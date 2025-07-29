Db2 Intelligence Center 新增功能：2025 年 7 月版本亮点

1. 全新自定义监控页面（预览）

我们新增了“自定义监控”页面，允许用户从 50 多个 Db2 指标中进行选择，从而监控多个数据库并可视化各种时间范围内的趋势。这是迈向成熟监控框架的第一步，该框架支持更深层次的指标覆盖、自定义视图、模板和 AI 驱动的故障排除。因此，用户现在可以：

从包括性能、存储空间和安全指标在内的多种指标中进行选择

为多个数据库创建自定义视图，轻松进行比较和分析

使用直观的图表和图形来可视化趋势和模式

在取得这一里程碑式的成就之前，我们进行了长达数月的开发和测试，听取了各行业用户的直接意见，帮助确保平台从第一天起就能满足实际运营需求。持续的开发和发布节奏确保我们能够满足不断变化的需求。

2. 严重和高严重性安全修复

该版本包含多个补丁，用于修补在内部审计和外部使用过程中发现的安全漏洞。强烈建议所有 Intelligence Center 客户升级到此版本，以确保其数据库运营的持续安全性和完整性。

从 2025 年 7 月 28 日开始，此更新可供所有 Intelligence Center 客户使用。