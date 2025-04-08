2025 年 4 月 8 日
新推出的 IBM z17 是完全集成系统的重要演变，具有跨硬件、软件和系统运营的全新 AI 功能，其功能扩展到事务性 AI 之外，使平台能够承担新的工作负载。
IBM® Technology Lifecycle Services (TLS) 是 IBM 的全球基础设施客户支持组织，拥有数十年的深厚大型机专业经验和娴熟的专业人员，致力于帮助客户优化 IBM Z 环境的成果和体验。通过在 IBM z17 及之前版本的整个生命周期（从部署、维护和停用）中提供支持，IBM TLS 利用这种专业经验结合 AI 和更主动的功能扩展了对大型机的支持。
IBM TLS 为整个 IBM Z 栈提供 24x7 全天候支持和主动服务的服务套餐，并将这些任务关键型技能扩展到相关技术，例如网络和通常关联的 IBM Storage DS8K，从而帮助客户实现最佳产品运营，并通过可用性和弹性增强业务连续性。
在数字应用不断变化的世界中，企业需要依靠富有弹性、安全和高性能的 IT 基础设施来支持关键且复杂的运营。大型机管理着全球 70％ 的生产 IT 工作负载，对于银行、医疗保健、政府和电信等各种重要且受到严格监管行业的企业仍然至关重要。
由于这意味着每天在关键工作负载中处理数十亿个大规模交易，因此 IT 支持对于效率和与现代技术栈的整合至关重要。然而，传统的“中断并修复”标准支持还不够，这些系统需要多方位的关怀，包括软件协助、能源使用优化、加强网络安全和持续增强实施。凭借丰富的体验和定制的资源，IBM TLS 为 IBM Z 提供保修之外的全面支持，以及多样化的承诺服务级别，客户可以根据自己的需求购买：
作为 AI 的早期采用者，IBM 已将 watsonx 纳入其内部支持服务，以提升客户体验并加强支持客服的能力。通过查看历史数据，生成式 AI 可以帮助分析过去的故障，并为明智的案例管理提供可操作的洞察分析。人工智能驱动的智能顾问现已扩展至 IBM Z，可帮助 IBM 支持客服在 IBM 知识库中高效地查找与工单相关的信息。对于远程技术支持 (RTS) 提出的完全正确的解决方案建议，该工具在最近 12 个月内将解决时间平均缩短了 33%。4
几十年来，企业一直依赖 IBM Z 作为其数字化转型的重要元素。IBM TLS 可以优化 IBM z17 的卓越处理能力、可靠性和安全性，帮助客户充分利用投资的潜力。通过 IBM 支持团队的强化，IBM z17 为企业提供了富有弹性、高效且可扩展的基础设施，从而满足增长和 AI 工作负载的需求。
* 关于 IBM 未来方向、意向的声明仅仅表示了目标和意愿，可能会随时更改或撤销，恕不另行通知。
1 基于每个严重度为 1 的事件节省的时间（11.3 平均 TTR-7.11 平均 TTR=4.1）计算：（300000 美元 x 4.19 小时）= 1257000 美元，每小时平均停机时间的成本之来源：ITIC 2023 年全球服务器硬件、服务器操作系统可靠性报告。依据：ITIC 研究中所述的平均停机时间成本显示为每小时 300,000 美元。每次事件平均节省的时间为 4.1 小时 (11.3-7.11 = 4.19)。 （300000 美元 x 4.19 小时）= 1257000 美元，四舍五入为 130 万美元。
2 基于过去 12 个月的 IBM EPM 内部数据。依据：请参阅下文“按权利分组划分的 Z SW AVG TTR”，主动 Z，严重程度 1 案例为 7.11 小时，非主动 Z，严重程度 1 案例为 11.3 小时。(11.3-7.11)/11.3=0.353 (35.3%)。
3 IBM Spyre Accelerator 是一个附加组件选项，预计将于 2025 年第四季度开始提供。
4 IBM 对 2024 年 2 月 1 日至 2025 年 2 月 1 日期间 FlashSystem 支持案例的分析表明，与没有智能顾问 AI 技术协助或此工具建议不准确的案例相比，那些受益于其完全正确的解决方案建议的案例，解决问题的时间缩短了 33%。完全正确的建议反映了支持客服的 5 星评级（评分范围为 1 到 5）。评分由主题专家评估。基于 IBM 内部评估。