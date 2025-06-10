2025 年 6 月 10 日
在 Think 2025 大会上，IBM 发布了 watsonx.ai 一系列强大的新功能，旨在赋能 AI 构建者、数据科学家、工程师和开发者，帮助他们将创新构想转化为可投入生产的 AI 应用，从而创造真正的商业价值。这些增强功能旨在优化 AI 开发生命周期、提升模型性能，并在 AI 部署过程中提供更高的灵活性和可控性。
其中一个最令人兴奋的新增功能是 Agent Ops，这是一项可优化 AI 智能体的端到端开发和管理的新功能。Agent Ops 为 AI 智能体开发带来了一种结构化的、以生命周期为中心的方法。它涵盖了从构建、测试到部署以及在生产环境中管理智能体的全过程。
Watsonx 将基本模型、工具、框架和评估指标集成到统一的开发人员体验中，从而简化了这一流程。这降低了复杂性，同时保留了开发人员创新所需的灵活性。借助 Agent Ops，团队可以针对特定企业需求构建定制智能体，优化其性能，并确保整个开发生命周期的治理和合规性。其结果是能够以更高效的方式交付 AI 解决方案，在解决复杂业务挑战的同时优化成本与性能。
另一个重要亮点是 Model Gateway 的推出，这是一种新的企业级解决方案，可通过受管理的安全界面无缝访问各种领先基础模型。该功能旨在打破供应商锁定，支持企业将 IBM 的 Granite 模型与 Anthropic、OpenAI 等前沿模型无缝集成。
Model Gateway 提供了无与伦比的灵活性。它几乎可随时随地支持任何模型，无论是托管在 watsonx.ai 上还是第三方环境中。借助选择加入机制和强大的访问控制，企业可以选择最适合其需求的模型并安全地部署它。此功能使企业能够控制其 AI 基础设施、增强敏捷性并优化成本，同时确保弹性和安全性。
通过支持使用第三方托管模型，Model Gateway 让开发人员能够快速高效地构建和部署 AI 智能体即服务。这种灵活性对于组织扩展 AI 计划而不依赖于单一供应商生态系统尤其有价值。Model Gateway 将于 2025 年 6 月 12 日（星期四）起开放公测。
开发满足特定业务需求的 AI 解决方案，定制基础模型是一个关键步骤。watsonx.ai 中的全新模型定制功能让这一过程变得更加便捷高效。开发人员可以使用企业数据和合成生成的数据对模型进行微调，从而提升模型在特定应用场景中的准确性和相关性。
这些工具支持多种定制技术，包括调优和合成数据生成，使团队能够在控制成本的同时优化模型性能。无论您是在构建客户服务聊天机器人、预测分析引擎，还是领域特定的语言模型，watsonx.ai 都能提供满足您精准需求的定制能力。
watsonx 新发布的这些功能代表了企业级 AI 开发的重大飞跃。从简化智能体生命周期管理的 Agent Ops，到实现灵活安全模型访问的 Model Gateway，再到用于微调性能的模型定制工具，IBM 为 AI 构建者提供了全面支持，助力他们取得成功。
随着组织不断探索和扩展其 AI 能力，watsonx.ai 作为一个综合平台脱颖而出，简化了开发流程，强化了治理，并加速了价值实现的时间。无论您是刚刚开始 AI 之旅还是扩展现有计划，这些新功能都可以帮助您更高效、更有效地实现目标。
关于 IBM 未来方向、意向的声明仅仅表示了目标和意愿而已，可能会随时更改或撤销，恕不另行通知。