其中一个最令人兴奋的新增功能是 Agent Ops，这是一项可优化 AI 智能体的端到端开发和管理的新功能。Agent Ops 为 AI 智能体开发带来了一种结构化的、以生命周期为中心的方法。它涵盖了从构建、测试到部署以及在生产环境中管理智能体的全过程。

Watsonx 将基本模型、工具、框架和评估指标集成到统一的开发人员体验中，从而简化了这一流程。这降低了复杂性，同时保留了开发人员创新所需的灵活性。借助 Agent Ops，团队可以针对特定企业需求构建定制智能体，优化其性能，并确保整个开发生命周期的治理和合规性。其结果是能够以更高效的方式交付 AI 解决方案，在解决复杂业务挑战的同时优化成本与性能。