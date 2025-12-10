watsonx.data v2.3：全新创新驱动规模化企业 AI
watsonx.data 2.3 版本迈出了又一重大步伐：本次发布带来了兼具实用性与强大功能的新特性，重点强化了对企业最为关键的三个领域：
这些创新基于 watsonx.data 的现有优势，为企业提供了激活数据、加速洞察、规模化赋能 AI 的新途径。
智能体 AI 正在重塑企业发现、导航和利用信息的方式。团队需要具备观察、检索、推理和执行能力的 AI。这一切都离不开底层受治理、高质量且互联互通的数据支撑。
watsonx.data 已支持高级 AI 工作负载。2.3 版本推出的新功能使这些体验更直观、更可靠、更具适应性。
这些创新使组织能以更强大、更统一的方式推进智能体 AI，其基础在于可信度、可发现性和企业级管控能力。
构建分析与 AI 系统的人员需要响应迅速、运行流畅的工具。他们期望平台能帮助专注于解决问题，而非管理基础设施。
watsonx.data v2.3推出的增强功能，使日常工作流更快、更简单且更具成本效益。
这些改进使团队在工作负载和数据规模增长时，获得更高的敏捷性与信心。
企业在混合云、本地部署、受监管环境和物理隔离环境等多种场景中运营。其数据平台需要适应这一现实。
watsonx.data v2.3 通过新增选项扩展了灵活性，拓宽了组织采用该平台的范围与方式。
这些新增功能使组织能够更轻松地在多样化环境与监管场景中使用同一可信数据平台。
watsonx.data v2.3 基于强大的 AI 就绪基础，引入了帮助团队日常更高效利用数据的创新功能。这些功能支持更好的检索、更强的治理、更流畅的分析以及跨环境的更高灵活性。
最重要的是，本次发布展现了企业 AI 的发展方向——迈向智能体、迈向自动化、迈向自然且主动的智能形态。这一切都依赖于受管控、互联互通且就绪可用的数据。
AI 赋能的企业未来正通过数据层实现演进。2.3 版本助力组织加速前进、智能扩展并构建可信赖的 AI。