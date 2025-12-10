利用 IBM Instana Intelligent Incident Investigation 和智能体 AI，更快地解决事件

如今，涵盖分布式微服务、Kubernetes、容器和云原生环境的现代应用程序更为相互关联且动态变化。随着每一次出现发布、配置更改和依赖关系，单个问题的波及半径就会扩大。在这些应用程序中采用生成式 AI 会引入额外的复杂性和新的故障模式，而这些问题是 IT 团队以前从未遇到过的。

Instana 已实时识别出可能成为事件根本原因的服务与应用程序组件。但在事故发生时，工程师仍会花费宝贵时间并通过指标、事件、日志和痕迹来深入了解这些组件的症状，以理解它们为何失效并跟踪各依赖关系中存在的影响，从而找出它们在哪里引发了连锁故障。

Instana 的智能事件调查彻底改变了这一状况。通过使用智能体 AI，在您观看的同时便可自动全面调查、假设、推理、诊断、验证并构建事件的完整概况。通过使用全面调查，SRE 专家可审查结论并快速采取行动，从而提升时间效率。新的 SRE 可学习如何进行调查。团队可节省调查时间，同时提升技能。