任务涉及使用 Apache Kafka、Apache Flink 和 Apache Iceberg，为具有智能体能力的 AI 副驾驶在企业用例中成为现实。
本文向您介绍 Airy 如何解决开发者和架构师在尝试从使用简单聊天机器人升级到构建智能 AI 副驾驶时所面临的常见难题。
无论是预测金融领域的客户行为、零售业的个性化营销策略，还是简化客户支持运营，企业都需要副驾驶。这些工具需要为工程和业务团队提供既准确又及时的信息。
为实现这一点，Airy 团队面临以下挑战：
对于数据需求不断增长且点对点集成数量不断增加的企业而言，随着互连数量的增加以及多条业务线上不同团队之间相互共享数据，数据访问、谱系和安全挑战会随之升级。必须考虑如何治理和保护数据流，以降低风险并达成预期结果。
LLM 基于公开数据拥有大量知识，但可能缺乏上下文感知或企业特有的数据。当存在知识缺口时，LLM 可能产生幻觉并生成不准确的结果。
对企业来说，风险很高。旨在辅助法律、金融或面向客户任务的生成式 AI 副驾驶出现幻觉，可能带来严重后果。确保提供给 AI 的数据可信且可验证至关重要。
企业客户需要能够处理数百万事件的数据架构规模。这种方法确保系统仍能以最小延迟处理大量历史和实时数据，在高峰负载期间保持性能——同时不会在需求多变的规模化用例上超支。
为解决所有这些挑战，我们需要一个高度可扩展且功能丰富的数据流平台，使我们能够大规模地提供具有可信输出的实时推理。该平台应满足这些方面，而不在安全性、准确性或成本上做出妥协。
Confluent 数据流平台使 Airy 能够弥合分析与运营之间的鸿沟。该平台还允许 Airy 集成来自客户 SaaS 应用程序（如 Salesforce）、数据库（如 MongoDB 和 PostgreSQL）以及系统（如 Apache Iceberg、Snowflake 和 Delta Lake）的数据。这意味着客户想要构建的 AI 副驾驶不再需要等待批处理或依赖过时数据。
Airy 在 Confluent 上的主要用例是智能体式 AI——让用户能够以自然语言与流数据交互，并将 Flink 作业转化为持续监控数据流的智能体。
用户可以向副驾驶提出简单至“哪个主题包含订单数据？”和“描述购买主题”等问题和指令，也可以提出更复杂的问题和指令，例如：
借助 Confluent，Airy 使智能体既能监控简单任务，也能演进到更复杂的多步骤工作流来完成该请求。
Airy 使用 Confluent 连接器持续获取事件，包括来自 MongoDB、PostgreSQL 和 Salesforce 的事件。数据被摄取后，需要先进行转换，才能用于细分或个性化等任务。Airy 使用 Flink 来过滤噪声、聚合关键指标，并利用更多上下文来丰富数据流。
对于主题中的结构化数据，Airy 借助数据契约、模式演化以及 Stream Governance 管理元数据，让 LLM 能够生成准确的 Flink SQL。向 LLM 提供主题最新模式的上下文，有助于生成更稳健的 Flink SQL 语句。
对于半结构化和非结构化数据（例如文本、JSON），Airy 使用 Flink 流处理和 AI 模型推理来创建嵌入，并将其存储在向量数据库中，用于检索增强生成 (RAG)）。据 IDC 统计，超过 90% 的企业数据是非结构化的。Airy 的副驾驶使团队能够快速高效地提取和分析这些数据——全程通过自然语言——让整个组织能即时获取知识。
Flink AI 模型推理简化了 Airy 的技术栈——该团队之前构建的组件需要手动运行，但后来已将其淘汰。
Airy 还使用 Tableflow 帮助客户利用 Iceberg，存储历史数据和近期数据。Tableflow 也帮助他们更好地管理数据目录，并轻松将实时数据馈送至所选的数据湖或仓库。
最后，Airy 可以执行后处理步骤。例如，若副驾驶基于产品数据提出建议，Airy 可对照实时库存主题进行交叉检查，以确保准确性，并仅将新鲜、相关的数据传递给客户的 LLM，从而降低幻觉风险。
Airy 使用 IBM Confluent 至今已获得的优势包括：
为企业构建 AI 智能体和副驾驶并非易事。它需要实时数据处理、准确性、稳健的安全性以及经济高效的可扩展性。但借助合适的基础设施，就有可能应对这些挑战，并交付能真正为企业创造价值的人工智能驱动解决方案。
IBM 的 Confluent 数据流平台为 Airy 带来了颠覆性改变。通过将 Flink 流处理、AI 模型推理与 Stream Governance 及连接器结合使用，Airy 帮助客户构建值得信赖的 AI，加快业务副驾驶的采用。
随着 Airy 持续演进，团队正致力于实现能够自动选择工具的复合 AI 系统。用户无需花时间做决定，只需用自然语言传达目标，系统便会根据手头任务自主选择合适的工具——例如采用 Flink 进行流处理、确定要查询的数据源、选用哪些经济高效的 LLM。