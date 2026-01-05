任何智能体、任何框架：深入了解 IBM® watsonx Orchestrate Agent Catalog

企业中的各大团队都在尝试将 AI 智能体应用于人力资源、销售、IT 支持、供应链等领域。但是 AI 领导者现在面临一项新挑战：如何让所有这些智能体以安全、可治理且可扩展的方式协同工作，而非作为相互独立的点解决方案。

IBM® watsonx Orchestrate 正是为此而构建。该愿景的核心是 IBM® watsonx Orchestrate Agent Catalog：由 IBM 与值得依赖的合作伙伴提供并持续扩充的预构建 AI 智能体与工具集合，旨在以最小摩擦嵌入协同编排的工作流中。