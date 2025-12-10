人工智能 IT 自动化

watsonx.data v2.3：全新创新驱动规模化企业 AI

随着 2.3 版本的推出，watsonx.data 再次向前迈出重要一步。本次发布的功能兼具实用性与强大效能，重点强化了对企业最为关键的三个领域。

发布日期 2025年12月10日
蓝白渐变色立方体与图形元素的插图
By Isabella Rocha

watsonx.data 2.3 版本迈出了又一重大步伐：本次发布带来了兼具实用性与强大功能的新特性，重点强化了对企业最为关键的三个领域：

  1. 增强智能体 AI 能力
  2. 提升性能与易用性
  3. 拓展生态系统与部署灵活性

这些创新基于 watsonx.data 的现有优势，为企业提供了激活数据、加速洞察、规模化赋能 AI 的新途径。

1. 以更智能、更互联的数据推进智能体 AI

智能体 AI 正在重塑企业发现、导航和利用信息的方式。团队需要具备观察、检索、推理和执行能力的 AI。这一切都离不开底层受治理、高质量且互联互通的数据支撑。

watsonx.data 已支持高级 AI 工作负载。2.3 版本推出的新功能使这些体验更直观、更可靠、更具适应性。

  • 智能检索与发现：为 AI 查询分析企业数据提供更灵活的方式。智能体可更无缝地使用自然语言、向量搜索或特定引擎语法，从而更轻松地连接跨系统和部门的洞察。
通过模型上下文协议UI仪表板实现智能检索
  • 智能管控：增强的访问控制传播机制，加强对结构化和非结构化数据的治理。策略始终保持一致，助力团队在扩展 AI 应用时不增加风险。
  • 智能可靠性评分：新增可视化层级，实时呈现 AI 在实际环境中的表现。团队可追踪准确性、效率和成本，持续优化系统。
IBM watsonx 提示词实验室用户界面仪表板

这些创新使组织能以更强大、更统一的方式推进智能体 AI，其基础在于可信度、可发现性和企业级管控能力。

2.  专为实际工作负载设计的性能与可用性

构建分析与 AI 系统的人员需要响应迅速、运行流畅的工具。他们期望平台能帮助专注于解决问题，而非管理基础设施。

watsonx.data v2.3推出的增强功能，使日常工作流更快、更简单且更具成本效益。

  • IBM Cloud上的无服务器架构 Spark：自动扩缩与管理功能，减少 Spark 工作负载的手动调优需求，提供更稳定的性能。
  • FinOps 仪表板：增强云使用情况的可视性，帮助团队在性能与支出方面做出明智决策。
FinOps 使用透明度用户界面仪表板
  • 湖仓一体助手：新增对话式导航与文本转行动功能，帮助团队更高效地探索数据并完成任务。
湖仓一体助手用户界面仪表板
  • watsonx BI 嵌入式体验：简化的集成式仪表板工作流，减少摩擦并加速洞察生成。

这些改进使团队在工作负载和数据规模增长时，获得更高的敏捷性与信心。

3. 扩展的市场与生态系统支持

企业在混合云、本地部署、受监管环境和物理隔离环境等多种场景中运营。其数据平台需要适应这一现实。

watsonx.data v2.3 通过新增选项扩展了灵活性，拓宽了组织采用该平台的范围与方式。

  • AWS GovCloud 的 FedRAMP 合规认证：扩展的合规支持在 AWS GovCloud 上提供安全且经 FedRAMP 授权的 watsonx.data 访问，使美国政府机构和受监管行业能够在满足严格联邦安全要求的同时，实现分析与 AI 工作负载的现代化。
  • IBM Power 系统支持：watsonx.data 现已在 IBM Power 上正式可用，为混合与本地部署带来快速、稳定的 AI 工作负载
IBM watsonx.data 基础设施管理器示意图概览

这些新增功能使组织能够更轻松地在多样化环境与监管场景中使用同一可信数据平台。

为 AI 驱动的企业而构建

watsonx.data v2.3 基于强大的 AI 就绪基础，引入了帮助团队日常更高效利用数据的创新功能。这些功能支持更好的检索、更强的治理、更流畅的分析以及跨环境的更高灵活性。

最重要的是，本次发布展现了企业 AI 的发展方向——迈向智能体、迈向自动化、迈向自然且主动的智能形态。这一切都依赖于受管控、互联互通且就绪可用的数据。

AI 赋能的企业未来正通过数据层实现演进。2.3 版本助力组织加速前进、智能扩展并构建可信赖的 AI。

开始免费试用

预约实时演示

深入了解 watsonx.data

Isabella Rocha

Sr. Technical Product Marketing Manager

IBM