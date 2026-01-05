任何智能体、任何框架：深入了解 IBM® watsonx Orchestrate Agent Catalog
下一波企业 AI 并非一个新的应用程序，而是与您的业务融为一体的 AI 智能体员工队伍。
下一波企业 AI 并非一个新的应用程序，而是与您的业务融为一体的 AI 智能体员工队伍。
企业中的各大团队都在尝试将 AI 智能体应用于人力资源、销售、IT 支持、供应链等领域。但是 AI 领导者现在面临一项新挑战：如何让所有这些智能体以安全、可治理且可扩展的方式协同工作，而非作为相互独立的点解决方案。
IBM® watsonx Orchestrate 正是为此而构建。该愿景的核心是 IBM® watsonx Orchestrate Agent Catalog：由 IBM 与值得依赖的合作伙伴提供并持续扩充的预构建 AI 智能体与工具集合，旨在以最小摩擦嵌入协同编排的工作流中。
市场上的大多数智能体目录都有几个共同的特征：它们假定您是全力投入使用一个云平台或生产力套件；它们的重点是一个首选的智能体软件开发工具包 (SDK) 与运行时环境；它们可以简化发现流程，但主要局限在该系统内部。
相比之下，IBM® watsonx Orchestrate Agent Catalog 专为异构的实际企业环境而构建：
Agent Catalog 是您进入一个精心策划的、从第一天起即可使用的智能体与工具系统的入口。它集以下内容于一体：
AI 领导者无需每次出现新用例就要从零开始，而是可以在目录中查找与特定业务任务匹配的智能体。此类示例包括用于销售互动、HR 人才招聘或供应链优化的智能体。它们利用预构建的领域智能体——最初源自 IBM 的“零号客户”用例，工作效率已经提升。
当组织仍在寻找投资回报率 (ROI) 清晰且可证明的第一个用例时，这些模式为他们提供了一个急需的起点，并且可以快速、一致地引入其环境中。
从底层架构来看，watsonx Orchestrate 是开放且可扩展的。它支持基于 IBM 技术原生构建的智能体和基于其他框架构建的智能体，并通过标准接口连接。
通过使用一致的智能体连接框架，外部智能体可以连接到 watsonx Orchestrate，然后通过 Agent Catalog 展示，因此它们在环境中的外观和行为就像一等公民一样。
对于 AI 领导者而言，这意味着：
简而言之，Agent Catalog 不仅仅是一个列表；它是一个互操作性层，让您可以将多个智能体和工具组合成解决方案，而无论其构建来源。
大多数 AI 领导者都面临着在维护治理的同时快速产生影响的压力。Agent Catalog 旨在减少时间和风险：
其成果如何？您的团队可以减少在底层技术细节花费的时间，将更多时间用于为员工和客户设计差异化的体验。
该系统的引擎是 Agent Connect，这是 IBM 面向构建 AI 智能体的组织的合作伙伴计划。通过 Agent Connect，独立软件供应商 (ISV) 及其他合作伙伴可将其智能体与 watsonx Orchestrate 集成，并列入 Agent Catalog 中。这开辟了一条新的市场进入途径，并将获得 IBM 销售渠道和合作伙伴网络的支持。
深入了解 IBM® watsonx Orchestrate 和 Agent Catalog，发现可以解决您业务需求的预构建智能体和工具。
如果您是独立软件供应商，希望抓住 AI 智能体和智能自动化蓬勃发展的市场机遇，欢迎加入我们不断壮大的系统，将您最优秀的 AI 智能体引入 IBM® watsonx Orchestrate。