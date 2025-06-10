利用 IBM Sterling Order Management 转变 B2B 供应链

2025 年 6 月 10 日
IBM Sterling Order Management 增强型 B2B 功能的发布，标志着企业将分散的供应链操作转变为统一、智能且协作网络的重要飞跃。随着企业在 B2B 商务中面临着日益复杂的问题，对能够简化决策和自动执行的自主、AI 驱动解决方案的需求从未如此迫切。
B2B 企业通常在高度复杂的环境中运营，处理大量基于合同的订单，管理高价值客户账户，并协调多个地点的库存。与 B2C 不同，B2B 交易涉及复杂的条款、较长的采购周期，以及对订单和合同执行情况的实时可视化需求。
为了满足这些需求，IBM 宣布在 Sterling Order Management 中推出新的高级 B2B 能力。这些增强功能旨在帮助各个行业（例如制造、批发、分销和汽车行业）的企业，无缝管理复杂的 B2B 工作流。
保持对 B2B 客户的一致洞察通常需要高度细致的数据分析，这使得跟踪订单、监控履约情况和预判客户需求变得困难。手工流程、系统脱节以及缺乏自动化导致延误、效率低下和履约风险增加。没有智能自动化的订单管理系统 (OMS)，企业难以满足客户期望、遵守合同条款以及有效扩展运营规模。
以下是新版 Sterling OMS B2B 功能如何重新定义运营效率和客户互动的方式：
Sterling OMS 简化了基于合同订单的管理，这些订单受预先协商的条款约束，如价格、交付时间表和服务水平。它确保销售方能够精准执行这些订单，履行合同义务，并建立长期且盈利的合作关系。
企业现在可以根据客户资料、销售渠道或业务优先级对库存进行细分。这使得有针对性的分配策略成为可能，有助于优先满足重要客户，减少缺货情况并提升履约速度。
对订单状态、库存状况和履约时间的实时洞察，使企业能够保持掌控，迅速应对中断，确保服务持续稳定。
Sterling OMS 为客户经理提供可自定义的仪表盘，用于监控绩效、配置工作流程和连接数据源。这种可见性提高了日常决策和运营效率。
IBM 继续与客户共同创造，以确保新功能能够解决现实世界的挑战。新的 B2B 客户管理流程的设计与开发，基于大量客户反馈，聚焦于用户企业最关心的核心需求。
从帮助一家全球电子公司在各地区动态分配库存，到使一家重型设备供应商轻松管理高价值合同订单，IBM Sterling OMS 的 B2B 功能已经在带来可衡量的成果。
了解企业如何利用 IBM Sterling Order Management 简化 B2B 运营、提高合同合规性并提供卓越的客户体验。