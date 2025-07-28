Verizon 与 IBM 合作荣获史蒂夫卓越客户服务奖

十多年来，Verizon 和 IBM 一直共同合作管理和发展 Verizon 的国际金融业务。该合作伙伴在欧洲与亚洲设有交付中心，提供包括账款催收、纠纷管理、账单处理及资产回收等全方位服务，能够以多地区语言能力为跨区域客户提供支持。

这段长期合作的基石在于双方共同秉持的责任担当、创新精神与持续改进理念。