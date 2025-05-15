三个白色线条立方体在灰色背景上相互连接。

人工智能 计算和服务器 IT 自动化

2025 年 5 月 15 日

作者

Hillery Hunter

GM & CTO IBM Cloud

IBM Fellow

随着 AI 市场日臻成熟，一个趋势日益突显：定制化正成为衡量企业价值的新标尺。企业需要能够融合其专属知识、匹配语言风格并满足合规要求的定制模型。在 IBM，我们相信 AI 的未来不仅仅是开源，更是开放定制。随着 AI 深度融入企业决策，定制和掌控模型的能力将成为核心竞争力，而 IBM 与 Red Hat 正携手引领这一未来征程，助力各规模企业抢占先机。

在 2025 年 Red Hat 峰会上，这一愿景的势头正在加速，推动力量来自 IBM 宣布推出的两项强大解决方案。

InstructLab on IBM Cloud：模型定制、即服务

企业 AI 的第一波浪潮围绕着基础模型访问展开。下一波浪潮将取决于企业如何调整这些模式，以适应其独特的需求。这就是 Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud 成为关键创新突破的核心价值所在。它将 InstructLab 的强大能力转为 IBM 独家全托管服务。作为目前业界唯一提供企业级 InstructLab 即服务的提供商，IBM 使企业在构建可灵活调用、深度定制以满足客户需求的 AI 模型时，占据战略制高点。

InstructLab 允许企业对 LLM 进行微调，避免大规模再训练，并使用合成指令教授新的行为和事实。与传统的微调相比，这允许更快的自定义、更好的数据控制并显著降低成本。由于它在 IBM Cloud 上作为服务交付，客户可规避复杂的运维管理，直达应用成效。

RHEL AI on IBM Cloud：企业 LLM 的安全基础

企业需要一个值得信赖、可扩展的基础来开发、测试和运行其 LLM，无论是在云、本地还是在边缘。Red Hat Enterprise Linux AI 是一个专门构建的 AI 平台，其中包括开源 Granite 系列 LLM，支持使用集成的 InstructLab 工具为推理工作量提供额外的开放模型。可以将其视为开箱即用的大语言模型运行与定制平台，植根于以 RHEL 闻名的企业级安全性和生命周期管理架构。

借助 IBM Cloud，客户可以利用这一基础来增强可扩展性、可靠性和治理。对于组织希望将 AI 工作付诸实施，同时保持全面可视性和控制力的企业来说，这是一个理想的部署平台。

企业 AI 堆栈正在成为现实

IBM 与 Red Hat 合作，帮助定义将开放模型、开放工具和开放基础设施结合在一起的堆栈，使企业能够在混合环境中控制其 AI 的未来。

在 2025 年 5 月 19 日至 22 日于波士顿举行的 Red Hat 峰会上，我们将深入探讨客户如何使用这些技术实现实际成果，以及我们对 AI 技术堆栈未来发展的展望。如果您的组织正在探索如何自信地构建、调整和运行自己的模型，我们很乐意与您交流。欢迎莅临 IBM 1133 号展位！

欢迎在 Red Hat 峰会上与我们交流

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