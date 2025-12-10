watsonx.data v2.3：全新创新驱动规模化企业 AI

watsonx.data 2.3 版本迈出了又一重大步伐：本次发布带来了兼具实用性与强大功能的新特性，重点强化了对企业最为关键的三个领域：

增强智能体 AI 能力 提升性能与易用性 拓展生态系统与部署灵活性

这些创新基于 watsonx.data 的现有优势，为企业提供了激活数据、加速洞察、规模化赋能 AI 的新途径。