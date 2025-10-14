IBM 为什么能在 2025 年 IDC MarketScape 中被评为领导者

我们很高兴地分享，IDC 在 2025 年“IDC MarketScape：全球通用型会话式 AI 平台”评估中将 IBM 评为领导者。
这一认可凸显了 IBM watsonx Orchestrate 的实力，以及其帮助企业从简单对话迈向已编排成果的能力。
IDC 认为编排是 IBM 的核心优势。与传统主要侧重于交互的会话式 AI 平台不同，watsonx Orchestrate 能在智能体、助手和工具之间协调行动，让员工和客户能够在一次完整的对话体验中从头到尾完成任务。
IDC 报告中强调的关键功能包括：
通过结合这些功能，watsonx Orchestrate 不仅仅可以回答问题，还可以将对话与企业工作流连接起来，实现可衡量的生产力和业务影响。基于 IBM 对开放、集成和信任的持久承诺，这些优势可确保客户在其业务中实现 AI 的全部价值。
IDC 报告还强调，IBM 长达 50 多年的人工智能研发历程构成了其核心优势根基。这一传承之所以关键，在于它能切实转化为以下价值：
对于企业来说，IBM 的传承不仅提供了前沿技术，还确保像 watsonx Orchestrate 这样的解决方案建立在经过验证的研究基础上，并以企业级严谨标准交付。
据 IDC 称，IBM 客户强调了两个主要优势：
会话式 AI 市场充满活力且竞争激烈。IBM 的突出之处在于，编排功能被内置于 watsonx Orchestrate 的核心，使会话式 AI 成为推动企业转型的动力。加上我们 50 多年的 AI 创新，这使得 IBM 有能力帮助客户驾驭变革，负责任地进行扩展，并解锁新的可能。
在 IBM，我们相信 AI 的未来是编排化的：对话能够无缝连接到行动，智能体与人类协作，共同实现工作转型。借助 watsonx Orchestrate，这一未来已然到来。
