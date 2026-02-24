结账随心，选择由您：IBM 扩展全球支付选项

随着企业在全球扩张以及数字商务持续发展，客户期望获得简单、熟悉且灵活的购买体验——无论他们身处何地。在 IBM，我们致力于满足这些期望，让您能够更轻松地使用偏好的支付方式购买所需的产品和解决方案。

这正是我们在 29 个国家/地区扩展并现代化支付方式的原因，为全球客户提供比以往更多的选择。