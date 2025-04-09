借助由 IBM Kubecost 提供支持的 IBM Instana，解锁 Kubernetes 峰值性能和成本效率

2025 年 4 月 9 日
Kubernetes 已成为应用程序变更和部署的支柱。是为了构建可扩展、高部署频率的应用程序，帮助满足业务的动态需求。
据 IDC 1 称， Kubernetes 的普遍性和采用规模将继续呈指数级增长，这主要是由于容器化 AI/ML 工作量部署增加等趋势，将增加典型企业使用 Kubernetes 托管的应用程序数量。然而，追踪 Kubernetes 使用支出的复杂程度令人难以置信。
为了克服这种复杂性，IT 和 FinOps 团队需要能够监控 Kubernetes 集群的解决方案，跟踪运行时间、资源和组件之间的交互。理想的解决方案是通过单一的可观测性解决方案，提供 Kubernetes 集群、相关服务以及基础架构运行状况和成本的统一视图。
为了解决这一复杂的支出和可观察性问题，我们宣布在 IBM Instana 中推出一项由 IBM Kubecost 提供支持的新成本监控功能，该功能可集中提供应用程序性能和 Kubernetes 成本数据。
在 Instana 界面中获取 Kubernetes 成本洞察分析，用户现在可使用预构建的开箱即用仪表板以及对历史支出的自动分析，对 Kubernetes 集群执行成本监控。
企业现在可以通过克服与应用程序弹性和可靠性相关的挑战（源于资源的过度配置和配置不足），解锁最佳性能和成本效率。
Instana 成本监控与 ibm turbonomic 提供支持的自动化资源优化功能相结合，现在可以通过单一平台为 Kubernetes 提供可观测性、成本洞察分析和自动化资源优化。通过帮助企业实现最佳应用程序性能，同时减少成本浪费， 我们正在构建最全面的可观测性平台，可部署在 SaaS、自托管或混合环境中。
IBM Instana 最近因可观测性被评为 CRN 年度产品2，还获得了 G2 颁发的 2025 年最佳 IT 基础设施软件产品奖。
1 IDC PlanScape：Kubernetes 成本管理。 2024 年 9 月。文档 #US51833124
2 CRN 2024 年度产品