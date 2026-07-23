从散乱的政策文件到扎实的答案：使用 IBM watsonx Orchestrate 搭建能具备权限意识的知知识助手

查找政策文件时，不应要求使用者预先知晓文件由哪所学校发布、存放于哪个 SharePoint 站点，或是需要设置哪些筛选条件才能调出最新版本。然而，这正是斯旺基督教教育协会 (SCEA) 的员工面临的现实难题。该机构位于西澳大利亚州，由七所学校及一个总部办公室组成教育网络。

教师、行政人员、学校领导和总部办公室工作人员依赖于分布在组织各处的政策、程序、表格和运营文件。SCEA 已经依托 Microsoft 365 搭建规范化业务管理体系：由 SharePoint 承载受控文档，借助 Power Platform 实现审批、发布及其他各类工作流程。然而，员工在找到权威答案之前，仍需了解存储库的结构。

澳大利亚数字化转型咨询公司、IBM 合作伙伴 Origin Digital 与 IBM 技术合作伙伴 Symplistic.ai 携手为 SCEA 构建了具有权限感知能力的知识助手。IBM watsonx Orchestrate 负责解析用户问题并统筹各类交互活动；Symplistic.ai ContentIQ 则通过对话智能体界面，从 SharePoint 中调取具备访问权限的合规内容。员工可使用自然语言进行提问，系统将返回相应答复，并附上已核准原始文档的引用来源作为依据。

SCEA 合作项目先行开展试点实施，旨在正式投产部署前，验证系统架构、权限模型以及用户体验。试点项目证明，watsonx Orchestrate 和 ContentIQ 已与 Origin Digital 为 SCEA 部署的业务管理系统集成。

尽管正式运行后预期提升的生产力尚未完成测算，但依据 SCEA 的商业方案预估，信息检索效率提升每年可节省约 40000 个工时。这一改进预计可带来 220 万澳元的年生产力价值。

这篇文章中将探讨为什么传统的企业搜索能力无法满足 SCEA 的需求。文章还解释了检索层和编排层如何协同工作，以及设计选择如何使架构对未来助手可重复使用。