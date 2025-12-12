超越炒作：在多时代混合云的迷宫中加快创新

预计到 2028 年，智能体 AI 将带来近 6 万亿美元的经济价值，从而加快其在企业决策、运营和自动化中扮演的角色。

将 AI 智能体整合到工作流中需重新思考传统 IT 流程和系统整合，以支持向智能体企业的转型。该转变的其中一项基础要素是采用标准化方法，以便将智能体 AI 系统与企业软件、基础设施和工具连接起来。

此方法依赖模型上下文协议 (MCP) 来实现。IBM Cloud MCP Server 便是其中一个典型示例，它可为 IBM Cloud Management 注入 AI 的强大功能，从而将传统的命令行与 API 交互转变为直观的对话式体验。

AI 创新通过协作实现了蓬勃发展，而我们不断扩大的智能体 AI 合作伙伴生态系统便是一个证明，其中包括 Millionways、Streebo、Netomi、Tavily、Maven AGI、Beam AI、Symplistic.ai 等众多 ISV。

哈佛大学工程与应用科学学院的 Flavio du Pin Calmon 教授表示：“我们在 IBM Cloud 上的工作体验非常良好”。“借助 IBM 的功能和专业知识，我们可以快速高效地运行需要大型 GPU 集群的大型模型，从而帮助我们在创纪录的时间内获得与 AI 安全相关的新研究结果。”

现代 AI 突破与 GPU 和 AI 加速器的强大功能密不可分。IBM 可为客户提供广泛选项：从各种 GPU 和 AI 加速器，到 IBM 为大规模基础模型训练而打造的定制 AI 芯片，可谓不一而足。

我们最近宣布与 AMD 开展合作，以在 IBM Cloud 上向 Zyphra 提供庞大的 MI300X GPU 集群，从而为前沿多模态 AI 模型的开源训练提供支持。我们还将 OCP AI（开放计算项目 AI）标准集成到 IBM Cloud 架构中，以确保为构建 AI 系统的客户提供互操作性和效率。