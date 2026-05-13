智能体式编排实际应用：InnovMarine 实现可扩展专业知识的路径

当专家驱动的工作遇上智能体式编排会发生什么？InnovMarine 的案例展示了组织如何扩展专业知识、加速成果并减少运营摩擦。
InnovMarine 是一家海事技术与咨询合作伙伴，帮助造船商和国防部门组织更智能地工作，并更快地建造更好的船舶。采用以人为本的方法，他们将深厚的行业专业知识与实用的数字解决方案相结合，包括通过其 InnovConsultants 业务提供的专门的工业与技术改造 (ITB) 咨询。
工业与技术改造 (ITB) 计划是与重大国防采购相关的政府强制要求，确保承包商通过工业参与、技术开发和供应链合作伙伴关系向当地经济进行再投资。这些计划具有战略重要性，但管理起来很复杂。
InnovMarine 的使命很简单：简化这种复杂性，提高生产力，并一步一个团队地推动造船业向前发展。此类专家驱动的环境中，单一瓶颈往往制约增长——即前期投入的领域专家 (SME) 工作量。为实现这一目标，InnovMarine 需要的不仅仅是自动化——它需要一个标准化的编排层，能够在不引入复杂性或锁定效应的情况下连接系统、数据和工作流。
每个新的 ITB 潜在客户在开始制定战略之前，都需要进行基础知识教育、细致的资格检查以及结构化的信息采集。随着需求的增加，InnovMarine 的 ITB 专家团队将过多时间花费在手动的信息录入、重复的解释和不一致的数据收集上，这给潜在客户带来了摩擦，并限制了可扩展性。
在国防采购中，专家时间是最宝贵的资源。InnovMarine 的细分领域专家及其客户在基础性任务上花费了过多的时间——在战略制定甚至尚未开始之前，就进行重复解释、筛选潜在客户以及手动收集结构化信息。
团队需要：
除了成本，运营风险也很高。不一致的输入拖慢了领域专家的准备工作，典型的 24 小时响应延迟阻碍了推进节奏，而知识传递依赖于重复的培训模块，使专家无法从事更高价值的工作。如果没有一种一致、受治理的方式来引导信息采集和协调这些早期互动，宝贵的专业知识仍然是增长的瓶颈。
InnovMarine 实施了一个由 IBM watsonx Orchestrate 驱动的确定性、可解释的虚拟领域专家。Orchestrate 作为其智能体生态系统的控制平面，通过标准化、开放的接口协调智能体、工具和企业系统。该解决方案主要有两个作用：扩大有限 ITB 专家团队的覆盖范围，并提高合格申请的数量。
虚拟领域专家将信息采集转变为受治理、可重复的工作流，在过程中进行引导式教学，捕获结构化数据并指导申请人应对复杂的要求。它与不同环境中的现有系统集成——无需定制点对点集成——同时确保每次交互都遵循既定策略并完全可审计。仅当真正需要人类专家的判断时才会请其介入，从而使更多申请人能够向前推进，而不会因高价值的专业知识而形成瓶颈。
第一阶段：助手加工具
最初以助手为主导的体验，辅以工具集成。它改善了引导并减少了人工操作，但流程是半确定性的，仍然依赖人工操控来完成多步骤任务。
第二阶段：具备 LLM 信息收集功能的混合助手
增加了 LLM 驱动的信息检索，以丰富教学内容和消除术语歧义。这减少了摩擦，提高了回答质量，但编排仍以助手为中心——自主性有限，跨步骤推理能力有限，交接方式僵化。
第三阶段：使用 watsonx Orchestrate 实现完全智能体式（真正产生影响的阶段）
突破点在于将 IBM watsonx Orchestrate 置于中心位置作为智能体式编排器。该编排器创建并协调专门的智能体——用于资格摘要、RAG 检索、数据持久化或 CRM 回写、电子邮件或通知——并根据输入、上下文和治理策略实时调整。它还实现了跨系统和跨环境的无缝协调，使工作流无论数据或应用程序位于何处都能一致运行。利用工具来维护跨步骤的状态，并在需要判断时为领域专家生成可供决策的档案。
通过 watsonx Orchestrate 作为控制层，该流程不再只是执行步骤——而是更智能地执行、适应上下文并在定义的边界内进行自我治理。其结果不仅仅是渐进式的效率提升，而是结构性的杠杆效应。
为何重要：
这种向智能体式编排的转变，将引导式工作流转化为嵌入申请流程中的运营智能。它对现有系统开放，跨环境混合部署，并且通过可审计的决策和策略控制实现负责任的设计。在实践中，它与您之前看到的实现方式相同——引导式、符合需求的信息采集；自适应分支；干净、一致的数据捕获；以及必要时的人机协同。
随着虚拟领域专家的投入使用，InnovMarine 已从手动信息采集转向更智能、智能体驱动的工作流：申请人更快获取知识，输入信息更加一致，领域专家的交接也得以简化。这一流程使得规模小、专业性强的专家团队能够在不增加人员的情况下审核更多机会。
信息采集量显著增加，在保障宝贵专家时间的同时提供了更强的可预测性。与此同时，该计划减轻了专家在处理较简单案例时的工作负担，显著降低了培训需求以及每位客户的培训成本。
从 InnovMarine 得到的启示很明确：当申请流程要求繁重且受限于稀缺的专业知识时，智能体式编排的效果始终优于临时自动化。受监管的、工程驱动的行业尤其受益于受治理的流程、结构化的数据以及人机协同的监督——从而放大现有专家的影响力。
由于 watsonx Orchestrate 基于开放的 API 和标准构建，InnovMarine 可以持续发展其自动化体系。他们可以根据业务需求的变化添加新的智能体、模型和集成，而不会产生技术债务或避免供应商锁定。这是一个面向未来的基础，不仅在今天提供真实、可重复的投资回报，同时也为组织迎接下一波智能自动化浪潮做好准备。
最终，InnovMarine 的历程展示了智能体式 AI 的真正前景：不是取代专业知识，而是倍增它。通过将智能嵌入工作流并以有目的、可控制的方式编排任务，智能体式系统将人类专家解放出来，让他们专注于判断力、创造力和经验最为重要的领域。
其结果是形成一种新的运营模式——在这种模式下，技术承担可重复工作的认知负担，而团队则将才能应用于更高价值的决策。在这种模式中，驱动成功的不仅仅是自动化，还有人与智能系统之间有意识的协作。
那些能够正确做到这一点——将智能体式 AI 与人类专业知识相结合的组织——不仅能跟上时代步伐，还能在日益复杂的世界中扩展知识、加速决策并创造持久的竞争优势。