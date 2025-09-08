watsonx.ai 现支持 Graph RAG：超越传统搜索的战略演变

全球各地的组织都面临着一个根本性挑战：数据本身会说话，但传统 AI 系统却无法读懂字里行间的深意。虽然传统的检索增强生成 (RAG) 系统擅长查找信息，但它们无法理解信息是如何连接的。

这种局限性导致企业错失洞察分析和决策失误，损失数百万美元。那些认识到这一差距的领导者就能为自己赢得竞争优势。