结账随心，选择由您：IBM 扩展全球支付选项

我们已在 29 个国家或地区扩展并升级了支付选项， 为全球客户带来了比以往更多的选择。
随着企业在全球扩张以及数字商务持续发展，客户期望获得简单、熟悉且灵活的购买体验——无论他们身处何地。在 IBM，我们致力于满足这些期望，让您能够更轻松地使用偏好的支付方式购买所需的产品和解决方案。
这正是我们在 29 个国家/地区扩展并现代化支付方式的原因，为全球客户提供比以往更多的选择。
全球各地的支付偏好差异很大。一些客户依赖主要信用卡，而另一些客户则偏爱数字钱包或值得信赖的本地支付系统。为了更好地支持这些需求，IBM.com 现提供一套扩展的支付方式，与本地期望和购买习惯保持一致。
根据您所在的位置，您现在可以通过以下方式完成在 IBM.com 上的购买：
此次扩展不仅仅是在结账时增加更多按钮，更是为了消除障碍、尊重区域偏好，并为每位客户简化端到端的购买流程。
无论您是为全球团队采购软件的企业，还是购买单个订阅的开发者，支付体验都不应成为障碍。
更多的支付灵活性意味着：
此次更新有助于确保客户能够像管理其数字生活的其他方面一样——快速、安全且完全自主地购买 IBM 解决方案。
在我们持续扩展全球能力的同时，产品可用性、支持的支付类型和价格可能因国家/地区而异。在您进行结账时，系统将根据当地要求和可用性，自动显示适用于您所在地区的选项。
通过这些扩展的支付方式，我们持续履行承诺，为每位客户打造无缝、现代且包容的购买体验——无论他们身在何处，或偏好何种支付方式。
通过使我们的结账流程与区域偏好和值得信赖的本地方法保持一致，我们正在消除障碍、增加灵活性，并使您比以往任何时候都更容易获得助力您业务的 IBM 产品和解决方案。这只是我们今天和未来为简化和优化您与 IBM.com 互动方式所做的广泛努力中的一步。