Astronomer with IBM：通过企业级可扩展性、安全性和支持升级 Airflow 环境

人工智能 计算和服务器 IT 自动化

2025 年 4 月 21 日

作者

BJ Adesoji

Product Manager, Databand.ai, Astronomer with IBM

IBM

IBM 最近宣布 与企业级 Apache Airflow 软件 Astronomer 合作，在企业内部推广和扩大 Apache Airflow 的应用。Airflow 的用例（包括 MLOps 工作量和 GenAI 工作流）迅速扩展，以及现代数据摄取和协调，导致每月下载量超过 31 次。开源 Apache Airflow 很可能被您的企业的多个团队用于执行分析和业务运营。您的企业为什么要从 Apache Airflow 迁移到 IBM 的 Astronomer？四个主要原因：可扩展性、安全性、支持和部署弹性。

为了理解这个答案，我们将讨论最近的一个美国银行客户案例，该客户从旧版的数据调度程序迁移到 Airflow，并最终选择 Astronomer with IBM。

从开源 Airflow 到 Astronomer with IBM

我们的美国银行客户的标准化数据调度程序无法满足他们的 DataOps 要求。该客户以云为中心的新环境以及不断变化的监管报告，给试图满足其调度需求的许多团队带来了挑战。现有的调度程序并未针对云使用进行优化，而且缺乏灵活性，无法适应非基于日历的自定义调度。

因此，一些团队开始深入了解 Airflow，它为其有限的分析和报告用例提供程序化且云友好的工作流编排功能。 然而，随着这些工作流和管道开始在多个项目和团队中扩展，我们的客户遇到了新问题。Airflow 需要手动调整扩展，而整合带来的安全和支持风险，导致了对这些关键 DataOps 要求的整体弹性的担忧。

这正是 Astronomer with IBM 发挥作用的地方： Astronomer with IBM 升级了 Airflow 环境，可以满足企业在可扩展性、安全性、支持和部署弹性方面的需求。

需求 1：企业级可扩展性

Astronomer with IBM 通过多种功能增强 Airflow，以支持企业级集中式部署，从而提高运营效率。

其中一些独家功能包括： 

  • 多租户 Airflow ：利用具有跨资源部署通信功能的隔离 Airflow 环境，最大限度地提高资源利用率和运行效率。
  • 就地升级和升级实用程序 ：升级 Airflow，同时保留 DAG、配置和数据，最大限度地减少停机时间。
  • 部署回滚 ：轻松将 Airflow 部署恢复到以前的任何版本或代码部署。
  • 数据库归档 ：利用 Airflow 数据库的自动化和基于 API 的归档作业。
  • 通用日志导出器 ：矢量 sidecar 方法，将日志接收器发送到多个支持的外部系统。

 

需求 2：强大的企业级安全性

客户原有的调度程序缺乏对云优先安全的支持，这限制了他们利用云数据资产的能力。这导致运营效率下降，且随着各团队开始规避这些限制，安全风险也随之增加。

因此，Airflow 凭借其与云环境的兼容性，成为更多团队的首选编排器。但随着 Airflow 项目和团队数量的增长，重大挑战也随之出现。整个企业范围内缺乏集中化的方法来安全配置 Airflow。

Astronomer with IBM 提供了强大的企业级安全性，其功能包括：

  • 多租户安全性 ：基于角色的访问控制 (RBAC) 在 DAG 的工作空间、部署和系统级别隔离了空间。
  • SSO [OIDC/ SCIM]：OIDC 和 SCIM 支持基于事件的身份验证以及自动用户和团队删除。
  • 云身份 ：将部署与云原生身份机制（AWS IAM 和 GKE Workload Identity）整合。

 

需求 3：支持和部署弹性

客户使用的原始调度程序缺乏现代数据团队有效管理和监控作业和故障所需的可见性和整合范围。再加上其陡峭的学习曲线，该调度程序无法提供提高开发人员工作效率所需的弹性。

事实证明，Airflow 可以替代他们原先的调度系统，但由于缺乏快速解决问题和减少停机时间所需的支持，各种问题仍不断出现。客户最终选择与 IBM 合作采用 Astronomer，原因在于 Astronomer 的独特功能，例如：

  • 跨部署可见性和运行状况：获得所有 Airflow 部署中 DAG 和元数据的完整可见性。
  • 以数据为中心的警报 ：配置 DAG 运行和任务状态的警报，通过 SMTP 或 SMS 获取实时通知。
  • 记录生命周期：基于 ElasticSearch 的记录存储空间，具有外部导出和保留清理作业。
  • 指标保留：所有 Airflow 部署的 Prometheus 指标保留。
  • Airflow 支持 ：Astronomer 推动 100% 的 Airflow 发布并编写大约 60% 的 Airflow 代码。 Heir Airflow 的支持无与伦比。

 

最后，该团队决定从旧版调度程序切换到 Astronomer，以帮助他们更清楚地了解工作量并将执行时间缩短 20%。此外，客户可以利用 Databand 提供的 IBM 数据可观察性来提高部署弹性，从而实现 Airflow 和其他管道的端到端数据可观察性。

Databand 可帮助团队： 

  • 获得可操作的观点和警报，了解运行状况并根据需要采取行动。
  • 解锁跨数据产品及其依赖项的丰富监控、跟踪和警报。
  • 接收利用 Airflow 最佳实践提供的主动建议，获得优化和成本节约的机会。
  • 设置和跟踪各种数据产品的 SLA，检测瓶颈和异常，并在问题影响交付之前采取明智的行动。

 

解锁 Airflow 的企业就绪状态

Airflow 的多功能性与 Astronomer 的企业就绪状态和 IBM 的强大的数据管理科技相结合，使 Astronomer with IBM 成为规模化运行 Airflow 的理想选择。

我们与 Astronomer 的合作简化了 Airflow 的采用和管理流程，为希望跨多个团队构建、部署和扩展数据管道的客户提供无缝且受支持的体验。

下载 2025 年 Airflow 现状报告，了解有关企业如何使用 Airflow 的更多信息，并联系您的 IBM 代表。

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