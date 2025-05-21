利用 IBM Agent Connect 解锁 AI 智能体编排的未来

IBM 的 Agent Catalog 充当 watsonx Orchestrate 中的中央枢纽，让您可以轻松地从 IBM 及其广泛的合作伙伴生态系统中找到创新智能体。这些智能体可与任何外部框架原生构建，为开发人员和最终用户消除障碍，加快实现价值的速度。

通过 IBM Agent Connect，合作伙伴可以轻松地将其专业智能体集成到 watsonx Orchestrate 环境中，并在 Agent Catalog 中列出其智能体和工具。这使得合作伙伴能够展示专注于特定领域的智能体，并提供预构建的整合，以提高生产力并简化流程。这种整合可确保使用 watsonx Orchestrate 的客户能够轻松访问和购买合作伙伴解决方案，从而推动共同的成长和创新。