IBM 为什么能在 2025 年 IDC MarketScape 中被评为领导者

IDC 认为编排是 IBM 的核心优势。与传统主要侧重于交互的会话式 AI 平台不同，watsonx Orchestrate 能在智能体、助手和工具之间协调行动，让员工和客户能够在一次完整的对话体验中从头到尾完成任务。

IDC 报告中强调的关键功能包括：

多代理编排 ：允许多个 AI 智能体和助手实时协作，以解决复杂的工作流程。

：允许多个 AI 智能体和助手实时协作，以解决复杂的工作流程。 预置智能体目录： 为人力资源、采购、销售和客户服务提供可直接使用的智能体，此外还有 Agent Connect Kit，使合作伙伴能够设计、测试、认证并发布自己的智能体。

为人力资源、采购、销售和客户服务提供可直接使用的智能体，此外还有 Agent Connect Kit，使合作伙伴能够设计、测试、认证并发布自己的智能体。 与企业系统集成： 支持 SSO、工具调用以及与 Slack 和 Microsoft Teams 等平台的连接功能。

支持 SSO、工具调用以及与 Slack 和 Microsoft Teams 等平台的连接功能。 生成式 AI 驱动的自动化： 通过 AI 网关利用任意大语言模型 (LLM) 以及领先的开源 LLM（如 LLaMA 和 Mistral）来构建对话流程、生成合成训练数据、总结信息并自动创建常见问题解答 (FAQ)。

通过 AI 网关利用任意大语言模型 (LLM) 以及领先的开源 LLM（如 LLaMA 和 Mistral）来构建对话流程、生成合成训练数据、总结信息并自动创建常见问题解答 (FAQ)。 灵活部署： 可以选择在 IBM Cloud、AWS 或本地运行，作为软件产品或完全托管的服务。

可以选择在 IBM Cloud、AWS 或本地运行，作为软件产品或完全托管的服务。 适用于各类用户的工具：从为开发者提供的专业编码环境到为业务用户提供的无代码图形界面，Orchestrate 让设计、部署和管理企业级 AI 变得简单。

通过结合这些功能，watsonx Orchestrate 不仅仅可以回答问题，还可以将对话与企业工作流连接起来，实现可衡量的生产力和业务影响。基于 IBM 对开放、集成和信任的持久承诺，这些优势可确保客户在其业务中实现 AI 的全部价值。