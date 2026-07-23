从散乱的政策文件到扎实的答案：使用 IBM watsonx Orchestrate 搭建能具备权限意识的知知识助手

斯旺基督教教育协会将 IBM watsonx Orchestrate 与 Symplistic.ai ContentIQ 及其 Microsoft 365 环境相结合，让 800 多名员工能够更快地访问可信信息，同时保留文档权限和来源可追溯性。
查找政策文件时，不应要求使用者预先知晓文件由哪所学校发布、存放于哪个 SharePoint 站点，或是需要设置哪些筛选条件才能调出最新版本。然而，这正是斯旺基督教教育协会 (SCEA) 的员工面临的现实难题。该机构位于西澳大利亚州，由七所学校及一个总部办公室组成教育网络。
教师、行政人员、学校领导和总部办公室工作人员依赖于分布在组织各处的政策、程序、表格和运营文件。SCEA 已经依托 Microsoft 365 搭建规范化业务管理体系：由 SharePoint 承载受控文档，借助 Power Platform 实现审批、发布及其他各类工作流程。然而，员工在找到权威答案之前，仍需了解存储库的结构。
澳大利亚数字化转型咨询公司、IBM 合作伙伴 Origin Digital 与 IBM 技术合作伙伴 Symplistic.ai 携手为 SCEA 构建了具有权限感知能力的知识助手。IBM watsonx Orchestrate 负责解析用户问题并统筹各类交互活动；Symplistic.ai ContentIQ 则通过对话智能体界面，从 SharePoint 中调取具备访问权限的合规内容。员工可使用自然语言进行提问，系统将返回相应答复，并附上已核准原始文档的引用来源作为依据。
SCEA 合作项目先行开展试点实施，旨在正式投产部署前，验证系统架构、权限模型以及用户体验。试点项目证明，watsonx Orchestrate 和 ContentIQ 已与 Origin Digital 为 SCEA 部署的业务管理系统集成。
尽管正式运行后预期提升的生产力尚未完成测算，但依据 SCEA 的商业方案预估，信息检索效率提升每年可节省约 40000 个工时。这一改进预计可带来 220 万澳元的年生产力价值。
这篇文章中将探讨为什么传统的企业搜索能力无法满足 SCEA 的需求。文章还解释了检索层和编排层如何协同工作，以及设计选择如何使架构对未来助手可重复使用。
该应用场景看似简单：员工就某项政策或流程发起提问，系统返回准确解答。但底层需求远比表面严苛。
在总部与各个校区两个层级开展内容管理工作。部分文档适用于整个组织，其他则与特定校区相关。在特定情形下，总部政策文件优先级高于校区本地文档。就业、安全、法律和治理问题也需要比通用聊天机器人更高的准确性和可追溯性。
严格的访问边界要求入了另一个约束。除非获得授权，否则甲校区工作人员不得检索乙校区的受限资料。因此，助手需要既了解问题也了解提问者的身份、角色和权限。
该架构保留了SCEA通过 Microsoft Entra ID 和 SharePoint 维护的访问模式。Entra ID 对用户进行身份验证，并提供身份信息，例如群组成员身份和角色声明。SharePoint 持续作为文档级权限的管控源头。ContentIQ 将这些权限应用于检索活动，确保返回的内容是用户有权获取的。
这种方法遵循最小权限原则：向用户提供其角色所需的访问权限；同时无需为 AI 搭建另一套独立授权体系，管理员不必在 SharePoint 之外单独维护权限系统。
该助手在不绕过治理管控的情况下改善了访问体验。系统不再返回一长串候选文档列表，而是能够定位相关文本段落、整合形成答复，并标注引用来源。员工花费在浏览存储库上的时间更少，而 SCEA 则保留了对文档所有权、审批、发布、版本控制和评论的控制权。
架构图将系统分为五个部分：用户界面、IBM watsonx Orchestrate、Symplistic.ai ContentIQ、SCEA 的 Microsoft 365 Business Management System 以及共享身份和治理控制。
完成身份验证的员工通过在 Microsoft 365 中运行 AI Knowledge Assistant 提交自然语言问题。将交互界面部署在用户熟悉的现有环境中，能够降低推广使用门槛，无需搭建另一个独立访问入口。
界面将问题和相关上下文发送给 watsonx Orchestrate。上下文可以支持对话和下游授权检查。
Watsonx Orchestrate 提供对话和编排层：确定用户的意图，计划后续步骤并向 ContentIQ 发送检索请求。
示意图显示了四个阶段：
将编排与检索分层解耦，让各层各司其职、职责清晰。Watsonx Orchestrate 负责管理交互和工作流，而 ContentIQ 负责内容采集、搜索、排名和权限执行。
