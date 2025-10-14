人工智能 IT 自动化

IBM 为什么能在 2025 年 IDC MarketScape 中被评为领导者

出版 10/14/2025
作者

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate

我们很高兴地分享，IDC 在 2025 年“IDC MarketScape：全球通用型会话式 AI 平台”评估中将 IBM 评为领导者。

这一认可凸显了 IBM watsonx Orchestrate 的实力，以及其帮助企业从简单对话迈向已编排成果的能力。

编排：将对话转化为行动

IDC 认为编排是 IBM 的核心优势。与传统主要侧重于交互的会话式 AI 平台不同，watsonx Orchestrate 能在智能体、助手和工具之间协调行动，让员工和客户能够在一次完整的对话体验中从头到尾完成任务。

IDC 报告中强调的关键功能包括：

  • 多代理编排：允许多个 AI 智能体和助手实时协作，以解决复杂的工作流程。
  • 预置智能体目录：为人力资源、采购、销售和客户服务提供可直接使用的智能体，此外还有 Agent Connect Kit，使合作伙伴能够设计、测试、认证并发布自己的智能体。
  • 与企业系统集成：支持 SSO、工具调用以及与 Slack 和 Microsoft Teams 等平台的连接功能。
  • 生成式 AI 驱动的自动化：通过 AI 网关利用任意大语言模型 (LLM) 以及领先的开源 LLM（如 LLaMA 和 Mistral）来构建对话流程、生成合成训练数据、总结信息并自动创建常见问题解答 (FAQ)。
  • 灵活部署：可以选择在 IBM Cloud、AWS 或本地运行，作为软件产品或完全托管的服务。
  • 适用于各类用户的工具：从为开发者提供的专业编码环境到为业务用户提供的无代码图形界面，Orchestrate 让设计、部署和管理企业级 AI 变得简单。

通过结合这些功能，watsonx Orchestrate 不仅仅可以回答问题，还可以将对话与企业工作流连接起来，实现可衡量的生产力和业务影响。基于 IBM 对开放、集成和信任的持久承诺，这些优势可确保客户在其业务中实现 AI 的全部价值。

  • 开放将智能体式 AI 的强大功能融入到现有的工作流程、自动化过程与应用程序中，无需淘汰和更换，同时避免供应商锁定。
  • 集成式：打通企业全系统与数据链路，获取更优洞察分析、执行与成果。
  • 可信：凭借内置安全防护与合规治理，保障跨系统业务安全。

基于 AI 创新传承，铸就坚实信赖

IDC 报告还强调，IBM 长达 50 多年的人工智能研发历程构成了其核心优势根基。这一传承之所以关键，在于它能切实转化为以下价值：

  • 专业深度：数十年来在人工智能和自动化领域的开创性工作，赢得客户信赖。
  • 企业就绪度：关注治理、可解释性和准确性，这些都是关键任务应用所必需的。
  • 持续创新：在保持企业需求为核心的同时，能够快速适应生成式 AI、多智能体系统等新兴范式。

对于企业来说，IBM 的传承不仅提供了前沿技术，还确保像 watsonx Orchestrate 这样的解决方案建立在经过验证的研究基础上，并以企业级严谨标准交付。

客户评价

据 IDC 称，IBM 客户强调了两个主要优势：

  • 轻松扩展至新用例：借助 Orchestrate，组织可以快速将会话式 AI 扩展到人力资源、采购、销售和客户服务等领域。
  • 协作支持：IBM 的客户工程和培训资源被认为清晰且高效，帮助企业自信地采用并扩展 Orchestrate。

展望未来：借助会话式 AI 脱颖而出

会话式 AI 市场充满活力且竞争激烈。IBM 的突出之处在于，编排功能被内置于 watsonx Orchestrate 的核心，使会话式 AI 成为推动企业转型的动力。加上我们 50 多年的 AI 创新，这使得 IBM 有能力帮助客户驾驭变革，负责任地进行扩展，并解锁新的可能。

未来已被编排

在 IBM，我们相信 AI 的未来是编排化的：对话能够无缝连接到行动，智能体与人类协作，共同实现工作转型。借助 watsonx Orchestrate，这一未来已然到来。

了解有关 IBM watsonx Orchestrate 的更多信息

阅读 IDC MarketScape 摘要

