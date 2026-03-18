为什么 IBM Ventures 投资 Atolio

赋能混合云时代安全、人工智能驱动的 Enterprise Search。
企业数据分散在无数工具中，传统的搜索解决方案难以整合这些信息，尤其是在那些数据隐私、合规性和控制权不容妥协的行业。事实上，根据 Tines 委托 Forrester Consulting 进行的一项研究，38% 的 IT 领导者将安全和治理方面的担忧视为规模化应用 AI 的主要障碍。
Atolio 直面这一挑战，其平台使组织能够完全在自己的基础设施内部署人工智能驱动的搜索——无论是在本地还是在虚拟私有云 (VPC) 中，从而确保对敏感数据的完全控制。借助权限感知索引、原生连接器，以及对开源和专有 LLM 的支持，Atolio 提供了一种安全、统一的搜索体验，该体验根据每位用户的访问权限量身定制。
Atolio 的架构与 IBM 的混合云和 AI 战略直接对齐。正如 Red Hat OpenShift 能够实现跨环境的一致部署，Atolio 使企业能够将 AI 带到其数据所在的任何位置。其模型无关的方法支持与 watsonx、Anthropic、OpenAI、Gemini 以及 Meta 的 Llama 等开源模型集成，为客户提供了灵活性，可以根据自身需求选择合适的模型。
Atolio 的创始团队在企业软件和 AI 基础设施方面拥有深厚经验。首席执行官 David Lanstein 和首席营收官 Mark Matta 曾帮助 PagerDuty 将年度经常性收入从 100 万美元增长至超过 1 亿美元。首席技术官 Gareth Watts 在构建 Splunk 的早期云产品和安全数据接入层方面发挥了关键作用。
他们共同组建了一支深谙服务大型受监管企业所面临的技术与市场推广挑战的团队。 其早期的市场反响已充分说明问题：Cengage、Cribl 和美国空军等客户已通过使用 Atolio 来整合和保护企业知识，实现了显著的生产力提升（部分团队效率提升高达 62%）。
在 IBM Ventures，我们投资于那些为下一个企业技术时代构建基础设施的公司。Atolio 正是这样做的：重新定义组织如何安全、智能地访问其知识并与之互动。
我们很自豪能够支持 Atolio 扩展其市场推广工作，并在人工智能驱动的 Enterprise Search 领域持续创新。我们相信，其平台将成为企业安全、灵活且规模化利用 AI 功能的基础。