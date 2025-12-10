利用 IBM Instana Intelligent Incident Investigation 和智能体 AI，更快地解决事件
智能调查可加快团队诊断和修复 IT 事件的速度。
由智能体 AI 提供支持的 IBM Instana Intelligent Incident Investigation 现已推出正式版。正式版以公共预览版为基础，在调查深度和完整性方面实现了飞跃，并提供了更丰富的修复工作流和增强的可解释性，从而可帮助任意技能水平的 SRE、DevOps 与平台团队更快地解决复杂事件，同时降低业务影响。
如今，涵盖分布式微服务、Kubernetes、容器和云原生环境的现代应用程序更为相互关联且动态变化。随着每一次出现发布、配置更改和依赖关系，单个问题的波及半径就会扩大。在这些应用程序中采用生成式 AI 会引入额外的复杂性和新的故障模式，而这些问题是 IT 团队以前从未遇到过的。
Instana 已实时识别出可能成为事件根本原因的服务与应用程序组件。但在事故发生时，工程师仍会花费宝贵时间并通过指标、事件、日志和痕迹来深入了解这些组件的症状，以理解它们为何失效并跟踪各依赖关系中存在的影响，从而找出它们在哪里引发了连锁故障。
Instana 的智能事件调查彻底改变了这一状况。通过使用智能体 AI，在您观看的同时便可自动全面调查、假设、推理、诊断、验证并构建事件的完整概况。通过使用全面调查，SRE 专家可审查结论并快速采取行动，从而提升时间效率。新的 SRE 可学习如何进行调查。团队可节省调查时间，同时提升技能。
GA 版以预览版为基础，并提供了新的增强功能，而这些功能可深化调查流程、强化修复工作流，并提高事件响应各阶段的可解释性。
更深入、多实体的调查和推理
GA 版可分析完整的依赖关系图，其中包括服务、基础设施、调用、数据库交互、Kubernetes 事件等，以建立完整的证据链。Instana 可跟踪事件的传播方式、影响内容以及发生原因，并以清晰可解释的步骤呈现发现结果。
更强大的 AI 生成的修复计划
调查结束后，Instana 会根据调查结果生成完全情境化的修复指南。团队可审查、完善和运行建议的操作，或将其转换为脚本以供实现未来自动化。
借助“从操作到脚本”，实现更快、受治理的事件修复
每一个推荐操作现在均可转化为可用的 Bash 或 Ansible 脚本，并可导出到 GitHub 以用于版本控制、测试或自动化管道。此功能可弥合了解问题与执行修复之间的差距，尤其是在高压事件期间。
即时事件总结与沟通
修复完成后，只需一键即可生成完整事件摘要，其中涵盖事件原因、影响、调查步骤和恢复措施，从而支持清晰交接、事后分析、利益相关者更新和合规报告。
通过透明的 AI 推理增强可解释性
调查期间，Instana 会显示 AI 智能体的推理路径，以便工程师验证结果、深入了解背景信息并保持对此流程的全面监督。此透明度是 Instana 智能体 AI 方法的一项基本设计原则。
共有 4 个主要优点：