Db2 Intelligence Center 新增功能：2025 年 7 月版本亮点

2025 年 7 月 29 日
2025 年 6 月 12 日，我们宣布推出 Db2 Intelligence Center 正式版，这是我们先进的 AI 原生控制台，旨在简化数据库运营、可观测性和自动化。
凭借其直观的界面和强大的功能集，Intelligence Center 可帮助数据库管理员和 IT 团队优化性能、简化维护并提高整体效率。它是下一代 AI 驱动数据库管理平台。
1. 全新自定义监控页面（预览）
我们新增了“自定义监控”页面，允许用户从 50 多个 Db2 指标中进行选择，从而监控多个数据库并可视化各种时间范围内的趋势。这是迈向成熟监控框架的第一步，该框架支持更深层次的指标覆盖、自定义视图、模板和 AI 驱动的故障排除。因此，用户现在可以：
在取得这一里程碑式的成就之前，我们进行了长达数月的开发和测试，听取了各行业用户的直接意见，帮助确保平台从第一天起就能满足实际运营需求。持续的开发和发布节奏确保我们能够满足不断变化的需求。
2. 严重和高严重性安全修复
该版本包含多个补丁，用于修补在内部审计和外部使用过程中发现的安全漏洞。强烈建议所有 Intelligence Center 客户升级到此版本，以确保其数据库运营的持续安全性和完整性。
从 2025 年 7 月 28 日开始，此更新可供所有 Intelligence Center 客户使用。
我们与 Db2 Intelligence Center 的旅程刚刚启程，诚邀您建言献策！分享您对现有功能的看法，并畅想未来版本中希望看到的新功能。您的反馈对于制定产品路线图和确保满足您不断变化的需求至关重要。