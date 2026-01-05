人工智能 IT 自动化

任何智能体、任何框架：深入了解 IBM® watsonx Orchestrate Agent Catalog

下一波企业 AI 并非一个新的应用程序，而是与您的业务融为一体的 AI 智能体员工队伍。

发布日期 2026年1月5日
企业中的各大团队都在尝试将 AI 智能体应用于人力资源、销售、IT 支持、供应链等领域。但是 AI 领导者现在面临一项新挑战：如何让所有这些智能体以安全、可治理且可扩展的方式协同工作，而非作为相互独立的点解决方案。

IBM® watsonx Orchestrate 正是为此而构建。该愿景的核心是 IBM® watsonx Orchestrate Agent Catalog：由 IBM 与值得依赖的合作伙伴提供并持续扩充的预构建 AI 智能体与工具集合，旨在以最小摩擦嵌入协同编排的工作流中。

专为实现互操作性而构建的目录

市场上的大多数智能体目录都有几个共同的特征：它们假定您是全力投入使用一个云平台或生产力套件；它们的重点是一个首选的智能体软件开发工具包 (SDK) 与运行时环境；它们可以简化发现流程，但主要局限在该系统内部

相比之下，IBM® watsonx Orchestrate Agent Catalog 专为异构的实际企业环境而构建：

  • 任何智能体、任何框架：该目录不绑定单一 SDK、大语言模型 (LLM) 或云。基于 IBM 技术、开源框架、超大规模企业堆栈或自研代码构建的智能体都能通过基于一致互操作性的框架接入，并作为“一等公民”在目录中展示。
  • 跨套件、跨云：该目录专为同时运行 Workday、SAP、Salesforce、ServiceNow、自定义业务线应用程序和多个云（而不是仅使用一家供应商的生产力套件）的组织而设计。
  • 从“智能体架”到“编排平台”：智能体并不是像瓦片一样并排摆放。它们连接到 watsonx Orchestrate 的编排引擎中，因此可以组成跨不同的领域、系统和团队的端到端工作流。

精心策划的智能体系统

Agent Catalog 是您进入一个精心策划的、从第一天起即可使用的智能体与工具系统的入口。它集以下内容于一体：

  • 基于高价值 AI 用例构建的领域专家智能体：行业领先的合作伙伴提供的预构建智能体更进一步强化了我们的智能体生态系统，能够解决更多客户用例。
  • 可重复使用的深度集成：智能体和工具自带可接入 Workday、SAP、Salesforce 等企业系统的成熟连接器，因此您无需每次都重新开发身份验证、数据访问和错误处理等功能。

AI 领导者无需每次出现新用例就要从零开始，而是可以在目录中查找与特定业务任务匹配的智能体。此类示例包括用于销售互动、HR 人才招聘或供应链优化的智能体。它们利用预构建的领域智能体——最初源自 IBM 的“零号客户”用例，工作效率已经提升。

当组织仍在寻找投资回报率 (ROI) 清晰且可证明的第一个用例时，这些模式为他们提供了一个急需的起点，并且可以快速、一致地引入其环境中。

开放且可扩展的设计

从底层架构来看，watsonx Orchestrate 是开放且可扩展的。它支持基于 IBM 技术原生构建的智能体和基于其他框架构建的智能体，并通过标准接口连接。

通过使用一致的智能体连接框架，外部智能体可以连接到 watsonx Orchestrate，然后通过 Agent Catalog 展示，因此它们在环境中的外观和行为就像一等公民一样。

对于 AI 领导者而言，这意味着：

  • 您不会受困于单个框架或供应商堆栈中。
  • 您可以继续利用现有的智能体投资而无需重建。
  • 您可以将 IBM、企业内部和合作伙伴的智能体整合到单个协同体验中。

简而言之，Agent Catalog 不仅仅是一个列表；它是一个互操作性层，让您可以将多个智能体和工具组合成解决方案，而无论其构建来源。

更快实现价值

大多数 AI 领导者都面临着在维护治理的同时快速产生影响的压力。Agent Catalog 旨在减少时间和风险：

  • 重复使用而不是重新开发：预建智能体和工具自带经过验证的企业系统及应用程序集成能力。这些元素包括 Workday、SAP、Salesforce 等，涉及人力资源、财务、销售和运营等领域。这些工具实现了工作流的一致性，减少了集成工作，并最大限度减少了错误。
  • 受管控的扩展：智能体和工具通过定义的 IBM 流程接入，并通过受控目录呈现，企业可以更清楚地了解哪些内容在何处运行以及由谁负责。
  • 业务协同解决方案：智能体围绕实际业务功能和用例而构建，因此业务线领导能快速发现 AI 智能体当前可在哪些方面增强团队能力，以及未来可能在哪些领域扩展。这些智能体和工具还可以根据每个组织的具体需求和政策进行定制。这一过程可通过专业代码定制项或无代码的用户界面来完成。这样团队就只需要进行调整而无需从零开始。

其成果如何？您的团队可以减少在底层技术细节花费的时间，将更多时间用于为员工和客户设计差异化的体验。

了解协同编排智能体的实际应用

该系统的引擎是 Agent Connect，这是 IBM 面向构建 AI 智能体的组织的合作伙伴计划。通过 Agent Connect，独立软件供应商 (ISV) 及其他合作伙伴可将其智能体与 watsonx Orchestrate 集成，并列入 Agent Catalog 中。这开辟了一条新的市场进入途径，并将获得 IBM 销售渠道和合作伙伴网络的支持。

深入了解 IBM® watsonx Orchestrate 和 Agent Catalog，发现可以解决您业务需求的预构建智能体和工具。

如果您是独立软件供应商，希望抓住 AI 智能体和智能自动化蓬勃发展的市场机遇，欢迎加入我们不断壮大的系统，将您最优秀的 AI 智能体引入 IBM® watsonx Orchestrate。

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate