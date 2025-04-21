Astronomer with IBM：通过企业级可扩展性、安全性和支持升级 Airflow 环境

我们的美国银行客户的标准化数据调度程序无法满足他们的 DataOps 要求。该客户以云为中心的新环境以及不断变化的监管报告，给试图满足其调度需求的许多团队带来了挑战。现有的调度程序并未针对云使用进行优化，而且缺乏灵活性，无法适应非基于日历的自定义调度。

因此，一些团队开始深入了解 Airflow，它为其有限的分析和报告用例提供程序化且云友好的工作流编排功能。 然而，随着这些工作流和管道开始在多个项目和团队中扩展，我们的客户遇到了新问题。Airflow 需要手动调整扩展，而整合带来的安全和支持风险，导致了对这些关键 DataOps 要求的整体弹性的担忧。

这正是 Astronomer with IBM 发挥作用的地方： Astronomer with IBM 升级了 Airflow 环境，可以满足企业在可扩展性、安全性、支持和部署弹性方面的需求。