为什么 IBM Ventures 投资 Atolio

企业数据分散在无数工具中，传统的搜索解决方案难以整合这些信息，尤其是在那些数据隐私、合规性和控制权不容妥协的行业。事实上，根据 Tines 委托 Forrester Consulting 进行的一项研究，38% 的 IT 领导者将安全和治理方面的担忧视为规模化应用 AI 的主要障碍。

Atolio 直面这一挑战，其平台使组织能够完全在自己的基础设施内部署人工智能驱动的搜索——无论是在本地还是在虚拟私有云 (VPC) 中，从而确保对敏感数据的完全控制。借助权限感知索引、原生连接器，以及对开源和专有 LLM 的支持，Atolio 提供了一种安全、统一的搜索体验，该体验根据每位用户的访问权限量身定制。