AWS Transform：使用智能体式 AI 将 VMware Cloud on AWS 迁移到 Amazon EC2
面对日益增长的 VMware 许可成本，各组织正积极寻求在有限资源和专业能力下实现 VMware 工作负载战略现代化的高效路径。
AWS Transform for VMware 现已正式推出，这项全新服务采用智能体式 AI 技术，全程指导客户完成迁移流程。这项服务可帮助组织简化和加速从 VMware 环境到原生 AWS 服务的迁移。它可在整个迁移生命周期中提供 AI 辅助的自动化，显著降低与云迁移相关的复杂性和工作量。
IBM Consulting 一直在为英国某重要公共部门的大规模 VMware Cloud on AWS 资产提供技术支持。由于该部门的一个战略方向是云原生，因此合乎逻辑的第一步是将应用程序从 VMware Cloud on AWS 重新托管到 Amazon EC2 上。该方案显著降低了受传统许可模式影响的风险，包括供应商绑定与大幅涨价。
IBM Consulting 与 AWS 协作实施 VMCloud on AWS 方案，系统化地将旧版 Windows 应用程序迁移至 Amazon EC2。通过这一过程，他们成功使用 AWS Transform 将自动化任务的迁移工作量减少了 60%，同时保持了应用程序的完整功能和安全性。从选择目标应用程序到迁移阶段，以下方法提供了一个可复制的框架，其他组织可以将其应用于自己的云原生转型计划。
IBM Consulting 团队锁定客户 VMware Cloud on AWS 开发环境中的一台旧版 Windows 2008 虚拟机作为迁移目标。该应用程序在自己的 VM 中运行，并使用客户帐户中的 Amazon RDS SQL Server 实例。该应用程序是理想的测试案例，原因有二：
图 1 展示了开发环境中应用程序的高层架构。在此初始状态下，运行于 VMware Cloud on AWS 的 Windows Server 2008 虚拟机需连接至客户 AWS 帐户中的 Amazon RDS SQL Server 数据库
在 AWS Organizations 中启用 AWS Transform 服务并访问 Web 应用 URL 后，选择工作区即可运行迁移任务，将 VMware 应用程序迁移至 Amazon EC2。
正如图 2 所示，支持的 VMware 迁移作业类型有四种：
由于待迁移的应用无需进行网络迁移，因此选择了选项 4，发现与服务器迁移。该选项包括发现映射、波次规划以及服务器迁移。
最终迁移计划必须包含目标 AWS 网络基础设施详情（VPC、子网和安全组）。当用户需要更新任何信息（例如修改作业名称）时，可以使用 AWS Transform 中的自然语言聊天功能。
AWS Transform 通过与 AWS Application Discovery Service 集成来自动发现服务器，从而收集有关服务器配置、性能指标和网络连接的详细信息。这些数据为准确进行迁移规划和大小调整建议奠定了基础。
对于这个迁移项目而言，AWS Transform 的自动化的库存和依赖关系映射功能对于了解现有基础设施至关重要。该工具的自主智能体旨在自动发现 VMware 工作负载、映射应用程序依赖关系并分析网络配置，只需最少的手动干预。
创建初始迁移作业后，下一个关键步骤是建立 AWS Transform 和发现帐户之间的连接。该专用 AWS 帐户将存储和托管发现的基础设施数据，以便 AWS Transform 能够生成精确的迁移建议。IBM Consulting 团队通过创建具有特定权限的连接器请求来促成这一连接，授权 AWS Transform 读取、写入并管理 S3 存储桶以及 AWS Application Discovery Service (ADS) 的配置。
本次技术验证仅包含一个应用，团队因此在托管该应用的虚拟机上安装了 AWS Discovery Agent。该智能体收集有关服务器配置、性能和网络连接的信息。在收集数据的过程中，服务器和网络的详细信息会显示在发现帐户中的 AWS Migration Hub 中。
图 3 所示为 AWS Migration Hub 控制台，该控制台显示有已发现的 Windows 2008 Server，且其系统规格和网络连接清晰可见。该发现智能体收集有关 CPU、内存、磁盘使用情况和网络通信的详细信息，以帮助 AWS Transform 生成准确的迁移建议。
AWS Transform 的规划功能包括自动分析发现数据，以创建逻辑应用程序分组和迁移波次。该服务为目标基础设施和迁移排序提供 AI 驱动的建议，以便迁移团队可以在实施之前查看这些建议并进行调整。
在发现任务运行七天后，IBM Consulting 团队于 AWS Transform 任务中启动执行发现步骤，开始对数据进行分析。在大型迁移项目中，AWS Transform 会自动生成 CSV 文件，推荐应用分组与迁移波次，供迁移团队审核调整。确认后，AWS Transform 会在 AWS Application Migration Service (MGN) 中自动创建应用程序分组和波次。此设置基于 CSV 文件中提供的信息。
