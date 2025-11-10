将隐藏的数据流转化为可信的洞察分析：IBM watsonx.data intelligence 中的 OpenLineage

自动化扫描程序涵盖许多现代平台，但企业的大部分数据旅程仍然在自定义脚本、管道和旧版系统中进行。这些看不见的活动使沿袭情况变得支离破碎，使得追踪依赖关系或理解下游影响变得困难。

结果是数据旅程呈现出碎片化，存在盲点，这些盲点掩盖了依赖关系，减缓了审计速度，并削弱了人们对分析和 AI 计划的信心。