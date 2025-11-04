AWS Transform for VMware 现已正式推出，这项全新服务采用智能体式 AI 技术，全程指导客户完成迁移流程。这项服务可帮助组织简化和加速从 VMware 环境到原生 AWS 服务的迁移。它可在整个迁移生命周期中提供 AI 辅助的自动化，显著降低与云迁移相关的复杂性和工作量。

IBM Consulting 一直在为英国某重要公共部门的大规模 VMware Cloud on AWS 资产提供技术支持。由于该部门的一个战略方向是云原生，因此合乎逻辑的第一步是将应用程序从 VMware Cloud on AWS 重新托管到 Amazon EC2 上。该方案显著降低了受传统许可模式影响的风险，包括供应商绑定与大幅涨价。

IBM Consulting 与 AWS 协作实施 VMCloud on AWS 方案，系统化地将旧版 Windows 应用程序迁移至 Amazon EC2。通过这一过程，他们成功使用 AWS Transform 将自动化任务的迁移工作量减少了 60%，同时保持了应用程序的完整功能和安全性。从选择目标应用程序到迁移阶段，以下方法提供了一个可复制的框架，其他组织可以将其应用于自己的云原生转型计划。