发现后，IBM Consulting 团队将 AWS Transform 连接到了将要部署迁移后服务器的目标 AWS 帐户。此连接需要目标 AWS 区域中的默认 VPC。由于团队需要定位特定 VPC，他们手动创建了默认 VPC，并修改了自动创建的服务关联角色，以确保针对目标 VPC ID 具备正确权限。
遵循 AWS Transform 的引导式工作流，IBM Consulting 团队设定了 Amazon EC2 实例的配置建议，包括规格参数、实例类型偏好以及特定实例类型的排除清单。AWS Transform 为迁移波次生成了库存文件，包括 EC2 实例类型规范和租户详细信息。团队下载了此文件，对其进行更新以引用新实例的特定 VPC、子网和安全组（均标记有 CreatedFor:AWSTransform），并将其重新上传到 AWS Transform。
AWS Transform 通过协调 AWS Application Migration Service (MGN) 从源服务器向 AWS 执行块级复制，从而简化了复制过程。
为了执行迁移，需要在每台源服务器上安装复制智能体。AWS Transform 可以自动执行此过程，或者用户也可以手动安装。智能体连接到 AWS MGN 服务后，将对源虚拟机进行初始同步。
完成后，源服务器显示可进入测试状态且数据复制状态正常（如图 4 所示），这表明从源虚拟机到 AWS 的块级同步已成功完成。
现阶段，AWS Transform 启动了一个基于最新库存文件的测试实例。该测试实例将出现在 AWS EC2 控制台中，从而允许团队在源环境继续正常运行的同时执行验收测试。IBM Consulting 团队的测试验证确认：
验收测试完成后，该应用在 AWS Transform 中被标记为可进行最终切换，测试实例随即自动停止。然后使用 AWS Transform 启动切换实例，确保原始测试实例已正确关闭。
切换实例启动后，IBM 咨询团队执行了验证检查，确认：
成功验证后，AWS Transform 完成切换。该过程停止了源服务器的复制，卸载了智能体，并在 AWS MGN 服务中自动将源服务器的状态从活动转为已归档。AWS Transform 作业现已标记为完成。
图 5 显示了 AWS Transform 作业完成屏幕。它确认迁移已成功完成。状态指标显示，从发现到切换的所有阶段均已完成，源服务器已归档到 AWS MGN 服务中。
图 6 展示了迁移完成后的最终架构。Windows 应用程序现在直接在客户 AWS 帐户中的 Amazon EC2 实例上运行，并连接到现有的 Amazon RDS SQL Server 数据库。
AWS Transform 的直观设计使 IBM Consulting 团队能够高效执行此次迁移，而无需对每个底层 AWS 服务具备深入的专业知识。团队得以专注于迁移工作流和业务需求。AWS Transform 带来多项优势：通过统一控制界面启动测试实例、追踪迁移状态并执行最终切换，充分体现了该服务对团队工作效率与资源分配流程的优化能力。
如果需要手动操作，AWS Transform 会提供分步指导和相关文档的链接。IBM Consulting 团队与客户的 AWS 解决方案架构师以及 AWS Transform 服务团队密切合作，及时解决在过程中遇到的任何问题。
另一个有价值的功能是其内置的协作能力，允许多个团队成员参与迁移项目。每位协作者必须被分配到以下四种角色之一：
这种基于角色的访问模型使工程师能够监督迁移过程。同时，它也允许主题专家在特定环节进行协作，例如评估波次计划和应用分组。他们还可以确认目标 Amazon EC2 实例的配置，或在完成验收测试后将某个应用标记为准备切换。所有协作都在统一平台内进行，消除了冗长的交接流程，也无需创建多个 AWS 帐户。
AWS Transform 通过几个关键机制降低了迁移过程中的风险。源服务器数据到 AWS 的块级复制几乎是实时进行的，而且不会对源系统造成干扰。在整个复制过程中，源服务器仍然可以完全正常运行。
如果启动测试实例失败，或者在对新实例进行验收测试期间发现问题，客户可以继续不间断地使用源环境。作为迁移后活动的一部分，源服务器的关闭和退出运行仍由客户控制。
通过 AWS Transform 将 VMware 应用程序成功迁移到 Amazon EC2，让 IBM Consulting 团队和客户充满信心地扩大 AWS Transform 的使用范围。
在此次迁移中，AWS Transform for VMware 提高了应用发现和应用迁移效率约 60%。在将此方法应用于更大规模的迁移时，预计会获得进一步提升，因为该服务通过分析发现数据来创建应用分组和波次计划，从而消除了手动操作。AWS Transform 简化并加速了客户的现代化之旅，免去了内部深度专业知识的开发需求，缩短了实现价值的时间，并提升了团队生产力。
如果您正在考虑使用 AWS Transform 进行 VMware 迁移，请按照以下三个步骤开始您的迁移之旅：
