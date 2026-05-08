使用 watsonx Orchestrate 将您的 LangGraph 智能体投入生产

我们激动地宣布，watsonx Orchestrate 现在支持将自定义的 LangGraph 智能体直接导入平台。如果您一直在使用 LangGraph 构建自定义智能体，但在生产部署上遇到困难，那么这个选项正是为您准备的。
LangGraph 已成为开发者构建高级 AI 智能体的首选框架，它通过循环推理模式、自定义状态管理和复杂的多步工作流等强大能力扩展了 LangChain。但是，将这些智能体从开发环境带入生产环境，并具备适当的安全性、监控和可扩展性，一直以来都是一项繁重的工作。
借助 watsonx Orchestrate 的 LangGraph 导入功能，您可以获取现有的 LangGraph 智能体代码，并将其直接部署到生产基础设施中，无需重写。
将现有 LangGraph 智能体导入 watsonx Orchestrate，其美妙之处在于您无需做任何改变。您的 LangGraph 逻辑保持不变——无需适应新框架或重写推理模式。您为智能体构建的工具和功能可直接使用，您仍能完全控制智能体的行为、状态管理和决策逻辑。
您获得的是生产所需的一切：企业级托管、内置安全、监控和运营可见性、与其他 watsonx Orchestrate 智能体的集成，以及对长期记忆服务和 AI Gateway 等平台功能的访问。
该功能专为 watsonx Orchestrate 客户当前面临的三种不同情况而构建。
我们正在根据开发者反馈积极扩展对 LangGraph 的支持。LangGraph 是目前支持该功能的框架，LangChain 以及 Python 之外的其他框架和语言已在路线图中。如果您正在使用 LangGraph 构建智能体并且需要生产基础设施，此功能可以为您节省数周的部署工作。
准备好将您的 LangGraph 智能体投入生产了吗？