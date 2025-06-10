利用 IBM Sterling Order Management 转变 B2B 供应链

IBM Sterling Order Management 增强型 B2B 功能的发布，标志着企业将分散的供应链操作转变为统一、智能且协作网络的重要飞跃。随着企业在 B2B 商务中面临着日益复杂的问题，对能够简化决策和自动执行的自主、AI 驱动解决方案的需求从未如此迫切。

B2B 企业通常在高度复杂的环境中运营，处理大量基于合同的订单，管理高价值客户账户，并协调多个地点的库存。与 B2C 不同，B2B 交易涉及复杂的条款、较长的采购周期，以及对订单和合同执行情况的实时可视化需求。

为了满足这些需求，IBM 宣布在 Sterling Order Management 中推出新的高级 B2B 能力。这些增强功能旨在帮助各个行业（例如制造、批发、分销和汽车行业）的企业，无缝管理复杂的 B2B 工作流。