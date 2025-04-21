Astronomer with IBM：通过企业级可扩展性、安全性和支持升级 Airflow 环境

2025 年 4 月 21 日
IBM 最近宣布 与企业级 Apache Airflow 软件 Astronomer 合作，在企业内部推广和扩大 Apache Airflow 的应用。Airflow 的用例（包括 MLOps 工作量和 GenAI 工作流）迅速扩展，以及现代数据摄取和协调，导致每月下载量超过 31 次。开源 Apache Airflow 很可能被您的企业的多个团队用于执行分析和业务运营。您的企业为什么要从 Apache Airflow 迁移到 IBM 的 Astronomer？四个主要原因：可扩展性、安全性、支持和部署弹性。
为了理解这个答案，我们将讨论最近的一个美国银行客户案例，该客户从旧版的数据调度程序迁移到 Airflow，并最终选择 Astronomer with IBM。
我们的美国银行客户的标准化数据调度程序无法满足他们的 DataOps 要求。该客户以云为中心的新环境以及不断变化的监管报告，给试图满足其调度需求的许多团队带来了挑战。现有的调度程序并未针对云使用进行优化，而且缺乏灵活性，无法适应非基于日历的自定义调度。
因此，一些团队开始深入了解 Airflow，它为其有限的分析和报告用例提供程序化且云友好的工作流编排功能。 然而，随着这些工作流和管道开始在多个项目和团队中扩展，我们的客户遇到了新问题。Airflow 需要手动调整扩展，而整合带来的安全和支持风险，导致了对这些关键 DataOps 要求的整体弹性的担忧。
这正是 Astronomer with IBM 发挥作用的地方： Astronomer with IBM 升级了 Airflow 环境，可以满足企业在可扩展性、安全性、支持和部署弹性方面的需求。
Astronomer with IBM 通过多种功能增强 Airflow，以支持企业级集中式部署，从而提高运营效率。
其中一些独家功能包括：
客户原有的调度程序缺乏对云优先安全的支持，这限制了他们利用云数据资产的能力。这导致运营效率下降，且随着各团队开始规避这些限制，安全风险也随之增加。
因此，Airflow 凭借其与云环境的兼容性，成为更多团队的首选编排器。但随着 Airflow 项目和团队数量的增长，重大挑战也随之出现。整个企业范围内缺乏集中化的方法来安全配置 Airflow。
Astronomer with IBM 提供了强大的企业级安全性，其功能包括：
客户使用的原始调度程序缺乏现代数据团队有效管理和监控作业和故障所需的可见性和整合范围。再加上其陡峭的学习曲线，该调度程序无法提供提高开发人员工作效率所需的弹性。
事实证明，Airflow 可以替代他们原先的调度系统，但由于缺乏快速解决问题和减少停机时间所需的支持，各种问题仍不断出现。客户最终选择与 IBM 合作采用 Astronomer，原因在于 Astronomer 的独特功能，例如：
最后，该团队决定从旧版调度程序切换到 Astronomer，以帮助他们更清楚地了解工作量并将执行时间缩短 20%。此外，客户可以利用 Databand 提供的 IBM 数据可观察性来提高部署弹性，从而实现 Airflow 和其他管道的端到端数据可观察性。
Databand 可帮助团队：
Airflow 的多功能性与 Astronomer 的企业就绪状态和 IBM 的强大的数据管理科技相结合，使 Astronomer with IBM 成为规模化运行 Airflow 的理想选择。
我们与 Astronomer 的合作简化了 Airflow 的采用和管理流程，为希望跨多个团队构建、部署和扩展数据管道的客户提供无缝且受支持的体验。
下载 2025 年 Airflow 现状报告，了解有关企业如何使用 Airflow 的更多信息，并联系您的 IBM 代表。