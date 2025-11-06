应对风暴：为什么停电预测是电网弹性的未来

近年来，极端天气事件的频率和强度激增，对美国的公用事业运营造成了前所未有的压力。从飓风和野火到冰暴和雷暴，因天气引发的停电已不再是罕见的异常事件，而正逐渐成为常态。

通过将先进的天气预报与预测性分析相结合，该解决方案使公用事业公司能够：