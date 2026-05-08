使用 watsonx Orchestrate 将您的 LangGraph 智能体投入生产

LangGraph 已成为开发者构建高级 AI 智能体的首选框架，它通过循环推理模式、自定义状态管理和复杂的多步工作流等强大能力扩展了 LangChain。但是，将这些智能体从开发环境带入生产环境，并具备适当的安全性、监控和可扩展性，一直以来都是一项繁重的工作。

借助 watsonx Orchestrate 的 LangGraph 导入功能，您可以获取现有的 LangGraph 智能体代码，并将其直接部署到生产基础设施中，无需重写。