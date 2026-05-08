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人工智能 IT 自动化

使用 watsonx Orchestrate 将您的 LangGraph 智能体投入生产

我们激动地宣布，watsonx Orchestrate 现在支持将自定义的 LangGraph 智能体直接导入平台。如果您一直在使用 LangGraph 构建自定义智能体，但在生产部署上遇到困难，那么这个选项正是为您准备的。

发布日期 2026年5月8日

LangGraph 已成为开发者构建高级 AI 智能体的首选框架，它通过循环推理模式、自定义状态管理和复杂的多步工作流等强大能力扩展了 LangChain。但是，将这些智能体从开发环境带入生产环境，并具备适当的安全性、监控和可扩展性，一直以来都是一项繁重的工作。

借助 watsonx Orchestrate 的 LangGraph 导入功能，您可以获取现有的 LangGraph 智能体代码，并将其直接部署到生产基础设施中，无需重写。

您的逻辑保持不变

将现有 LangGraph 智能体导入 watsonx Orchestrate，其美妙之处在于您无需做任何改变。您的 LangGraph 逻辑保持不变——无需适应新框架或重写推理模式。您为智能体构建的工具和功能可直接使用，您仍能完全控制智能体的行为、状态管理和决策逻辑。

您获得的是生产所需的一切：企业级托管、内置安全、监控和运营可见性、与其他 watsonx Orchestrate 智能体的集成，以及对长期记忆服务和 AI Gateway 等平台功能的访问。

导入 LangGraph 智能体屏幕截图

实际应用案例

该功能专为 watsonx Orchestrate 客户当前面临的三种不同情况而构建。

  1. 如果您已经投入资源构建了 LangGraph 智能体，只需要一条包含治理、安全和监控的生产路径，那么您可以按原样导入智能体并上线，无需从头开始。
  2. 如果您的用例需要超越标准 ReAct 智能体的推理逻辑，例如多阶段分析、条件工作流或专门的决策树，您可以在 LangGraph 中构建该逻辑，并与您的其他 watsonx Orchestrate 智能体一起原生运行。
  3. 如果您正在管理基于 A2A 协议构建并托管在平台外部的外部智能体，这些智能体仍然可以利用 watsonx Orchestrate 的服务（如托管的大语言模型、记忆和上下文管理），同时出现在您的统一控制平面仪表板中。

扩展 LangGraph 支持

我们正在根据开发者反馈积极扩展对 LangGraph 的支持。LangGraph 是目前支持该功能的框架，LangChain 以及 Python 之外的其他框架和语言已在路线图中。如果您正在使用 LangGraph 构建智能体并且需要生产基础设施，此功能可以为您节省数周的部署工作。

准备好将您的 LangGraph 智能体投入生产了吗？

导入 LangGraph 智能体

使用 watsonx Orchestrate 构建智能体

Gauri Mathur

Product Marketing Manager, watsonx Orchestrate