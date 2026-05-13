智能体式编排实际应用：InnovMarine 实现可扩展专业知识的路径

InnovMarine 是一家海事技术与咨询合作伙伴，帮助造船商和国防部门组织更智能地工作，并更快地建造更好的船舶。采用以人为本的方法，他们将深厚的行业专业知识与实用的数字解决方案相结合，包括通过其 InnovConsultants 业务提供的专门的工业与技术改造 (ITB) 咨询。

工业与技术改造 (ITB) 计划是与重大国防采购相关的政府强制要求，确保承包商通过工业参与、技术开发和供应链合作伙伴关系向当地经济进行再投资。这些计划具有战略重要性，但管理起来很复杂。

InnovMarine 的使命很简单：简化这种复杂性，提高生产力，并一步一个团队地推动造船业向前发展。此类专家驱动的环境中，单一瓶颈往往制约增长——即前期投入的领域专家 (SME) 工作量。为实现这一目标，InnovMarine 需要的不仅仅是自动化——它需要一个标准化的编排层，能够在不引入复杂性或锁定效应的情况下连接系统、数据和工作流。

每个新的 ITB 潜在客户在开始制定战略之前，都需要进行基础知识教育、细致的资格检查以及结构化的信息采集。随着需求的增加，InnovMarine 的 ITB 专家团队将过多时间花费在手动的信息录入、重复的解释和不一致的数据收集上，这给潜在客户带来了摩擦，并限制了可扩展性。