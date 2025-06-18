2025 年 6 月 18 日
宣布推出 Guardium AI Security 的新功能，其中包括与 watsonx.governance 的开箱即用增强集成，帮助企业在大规模环境下保障其智能体式 AI 和其他生成式 AI 系统的安全与责任，实现值得信赖的 AI。
各组织希望借助 AI 提升员工生产力，但他们对于如何信任 AI，以及如何将 AI 实验从测试阶段转入生产阶段仍存有顾虑。AI 也在扩大攻击面，并带来独特的威胁、风险和漏洞，可能导致失去控制。组织需要对其 AI 进行恰当的管理、安全防护和治理，才能拥有值得信赖的 AI 系统。
根据 IBM 商业价值研究院在 2024 年对 高管层的调查，82% 的受访者表示，安全且可信赖的 AI 对企业成功至关重要，但目前仅有 24% 的生成式 AI 项目得到了安全保障。此外，随着组织竞相推出 AI 智能体以获得更好的业务成果，风险也会被放大。事实上，Gartner® 预测：“到 2028 年，25% 的企业安全漏洞将可追溯至 AI 智能体的滥用行为，来源既包括外部攻击者，也包括恶意的内部人员。”1
IBM Guardium AI Security 使组织能够发现影子 AI（包括 AI 智能体）、保护所有 AI 模型和用例、执行实时防护以抵御恶意提示的影响，并根据通用指标协调团队工作，以部署安全且值得信赖的 AI。
通过与 AllTrue.ai 合作，IBM 为 Guardium AI Security 提供的新功能包括：持续检测云环境、代码存储库和嵌入式系统中的新 AI 用例，从而确保在日益去中心化的 AI 生态系统中提供全面的可见性和保护。一旦确定，IBM Guardium AI Security 便会将其导入 watsonx.governance，并采取适当的风险和合规控制措施。
生成式 AI 将继续发展，带来新的功能和风险。现在投资于强健的安全与治理框架的企业，将能更好地适应这些变化，并在不断演变的监管环境下具备更强的韧性。
紧密整合的人工智能安全和治理方法至关重要。安全与治理团队必须与以下方面协同运作：
通过采用这些集成实践，企业可以最大限度地发挥生成式 AI 的变革潜力，同时保护其数据、模型和声誉。通过有效执行的策略，您的组织能够自信地进行创新，领先于合规要求，并在 AI 驱动的未来中与利益相关者建立信任。
Guardium AI Security 与 watsonx.governance 之间的开箱即用集成为不同团队提供真正的风险和治理解决方案，以查看值得信赖的 AI 的指标。
Guardium AI Security 提供强大的企业级解决方案，助您管理 AI 资产的安全性，使安全和治理团队聚焦于同一组指标，以部署安全且值得信赖的 AI。它允许组织：
Guardium 可帮助您在 AI 的整个生命周期内保护其安全，从发现 AI 资产到评估漏洞和错误配置，确保安全使用到管理合规性。它允许您对本地构建、云端使用或调用的模型进行安全保护，提供自动化渗透测试功能，通过 AI 防火墙扫描输入和输出提示，并在 12 个框架下管理合规性。
与 IBM watsonx.governance 的开箱即用集成，为分散的团队提供了真正的风险与治理解决方案，使其能够基于统一的指标查看业务和安全风险。当 Guardium AI Security 检测到影子 AI 时，会将其引入 watsonx.governance，按照适当的用例进行对齐，并应用相应的风险与合规控制。现在，您的治理团队和安全团队可以查看相同的 AI 库和 AI 风险，以实现可信赖的 AI。
体验业界首款将 AI 安全与 AI 治理团队整合在一起的软件，为企业的风险态势提供统一视图。
阅读更多关于 Guardium AI Security 的信息
1 Gartner Press Release, Gartner Unveils Top Predictions for IT Organizations and Users in 2025 and Beyond, October 22, 2024.
GARTNER 是 Gartner, Inc. 和/或其附属公司在美国和国际上的注册商标和服务标志，经许可在本文中使用。保留所有权利。