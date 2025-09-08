watsonx.ai 现支持 Graph RAG：超越传统搜索的战略演变

2025 年 9 月 8 日。
watsonx.ai 现在支持 Graph RAG 作为一项集成功能，使组织能够将孤立的数据转化为互连的知识网络。
全球各地的组织都面临着一个根本性挑战：数据本身会说话，但传统 AI 系统却无法读懂字里行间的深意。虽然传统的检索增强生成 (RAG) 系统擅长查找信息，但它们无法理解信息是如何连接的。
这种局限性导致企业错失洞察分析和决策失误，损失数百万美元。那些认识到这一差距的领导者就能为自己赢得竞争优势。
该平台不是检索碎片化的信息，而是映射概念、实体和上下文之间的关系，提供反映专家实际思维方面的洞察分析。这种支持不仅仅是技术上的改进。这是组织如何通过 watsonx.ai 成熟的基础设施利用其知识资产的根本扩展。
跨行业战略应用程序：
成功使用 Graph RAG 功能需要的不仅仅是部署。现代企业领导者必须在组织内部培养图思维能力。这意味着了解知识关系如何创造商业价值并建立将技术实施与战略成果相连接的功能。
在 watsonx.ai 上利用 Graph RAG 的 4 个关键原则：
关系感知 AI 系统的技术流畅性成为一项关键的领导能力。最有效的领导者将是那些能够同样自信地运用商业战略和这些先进 AI 功能的人。
传统的图表系统需要数月的定制开发和专业知识。watsonx.ai 的Graph RAG 支持消除了这一障碍，让您能够在现有的 AI 基础架构中立即访问高级关系感知智能。
4 大战略优势：
该功能现在可通过 watsonx.ai 获得支持，并提供完整的实施指导和最佳实践。如今，通过 watsonx.ai 采用图表 RAG 功能的企业将在各自的市场中建立显著优势。
未来属于能够连接知识而不仅仅是搜索知识的组织。watsonx.ai 的图检索增强生成支持功能让这一未来触手可及，该功能已集成至您早已信赖的平台中。