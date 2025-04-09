借助由 IBM Kubecost 提供支持的 IBM Instana，解锁 Kubernetes 峰值性能和成本效率

Kubernetes 已成为应用程序变更和部署的支柱。是为了构建可扩展、高部署频率的应用程序，帮助满足业务的动态需求。

据 IDC 1 称， Kubernetes 的普遍性和采用规模将继续呈指数级增长，这主要是由于容器化 AI/ML 工作量部署增加等趋势，将增加典型企业使用 Kubernetes 托管的应用程序数量。然而，追踪 Kubernetes 使用支出的复杂程度令人难以置信。

为了克服这种复杂性，IT 和 FinOps 团队需要能够监控 Kubernetes 集群的解决方案，跟踪运行时间、资源和组件之间的交互。理想的解决方案是通过单一的可观测性解决方案，提供 Kubernetes 集群、相关服务以及基础架构运行状况和成本的统一视图。

为了解决这一复杂的支出和可观察性问题，我们宣布在 IBM Instana 中推出一项由 IBM Kubecost 提供支持的新成本监控功能，该功能可集中提供应用程序性能和 Kubernetes 成本数据。