Iterate.ai® 现已推出其私有 AI 平台 Generate for Healthcare，用于开展合规的理赔分析与收入周期工作流。该平台部署于 IBM Cloud，并基于英特尔® AI 加速器构建。
医疗机构在应对被拒赔与赔付不足的理赔时，正承受日益加剧的压力，同时仍需兼顾合规性与运营效率。随着理赔量不断攀升、支付方规则愈加复杂，医院正寻求既能带来切实成效、又不牺牲信任、安全与控制力的 AI 解决方案。
医疗服务提供方面临着运营与财务层面的多重叠加挑战。理赔与拒付管理团队常被海量数据压得不堪重负，这些数据往往分散在冗长文档中，需依赖人工逐一审阅，方能判定拒赔或少付的原因。单笔理赔往往涉及 10–25 页高密度文本，而这一负担还需在成千上万笔未结理赔中不断叠加。
与此同时，机构还需应对人手短缺、行政倦怠、利润空间收窄以及监管审查日趋严格等多重压力。尽管众多医疗管理者已洞见 AI 的潜力，但从 AI 技术试点到可量化业务成果之间，仍存在明显鸿沟。围绕数据隐私、合规与治理的顾虑，往往使部署进程被迫延缓，甚至彻底搁置。
上述现实正催生对新一代 AI 解决方案的需求：其需在设计之初即具备安全性，以合规为核心构建，并能够在高度监管环境中迅速释放价值。
为应对上述挑战，Iterate.ai 已将其 Generate for Healthcare 软件即服务（SaaS）解决方案部署至 IBM Cloud，并借助 Intel® Gaudi® 3 AI Accelerators 实现高性能 AI 运算加速。
该应用场景聚焦于医院收入回收：AI 可综合分析理赔数据、支付方政策及佐证材料，从而较人工流程更快速、精准地识别未支付或少付的理赔项目。
不同于需经历漫长集成周期的传统 AI 部署，该解决方案可在数周内完成生产就绪并上线，而非动辄数月。该方案专为医疗机构打造，兼顾可预测性能、强健治理能力及对受保护健康信息 (PHI) 的严格防护。
Generate for Healthcare 使 AI 系统能够在既定工作流中完成理赔分析、问题识别，并推动后续处置步骤。该平台部署于 IBM Cloud，可作为医院收入周期团队的私有 AI 劳动力平台。平台内置开箱即用的 AI 工作流智能体（称为“卡片”），可自动执行以下任务：
得益于平台的智能体架构，医疗机构还可按需构建自定义工作流，逐步拓展至更多数据密集、决策驱动的业务场景。 安全与合规是该平台设计的根本基石。所有 AI 操作均具备可追溯性，并按审计就绪标准设计，助力组织在扩展 AI 应用规模的同时，始终保持可控与合规。
由 Iterate.ai 部署于 IBM Cloud 的 Generate for Healthcare 融合 IBM、Intel 与 Iterate.ai 的优势，三方各司其职、协同发力：
除技术之外，IBM 的生态战略亦进一步加速应用落地。通过将解决方案纳入 IBM Cloud 目录，Iterate.ai 等 ISV 得以采用电商转售模式，加速市场拓展并更高效触达企业级医疗客户，同时增强客户对方案成熟度与可信度的信任。
随着 AI 应用逐步成熟，受监管行业将从试点探索迈向生产级、行业定制化 AI 应用阶段。以 Intel Gaudi 3 AI Accelerators 为代表的算力进步，使更复杂模型的高效运行成为可能，也由此开启了以往因成本或算力限制而难以落地的医疗新应用场景。
对医疗行业而言，这意味着 AI 将从收入回收拓展至合规自动化、运营智能与决策支持等领域，同时在全流程中持续满足行业对隐私、治理与可预测性的严格要求。
Intel 北美企业解决方案销售总经理 Steven J. Darrah 表示：“医疗机构在生成式 AI 投资回报方面长期面临挑战，因为多数解决方案所承诺的效率提升往往难以量化。收入回收本质上完全不同，我们所识别的每一笔遗漏报销，都将直接转化为医院系统可追回的实际资金。Intel、Iterate 与 IBM 共同赋能医疗机构，使其能够在现有且性能可靠的硬件上实现这些收益，同时确保其数据所需的安全与合规环境。“
医疗机构需要为合规而生的 AI，而非事后改造以满足合规要求。由 Iterate.ai Generate for Healthcare、Intel Gaudi 3 AI 加速器与 IBM Cloud 的组合，以安全优先为原则提供高性能 AI，加速价值实现。
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