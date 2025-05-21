利用 IBM Agent Connect 解锁 AI 智能体编排的未来

2025 年 5 月 21 日
随着 AI 智能体越来越多地集成到工作流中，CEO 正在扩大合作范围，并通过与他们信任的合作伙伴合作来管理风险。66% 的 CEO 表示，他们的未来战略是集中精力建立数量更少、质量更高的合作伙伴关系。要真正释放企业自动化的价值并提供一个切入点，建立值得信赖的新型高质量合作伙伴关系，这些不同的智能体必须能够无缝互操作，并从统一的位置轻松发现、管理和编排。
IBM 的 Agent Catalog 充当 watsonx Orchestrate 中的中央枢纽，让您可以轻松地从 IBM 及其广泛的合作伙伴生态系统中找到创新智能体。这些智能体可与任何外部框架原生构建，为开发人员和最终用户消除障碍，加快实现价值的速度。
通过 IBM Agent Connect，合作伙伴可以轻松地将其专业智能体集成到 watsonx Orchestrate 环境中，并在 Agent Catalog 中列出其智能体和工具。这使得合作伙伴能够展示专注于特定领域的智能体，并提供预构建的整合，以提高生产力并简化流程。这种整合可确保使用 watsonx Orchestrate 的客户能够轻松访问和购买合作伙伴解决方案，从而推动共同的成长和创新。
四大主要优势：
symplistic.ai 的 CEO Steven Astorino 表示：“Agent Connect 程序使我们非常轻松地将企业 AI 智能体变为现实。在 IBM watsonx Orchestrate 的基础上构建，让我们能够专注于为最终用户提供价值，而无需重新开发核心基础设施。”
IBM Agent Connect Framework 是支持合作伙伴将其智能体整合到 watsonx Orchestrate 生态系统的技术，这是一种基础性整合架构，旨在实现外部智能体和 watsonx Orchestrate 之间的无缝连接。该架构与框架无关，可以整合使用任何框架构建的智能体，包括 LangChain、LangGraph、CrewAI、Copilot Studio 和自定义框架。Agent Connect Framework 使用熟悉的聊天完成式 API 提供标准化通信，并包括对 MCP 等互操作性标准的支持，以降低整合复杂性，同时实现多智能体协作，以便智能体可以与其他专业智能体协同工作。整合架构的基础是 watsonx Orchestrate 的安全性、治理和可扩展性的企业功能。
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