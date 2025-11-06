应对风暴：为什么停电预测是电网弹性的未来
近年来，极端天气事件的频率和强度激增，对美国的公用事业运营造成了前所未有的压力。从飓风和野火到冰暴和雷暴，因天气引发的停电已不再是罕见的异常事件，而正逐渐成为常态。
通过将先进的天气预报与预测性分析相结合，该解决方案使公用事业公司能够：
根据 Climate Central 的数据，2000 年至 2023 年美国主要停电事件（影响超过 50,000 名客户）中有 80% 是由天气引起的。像德克萨斯州、密歇根州和加利福尼亚州这样的州受到的冲击最为严重，凸显了公用事业公司迫切需要重新思考如何为这些事件做好准备并作出响应。
美国能源部估计，停电每年给美国企业造成 1500 亿美元的损失。随着亿元级灾害事件频发，公用事业公司正面临多重压力：既要提升电网韧性、优化用户满意度，又须严格控制运营成本。
面临的挑战？我们的电网并非为应对当今的气候条件而建。传统的停电管理系统是被动的，通常只有在发生损坏后才会调动工作人员。但是，如果公用事业公司可以在停电发生之前预测到停电呢？
IBM Outage Prediction 是一款由 AI 驱动的解决方案，旨在帮助公用事业公司从被动应对转向主动规划。通过将先进的天气预报与预测性分析相结合，该解决方案使公用事业公司能够：
