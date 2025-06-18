各组织希望借助 AI 提升员工生产力，但他们对于如何信任 AI，以及如何将 AI 实验从测试阶段转入生产阶段仍存有顾虑。AI 也在扩大攻击面，并带来独特的威胁、风险和漏洞，可能导致失去控制。组织需要对其 AI 进行恰当的管理、安全防护和治理，才能拥有值得信赖的 AI 系统。

根据 IBM 商业价值研究院在 2024 年对 高管层的调查，82% 的受访者表示，安全且可信赖的 AI 对企业成功至关重要，但目前仅有 24% 的生成式 AI 项目得到了安全保障。此外，随着组织竞相推出 AI 智能体以获得更好的业务成果，风险也会被放大。事实上，Gartner® 预测：“到 2028 年，25% 的企业安全漏洞将可追溯至 AI 智能体的滥用行为，来源既包括外部攻击者，也包括恶意的内部人员。”1

IBM Guardium AI Security 使组织能够发现影子 AI（包括 AI 智能体）、保护所有 AI 模型和用例、执行实时防护以抵御恶意提示的影响，并根据通用指标协调团队工作，以部署安全且值得信赖的 AI。

通过与 AllTrue.ai 合作，IBM 为 Guardium AI Security 提供的新功能包括：持续检测云环境、代码存储库和嵌入式系统中的新 AI 用例，从而确保在日益去中心化的 AI 生态系统中提供全面的可见性和保护。一旦确定，IBM Guardium AI Security 便会将其导入 watsonx.governance，并采取适当的风险和合规控制措施。