这种分离也有利于未来的部署扩展。后续搭建的助手可实现政策信息检索、结构化业务记录查询，并调用已核准的工作流，团队无需重新搭建对话交互层。
ContentIQ 可作为企业检索增强生成或 RAG 层。
基础 RAG 能力也许会找到相关文本，但不会确认用户是否有访问权限。ContentIQ 在检索过程中就执行权限检查。
示意图将检索过程分为五个阶段：
文档在数据接入阶段会被切分为更小的文本片段，这类片段称为文本块。每个文本块都包含元数据，例如其来源、文档类型和访问规则。切分功能使系统能够返回政策的相关部分，而不是将整个文档发送给模型。
重新排序有助于更仔细地评估初始搜索结果，提高相关性。SCEA 试点项目实施基于层级的排名，即自动将总部政策优先级设为高于校区文档。这一能力以及更丰富的文件元数据获取能力仍是 Symplistic.ai 开发路线图的一部分。
ContentIQ 检索存储于 SCEA 基于 SharePoint 搭建的业务管理系统内的已核准内容。该存储库包括政策、程序、表格、模板和操作文档。
Power Automate 和 Power Apps 继续支持文档审批、发布和相关流程。AI 架构并不能取代这些控制点。系统仅在 SCEA 现有治理流程完成审核、确定现行有效核准文档之后，再对内容进行接入处理。
这一特别处理提高了答案质量。语言模型不应决定哪项政策具有权威性。在检索启动前，应当依托文档归属、状态、版本及元数据确立内容的权威性。
图中的虚线显示了 watsonx Orchestrate、ContentIQ 和 SharePoint 之间的身份与权限验证过程。Microsoft Entra ID 提供单点登录和基于角色的访问控制。基于角色的访问控制根据个人角色或群组成员身份分配权限，无需为单个用户配置访问权限。
ContentIQ 会在返回文档块之前验证权限。SharePoint 继续从源头强制执行访问。随后 watsonx Orchestrate 仅采用授权范围内的有效资料，生成具备依据且附带引用来源的答复。
有依据意味着响应依赖于检索到的企业内容，而不仅是在模型训练期间学到的信息。
所选架构的优点之一在于最大限度地减少了 Origin Digital 构建和维护所需的组件数量。若搭建自研检索技术栈，则需要持续投入精力维护各类内容连接器、文本分片、索引更新、身份映射、权限同步、模型集成与运行监控等工作。ContentIQ 处理大部分检索复杂性，而 watsonx Orchestrate 提供交互和协调层能力。
与定制工程相比，这种构建方式更适合可重复配置。Origin Digital 可以通过 ContentIQ 用户界面配置采集和检索，几乎或者完全无代码，然后利用现有 API 将知识助手连接到 Power Automate 流程。组合既能降低将这套实施模式复用至其他客户所需的改造工作量，同时保留客户侧定制化集成的拓展空间。
该架构还保留了 SCEA 在 Microsoft 的现有资产。SharePoint 仍然是文档存储库。业务流程持续由 Power Platform 负责管理，Entra ID 依旧作为身份认证权威源。IBM watsonx Orchestrate 在无需迁移的前提下实现了环境扩展。
对于员工来说，这些技术选择产生了实际成效：控制更少、反馈更容易。教师可查询相关流程，获取对应指引，并通过引用链接查阅已核准文档。校区管理人员因岗位拥有更广访问权限，查询时可获取范围更大的参考资料。
本次试点也印证了企业 AI 领域一条核心经验：检索效果取决于信息本身的质量。清晰的归口管理、一致的元数据和可靠的文档生命周期有助于该助手区分经批准的内容和重复或过时的材料。
SCEA 的首次部署侧重于政策、程序和操作知识，但该架构支持更广泛的路线图。未来的助手可以处理人力资源、财务、风险与健康、教学实践及其他业务职能的工作。
可复用同一套身份管控机制、编排范式以及经过治理的内容底座，同时独立对接各自专属数据源与业务流程。借助 watsonx Orchestrate，Origin Digital 拥有统一调度各类能力的中间层，无需将所有功能堆砌在单一大型智能助手中。
可重复性还能降低总体拥有成本 (TCO)。Origin Digital 打算向其他客户提供相同的 watsonx Orchestrate 和 ContentIQ 模式，已经完成前瞻性部署规划。Origin Digital 可以在教育和政府环境中复制这套实施模式，而无需为每次部署创建新的身份验证、检索和响应管道。独立的开发、测试与生产环境进一步支撑可控的版本发布流程。
通过将 IBM watsonx Orchestrate 与 ContentIQ 和 SCEA 现有的 Microsoft 365 环境打通，该架构将复杂的文档搜索难题转变为可复制的企业知识模式。SCEA 试点项目验证了这种整合模型。低代码配置途径、ContentIQ API 以及可复用的 Power Automate 连接，为 Origin Digital 提供了一套可行方案，能够将该架构模式落地到后续客户项目，无需每次重新搭建底层基座。