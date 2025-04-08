新推出的 IBM z17 是完全集成系统的重要演变，具有跨硬件、软件和系统运营的全新 AI 功能，其功能扩展到事务性 AI 之外，使平台能够承担新的工作负载。

IBM® Technology Lifecycle Services (TLS) 是 IBM 的全球基础设施客户支持组织，拥有数十年的深厚大型机专业经验和娴熟的专业人员，致力于帮助客户优化 IBM Z 环境的成果和体验。通过在 IBM z17 及之前版本的整个生命周期（从部署、维护和停用）中提供支持，IBM TLS 利用这种专业经验结合 AI 和更主动的功能扩展了对大型机的支持。

IBM TLS 为整个 IBM Z 栈提供 24x7 全天候支持和主动服务的服务套餐，并将这些任务关键型技能扩展到相关技术，例如网络和通常关联的 IBM Storage DS8K，从而帮助客户实现最佳产品运营，并通过可用性和弹性增强业务连续性。