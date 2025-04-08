利用 IBM z17 和全面的 IT 支持服务释放更多潜能

人工智能 计算和服务器 IT 自动化

2025 年 4 月 8 日

作者

Dylan Boday

VP, Technology Lifecycle Services, Product Management and Strategy

IBM

新推出的 IBM z17 是完全集成系统的重要演变，具有跨硬件、软件和系统运营的全新 AI 功能，其功能扩展到事务性 AI 之外，使平台能够承担新的工作负载。

IBM® Technology Lifecycle Services (TLS) 是 IBM 的全球基础设施客户支持组织，拥有数十年的深厚大型机专业经验和娴熟的专业人员，致力于帮助客户优化 IBM Z 环境的成果和体验。通过在 IBM z17 及之前版本的整个生命周期（从部署、维护和停用）中提供支持，IBM TLS 利用这种专业经验结合 AI 和更主动的功能扩展了对大型机的支持。

IBM TLS 为整个 IBM Z 栈提供 24x7 全天候支持和主动服务的服务套餐，并将这些任务关键型技能扩展到相关技术，例如网络和通常关联的 IBM Storage DS8K，从而帮助客户实现最佳产品运营，并通过可用性和弹性增强业务连续性。

如何充分利用 IBM Z 的支持服务

在数字应用不断变化的世界中，企业需要依靠富有弹性、安全和高性能的 IT 基础设施来支持关键且复杂的运营。大型机管理着全球 70％ 的生产 IT 工作负载，对于银行、医疗保健、政府和电信等各种重要且受到严格监管行业的企业仍然至关重要。

由于这意味着每天在关键工作负载中处理数十亿个大规模交易，因此 IT 支持对于效率和与现代技术栈的整合至关重要。然而，传统的“中断并修复”标准支持还不够，这些系统需要多方位的关怀，包括软件协助、能源使用优化、加强网络安全和持续增强实施。凭借丰富的体验和定制的资源，IBM TLS 为 IBM Z 提供保修之外的全面支持，以及多样化的承诺服务级别，客户可以根据自己的需求购买：

  • 管理可能导致运营中断的意外故障：IBM TLS 依靠技能娴熟的工程师协助组织优化 IT 基础设施，并在发生事件时提供支持。客户可以专门选择最能满足其业务条件和要求的最合适的响应时间。
  • 缩短问题解决时间，提供个性化支持：IBM TLS 支持包括由技术精湛的专属专家（技术客户经理）提供的主动服务，可实现个性化支持；他们会指导客户规划维护和迁移任务，及时发出警示并推荐操作。与未使用 IBM 的 Proactive Support for Z 的客户相比，使用该服务的客户平均每个严重事件的停机时间缩短了 4.1 小时。1这些客户还观察到，对严重问题的响应时间缩短了 35%2，并且每个事件有可能节省 130 万美元。1
  • 在潜在问题发生之前主动识别问题IBM TLS 以其对 IBM Z 的全面支持能力而闻名，现在正在通过 IBM Z 硬件和 z/OS 评估来扩展其产品服务组合。这有助于识别潜在的系统和数据中心问题，例如电力基础设施效率低下、硬件管理和支持元素中的网络问题或通道子系统中可能并不普遍的错误。该服务还比较 z/OS 维护前和维护后的数据，以发现细微的异常情况。示例可能包括 IBM 软件维护后，CICS 区域的 CPU 使用率增加或 DB2 中的锁争用。
  • 解决兼容性问题，消除潜在瓶颈IBM 在多供应商技术支持方面拥有多样的技能，可作为围绕 Z 部署使用的产品（例如 Linux 和网络）的单一联系点，提供简化的支持和简单的客户体验。
  • 支持 IBM Spyre Accelerator*：IBM TLS 将为 IBM z17 提供全面支持，从安装、激活、保修范围到保修后维护，帮助提供不间断的功能和最佳性能。这包括即将推出的 IBM Spyre Accelerator，目前处于技术预览阶段，预计将于 2025 年第四季度通过 PCIe 卡升级到 z17 系统。3

利用 AI 彻底变革 IBM Z Support

作为 AI 的早期采用者，IBM 已将 watsonx 纳入其内部支持服务，以提升客户体验并加强支持客服的能力。通过查看历史数据，生成式 AI 可以帮助分析过去的故障，并为明智的案例管理提供可操作的洞察分析。人工智能驱动的智能顾问现已扩展至 IBM Z，可帮助 IBM 支持客服在 IBM 知识库中高效地查找与工单相关的信息。对于远程技术支持 (RTS) 提出的完全正确的解决方案建议，该工具在最近 12 个月内将解决时间平均缩短了 33%。4

通过 IBM 支持最大限度地发挥 IBM z17 的潜力

几十年来，企业一直依赖 IBM Z 作为其数字化转型的重要元素。IBM TLS 可以优化 IBM z17 的卓越处理能力、可靠性和安全性，帮助客户充分利用投资的潜力。通过 IBM 支持团队的强化，IBM z17 为企业提供了富有弹性、高效且可扩展的基础设施，从而满足增长和 AI 工作负载的需求。

使用 IBM TLS 释放 IBM z17 的强大能力

免责声明

* 关于 IBM 未来方向、意向的声明仅仅表示了目标和意愿，可能会随时更改或撤销，恕不另行通知。

1 基于每个严重度为 1 的事件节省的时间（11.3 平均 TTR-7.11 平均 TTR=4.1）计算：（300000 美元 x 4.19 小时）= 1257000 美元，每小时平均停机时间的成本之来源：ITIC 2023 年全球服务器硬件、服务器操作系统可靠性报告。依据：ITIC 研究中所述的平均停机时间成本显示为每小时 300,000 美元。每次事件平均节省的时间为 4.1 小时 (11.3-7.11 = 4.19)。 （300000 美元 x 4.19 小时）= 1257000 美元，四舍五入为 130 万美元。

2 基于过去 12 个月的 IBM EPM 内部数据。依据：请参阅下文“按权利分组划分的 Z SW AVG TTR”，主动 Z，严重程度 1 案例为 7.11 小时，非主动 Z，严重程度 1 案例为 11.3 小时。(11.3-7.11)/11.3=0.353 (35.3%)。

3 IBM Spyre Accelerator 是一个附加组件选项，预计将于 2025 年第四季度开始提供。

4 IBM 对 2024 年 2 月 1 日至 2025 年 2 月 1 日期间 FlashSystem 支持案例的分析表明，与没有智能顾问 AI 技术协助或此工具建议不准确的案例相比，那些受益于其完全正确的解决方案建议的案例，解决问题的时间缩短了 33%。完全正确的建议反映了支持客服的 5 星评级（评分范围为 1 到 5）。评分由主题专家评估。基于 IBM 内部评估。

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