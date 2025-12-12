超越炒作：在多时代混合云的迷宫中加快创新
IBM 已在 2025 年发布一系列重大公告，旨在帮助组织加快转型。
例如，收购 HashiCorp 有助于企业快速跟踪创新、增强安全性并从云中获得更多价值。
Red Hat AI 正在帮助企业加快在混合云环境中开发和部署 AI 解决方案的步伐。此外，借助 Red Hat InstructLab on IBM Cloud，我们正通过技能和知识培训来促进社区驱动式 AI 与语言模型开发方法。
预计到 2028 年，生成式 AI 将增加超过 1 亿个应用程序；因此，企业需要更有针对性地制定混合云与工作负载部署战略。IBM 通过以 IBM Cloud 为支撑的混合设计方法来帮助企业实现此目标。IBM 对 50 多个客户组织的分析表明，将混合设计原则应用于 IT 计划的组织可在 5 年内将投资回报率提高 3 倍以上。
领先的分析公司十分认可我们的优势：Gartner 已将我们评为多个魔力象限的领导者，其中包括生成式 AI 专用云基础设施、生成式 AI 模型提供商、生成式 AI 工程、云 AI 开发人员服务以及数据科学和机器学习。在最近发布的《Omdia Universe：2025 年全球云服务提供商》报告中，Omdia 将 IBM 评为领导者。
IBM 高度重视为实现客户成功而设计的 6 大推动因素，从而凸显了这一发展势头。
预计到 2028 年，智能体 AI 将带来近 6 万亿美元的经济价值，从而加快其在企业决策、运营和自动化中扮演的角色。
将 AI 智能体整合到工作流中需重新思考传统 IT 流程和系统整合，以支持向智能体企业的转型。该转变的其中一项基础要素是采用标准化方法，以便将智能体 AI 系统与企业软件、基础设施和工具连接起来。
此方法依赖模型上下文协议 (MCP) 来实现。IBM Cloud MCP Server 便是其中一个典型示例，它可为 IBM Cloud Management 注入 AI 的强大功能，从而将传统的命令行与 API 交互转变为直观的对话式体验。
AI 创新通过协作实现了蓬勃发展，而我们不断扩大的智能体 AI 合作伙伴生态系统便是一个证明，其中包括 Millionways、Streebo、Netomi、Tavily、Maven AGI、Beam AI、Symplistic.ai 等众多 ISV。
哈佛大学工程与应用科学学院的 Flavio du Pin Calmon 教授表示：“我们在 IBM Cloud 上的工作体验非常良好”。“借助 IBM 的功能和专业知识，我们可以快速高效地运行需要大型 GPU 集群的大型模型，从而帮助我们在创纪录的时间内获得与 AI 安全相关的新研究结果。”
现代 AI 突破与 GPU 和 AI 加速器的强大功能密不可分。IBM 可为客户提供广泛选项：从各种 GPU 和 AI 加速器，到 IBM 为大规模基础模型训练而打造的定制 AI 芯片，可谓不一而足。
我们最近宣布与 AMD 开展合作，以在 IBM Cloud 上向 Zyphra 提供庞大的 MI300X GPU 集群，从而为前沿多模态 AI 模型的开源训练提供支持。我们还将 OCP AI（开放计算项目 AI）标准集成到 IBM Cloud 架构中，以确保为构建 AI 系统的客户提供互操作性和效率。
随着 AI 的成熟，容器正成为大多数生成式 AI 应用程序的默认启动平台。IBM Cloud 混合设计方法旨在提供这些应用程序一向需要的部署灵活性。
我们的 Red Hat OpenShift 容器运行时可为运行 Kubernetes 应用程序提供一致的基础，从而实现工作负载可移植性而无需重新装备。借助 Red Hat OpenShift AI 和 InstructLab，可轻松利用 GPU 来支持 AI 工作负载。此外，无服务器架构机群允许企业在完全托管的无服务器架构平台上运行大规模的计算密集型 AI 工作负载。
“IBM 不仅充当了云供应商，还是我们的合作伙伴，从而共同努力改进和发展。我们希望它们能继续采用此方法来满足客户需求”，Kampo System Solutions Co Ltd 云 CoE 部门总经理 Junya Souda 说道。
