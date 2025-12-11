加速 IBM Z 上的 AI：watsonx Assistant for Z 现由 Spyre 加速器驱动

此次升级标志着 IBM 战略的新演进——直接在 IBM Z 上提供安全的智能体 AI 与自动化，助力企业在可信的 IBM Z 环境内部署由大语言模型驱动的 AI 智能体，在本地实现完全的数据隐私、治理与控制。
当组织采用由 LLM 驱动的 AI 系统时，数据隐私变得至关重要。对 watsonx Assistant for Z 而言尤其如此——AI 智能体直接处理敏感运营数据（系统指标、日志、配置详情及工作流输入）以解读意图并执行任务。IBM Z 环境承载着客户记录、金融交易及受监管工作负载，这些数据绝不能面临暴露风险。随着这些 AI 智能体能力日益增强，确保数据持续受保护与受管控变得更为关键。
在 watsonx Assistant for Z 这类智能体 AI 系统中，AI 智能体访问运营数据并据此执行实际工作——从分析系统性能到自动化复杂工作流。这种自主性需要一种架构，在保障数据私密性、合规性及企业控制权的同时加速智能实现。IBM Z 正提供了这样的基础。
直接在平台上运行 AI 推理有助于支持数据驻留，其设计旨在减少敏感信息向外部服务器或公有云迁移的需求。凭借平台内置的全方位加密、隔离能力及基于硬件的安全性，IBM Z 助力企业在满足严格安全与治理要求的同时规模化扩展 AI 应用。
通过搭载基于 IBM® Telum II 处理器的 Spyre 加速器，watsonx Assistant for Z 能够在数据原址安全地运行智能体与生成式 AI 工作负载。Spyre 支持高性能的平台上推理，在加速洞察的同时确保敏感运营信息始终处于 IBM Z 的保护范围内。
Spyre 加速器随 IBM z17 及 IBM LinuxONE 5 共同推出，专为在企业系统内安全处理大语言模型及生成式与智能体 AI 工作负载而构建。
它将企业级 AI 推理能力直接引入 IBM Z，使大语言模型与智能体能够完全在大型机上运行。该集成方案让组织在扩展生成式与智能体 AI 应用时，仍能保持隐私性、治理能力与可靠性。
随着 watsonx Assistant for Z 现在利用 Spyre 加速器，企业能够获得更大灵活性，在 IBM Z 上原生部署大语言模型。本次发布开始支持 IBM Granite 基础模型——首先推出的是 Granite 3.3-8B-instruct 模型，该模型已通过测试并优化，可在配备 Spyre 加速卡的 z17 部署环境中运行于 IBM Z 平台。
同时，我们继续为在 x86 基础设施上运行 LLM 的客户提供基于 Llama 的部署支持，从而推动跨环境的选择自由与适应性。 这使得组织能够选择最符合其性能、合规及基础设施策略的模型，同时借助 Spyre 加速的平台上执行能力实现大规模生成式与智能体 AI 应用。
watsonx Assistant for Z 与 Spyre 相结合，共同实现：
这些进步共同帮助 watsonx Assistant for Z 在可信的 IBM Z 环境中，以更低操作复杂度交付更快、更安全的结果。
watsonx Assistant for Z 对 Spyre 加速器的支持将于 2025 年 12 月 12 日起全面上市。 这一里程碑融合了 IBM 在 AI 硬件与软件领域的创新——结合 Spyre 加速器、Telum II 处理器及 watsonx Assistant for Z，为企业工作负载提供安全的平台上智能。
随着智能体构建器功能的快速扩展，我们在此版本中弃用了助手构建器，并计划在下一版本中将其完全移除。我们建议用户迁移至智能体构建器，以充分利用其增强功能及未来路线图。