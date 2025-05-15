2025 年 5 月 15 日
随着 AI 市场日臻成熟，一个趋势日益突显：定制化正成为衡量企业价值的新标尺。企业需要能够融合其专属知识、匹配语言风格并满足合规要求的定制模型。在 IBM，我们相信 AI 的未来不仅仅是开源，更是开放定制。随着 AI 深度融入企业决策，定制和掌控模型的能力将成为核心竞争力，而 IBM 与 Red Hat 正携手引领这一未来征程，助力各规模企业抢占先机。
在 2025 年 Red Hat 峰会上，这一愿景的势头正在加速，推动力量来自 IBM 宣布推出的两项强大解决方案。
企业 AI 的第一波浪潮围绕着基础模型访问展开。下一波浪潮将取决于企业如何调整这些模式，以适应其独特的需求。这就是 Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud 成为关键创新突破的核心价值所在。它将 InstructLab 的强大能力转为 IBM 独家全托管服务。作为目前业界唯一提供企业级 InstructLab 即服务的提供商，IBM 使企业在构建可灵活调用、深度定制以满足客户需求的 AI 模型时，占据战略制高点。
InstructLab 允许企业对 LLM 进行微调，避免大规模再训练，并使用合成指令教授新的行为和事实。与传统的微调相比，这允许更快的自定义、更好的数据控制并显著降低成本。由于它在 IBM Cloud 上作为服务交付，客户可规避复杂的运维管理，直达应用成效。
企业需要一个值得信赖、可扩展的基础来开发、测试和运行其 LLM，无论是在云、本地还是在边缘。Red Hat Enterprise Linux AI 是一个专门构建的 AI 平台，其中包括开源 Granite 系列 LLM，支持使用集成的 InstructLab 工具为推理工作量提供额外的开放模型。可以将其视为开箱即用的大语言模型运行与定制平台，植根于以 RHEL 闻名的企业级安全性和生命周期管理架构。
借助 IBM Cloud，客户可以利用这一基础来增强可扩展性、可靠性和治理。对于组织希望将 AI 工作付诸实施，同时保持全面可视性和控制力的企业来说，这是一个理想的部署平台。
IBM 与 Red Hat 合作，帮助定义将开放模型、开放工具和开放基础设施结合在一起的堆栈，使企业能够在混合环境中控制其 AI 的未来。
在 2025 年 5 月 19 日至 22 日于波士顿举行的 Red Hat 峰会上，我们将深入探讨客户如何使用这些技术实现实际成果，以及我们对 AI 技术堆栈未来发展的展望。如果您的组织正在探索如何自信地构建、调整和运行自己的模型，我们很乐意与您交流。欢迎莅临 IBM 1133 号展位！