Verizon 与 IBM 合作荣获史蒂夫卓越客户服务奖

2025 年 7 月 28 日
十多年来，Verizon 和 IBM 一直共同合作管理和发展 Verizon 的国际金融业务。该合作伙伴在欧洲与亚洲设有交付中心，提供包括账款催收、纠纷管理、账单处理及资产回收等全方位服务，能够以多地区语言能力为跨区域客户提供支持。
这段长期合作的基石在于双方共同秉持的责任担当、创新精神与持续改进理念。
为了改善客户体验和服务交付，Verizon 主动转型。通过利用 IBM 在预测性分析和敏捷方法方面的专业知识，团队确定了需要改进的关键领域并实施了有针对性的解决方案。
其中包括：
其结果是更具响应性、更高效和以客户为中心的运营。
这一转型成功的一个关键因素是在 Verizon 和 IBM 团队之间成立了一个联合分会。这种结构促进了跨地域和跨职能的密切合作，鼓励共同拥有成果和创新文化。
研讨会、头脑风暴会议和设计思维练习有助于提出新想法并改进现有流程。定期的评审与治理实践确保了进度的可衡量性和可持续性。
史蒂夫奖是 Verizon 致力于提供高品质服务和不断改善客户体验的最好证明。这也体现了 Verizon-IBM 合作伙伴关系的强大以及对卓越运营的共同承诺。
整个组织的利益攸关方都承认这些努力的积极影响，注意到在响应能力、问题解决和总体服务质量方面的改进。
随着转型基础的夯实，Verizon 正积极探索新机遇，以期在现有成功基础上再创辉煌。未来的举措将整合生成式 AI 等先进技术，并深化自动化应用，以提升决策水平与运营效率。
史蒂夫奖的认可既是一座里程碑，也是一股驱动力——它巩固了 Verizon 在卓越服务领域的领导地位，并彰显了其对创新与客户满意度的不懈追求。