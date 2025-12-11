加速 IBM Z 上的 AI：watsonx Assistant for Z 现由 Spyre 加速器驱动

当组织采用由 LLM 驱动的 AI 系统时，数据隐私变得至关重要。对 watsonx Assistant for Z 而言尤其如此——AI 智能体直接处理敏感运营数据（系统指标、日志、配置详情及工作流输入）以解读意图并执行任务。IBM Z 环境承载着客户记录、金融交易及受监管工作负载，这些数据绝不能面临暴露风险。随着这些 AI 智能体能力日益增强，确保数据持续受保护与受管控变得更为关键。

在 watsonx Assistant for Z 这类智能体 AI 系统中，AI 智能体访问运营数据并据此执行实际工作——从分析系统性能到自动化复杂工作流。这种自主性需要一种架构，在保障数据私密性、合规性及企业控制权的同时加速智能实现。IBM Z 正提供了这样的基础。

直接在平台上运行 AI 推理有助于支持数据驻留，其设计旨在减少敏感信息向外部服务器或公有云迁移的需求。凭借平台内置的全方位加密、隔离能力及基于硬件的安全性，IBM Z 助力企业在满足严格安全与治理要求的同时规模化扩展 AI 应用。

通过搭载基于 IBM® Telum II 处理器的 Spyre 加速器，watsonx Assistant for Z 能够在数据原址安全地运行智能体与生成式 AI 工作负载。Spyre 支持高性能的平台上推理，在加速洞察的同时确保敏感运营信息始终处于 IBM Z 的保护范围内。