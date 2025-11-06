人工智能 计算和服务器 IT 自动化

应对风暴：为什么停电预测是电网弹性的未来

IBM Outage Prediction 是一款由 AI 驱动的解决方案，旨在帮助公用事业公司从被动应对转向主动规划。

出版 06 十一月 2025
从空中俯瞰风暴掠过地球，可见陆地和海洋

近年来，极端天气事件的频率和强度激增，对美国的公用事业运营造成了前所未有的压力。从飓风和野火到冰暴和雷暴，因天气引发的停电已不再是罕见的异常事件，而正逐渐成为常态。

对公用事业运营前所未有的压力以及不作为的代价

根据 Climate Central 的数据，2000 年至 2023 年美国主要停电事件（影响超过 50,000 名客户）中有 80% 是由天气引起的。像德克萨斯州、密歇根州和加利福尼亚州这样的州受到的冲击最为严重，凸显了公用事业公司迫切需要重新思考如何为这些事件做好准备并作出响应。

美国能源部估计，停电每年给美国企业造成 1500 亿美元的损失。随着亿元级灾害事件频发，公用事业公司正面临多重压力：既要提升电网韧性、优化用户满意度，又须严格控制运营成本。

面临的挑战？我们的电网并非为应对当今的气候条件而建。传统的停电管理系统是被动的，通常只有在发生损坏后才会调动工作人员。但是，如果公用事业公司可以在停电发生之前预测到停电呢？

IBM Outage Prediction 简介

IBM Outage Prediction 是一款由 AI 驱动的解决方案，旨在帮助公用事业公司从被动应对转向主动规划。通过将先进的天气预报与预测性分析相结合，该解决方案使公用事业公司能够：

  • 提前最多 7 天预测停电影响
  • 优化人员调动和资源分配
  • 加快恢复工作并减少停机时间
  • 加强可靠性并保护社区

工作原理

单靠天气预报无法指导决策；洞察力才行。停电预测将天气预报转化为运营情报，帮助电力公司在风暴来临前调动人员并保护资产。

停电预测利用历史数据和实时数据来预测停电的数量、位置和时间。它尤其分析三类内容：

  • 历史天气模式与超本地化预测
  • 过往的停电工单和基础设施损坏情况
  • 植被信息与环境条件

这些输入会被送入高级分析模型，从而提供针对每个公用事业公司服务区域的高置信度预测。其成果如何？可操作的洞察，使决策更快、更智能。

电力公司可以通过定制仪表板监控预测影响，将停电预测与人员调动策略和资产管理工作流相结合。

查看 IBM Outage Prediction 的实际应用

向我们的团队预约演示，探索 IBM Outage Prediction 如何改变您的停电管理策略，并赋能您的公用事业公司应对未来各种挑战。

作者

Alex Klufas

Product Manager, Outage Prediction

