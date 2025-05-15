随着 AI 市场日臻成熟，一个趋势日益突显：定制化正成为衡量企业价值的新标尺。企业需要能够融合其专属知识、匹配语言风格并满足合规要求的定制模型。在 IBM，我们相信 AI 的未来不仅仅是开源，更是开放定制。随着 AI 深度融入企业决策，定制和掌控模型的能力将成为核心竞争力，而 IBM 与 Red Hat 正携手引领这一未来征程，助力各规模企业抢占先机。

在 2025 年 Red Hat 峰会上，这一愿景的势头正在加速，推动力量来自 IBM 宣布推出的两项强大解决方案。