全球超过 70% 的行业领导者一致认为，混合部署是充分发挥数字化转型潜力的关键所在。这便是为何我们大力投资 IBM Power Virtual Server，这是一款专为任务关键型工作负载打造的企业级混合平台。今年 7 月，IBM Power11 已覆盖整个服务器产品组合（包括 IBM Power Virtual Server），从而助力企业获得更高的性能和敏捷性。
而另一振奋人心的最新消息则是：IBM Cloud 现可作为 SAP Cloud ERP Private 的超大规模企业选项来提供使用。此选项允许客户在公认能在 SAP 认证服务器中提供最高级别的可用性和安全性的平台上向云端 ERP 的方向进行现代化改造。
此外，借助 IBM watsonx，在 IBM Power Virtual Server 上运行 SAP Cloud ERP Private 的用户可构建智能体以实现财务、制造、采购与供应链工作流的自动化，而这些工作流同时需要来自 SAP 与非 SAP 系统的数据。
JYSK 的 SAP & IT 开发部总监 Thomas Jensen 说道：“由于我们在全球拥有 3,500 多家分支机构，因而很明显，向 SAP S/4HANA 进行迁移必须是安全、可扩展且面向未来的。”“作为一家 RISE 超大规模企业服务器，IBM Power Virtual Server 提供的高性能、具有弹性的基础设施以及用于支持我们业务转型的强大投资组合令我们心悦诚服。”
如今，企业不仅面临实现现代化的压力，还要设计支持扩展的 IT 环境，同时减少对专有堆栈的依赖。IBM 通过两条互补的路径来帮助企业加快虚拟化与现代化进程：
Cadence 系统与验证事业部高级副总裁兼总经理 Paul Cunningham 表示：“时间紧迫，而我们也想尽快迁移到云端。”“几年前，还没有办法做到这一点。我们必须处理与安全、直接迁移或其他方面有关的障碍。现在，借助 Cadence OnCloud，我们真的可以做到这一点。”
如今，企业越来越多地面临另一严峻挑战：数字主权要求的发展速度超过了为管理这些要求而制定的标准。在 IBM，我们将主权视为一种战略态势，而它的设计基于一种混合方法；此方法有助于企业保持战略自主性，同时利用可信全球平台的规模、速度和创新。
我们的全球影响力不断扩大，以便为客户提供本地访问、低延迟以及经过认证的安全性。例如，在欧洲，我们的法兰克福多专区区域 (MZR) 现在将作为 SAP Cloud ERP Private 数据中心。它可满足 IBM Power Virtual Server 上 RISE with SAP 的运营主权与数据驻留需求。
我们的机密计算功能也向前迈出了重要一步。随着Intel Trust Domain Extensions (Intel TDX) 现已在法兰克福上线，欧盟客户可通过基于硬件的隔离来运行敏感工作负载，且即使在使用时也能保护数据。
我们位于蒙特利尔的 MZR 于今年 4 月开始运营，从而为支持加拿大受监管行业中的企业铺平了道路。在印度，IBM 与印度领先的电信服务提供商之一 Bharti Airtel 建立了合作伙伴关系，以支持受监管企业更有效地扩展 AI 工作负载。通过此次合作，随着我们在钦奈和孟买配备 MZR 设备，我方在印度的业务将得到加强。
未来的云并非一刀切式的产品，而是量身定制的产品。它是针对您行业的独特法规而构建的解决方案。以金融服务业为例，我们正帮助中央银行、监管机构和支付运营商推动创新，而不牺牲安全性、合规性和弹性。主要示例包括：
Utimaco 首席运营官 Håcan Tiwemark 表示：“我们很高兴我们的 Payment HSMaaS 在 IBM Cloud 上提供使用，而这更加强化了我们为金融领域提供尖端安全解决方案的承诺。”通过在 IBM Cloud 中提供我们的解决方案，我们可为金融机构提供一个可部署、可扩展且得到增强的支付安全框架。”
IBM Cloud for Financial Services 可助力金融服务领域的企业应对其核心挑战，并在云中自信地进行构建、部署和扩展。该平台的核心为 IBM Cloud Framework for Financial Services，而它是专为金融行业打造的针对运营与安全控制措施的强大基础。
现在，IBM 很自豪地宣布推出 IBM Cloud Framework for Financial Services 2.0，从而表明我们致力于与不断发展的全球法规、不断升级的网络安全威胁以及不断变化的运营弹性需求保持同步。该框架也可为其他受监管行业提供宝贵的蓝图。
立即加快您的 AI 与现代化之旅，而无需花费巨资。