利用 IBM Sterling Order Management 转变 B2B 供应链

人工智能 计算和服务器 IT 自动化

2025 年 6 月 10 日

作者

Kajal Yadav

Product Manager

IBM

IBM Sterling Order Management 增强型 B2B 功能的发布，标志着企业将分散的供应链操作转变为统一、智能且协作网络的重要飞跃。随着企业在 B2B 商务中面临着日益复杂的问题，对能够简化决策和自动执行的自主、AI 驱动解决方案的需求从未如此迫切。

B2B 企业通常在高度复杂的环境中运营，处理大量基于合同的订单，管理高价值客户账户，并协调多个地点的库存。与 B2C 不同，B2B 交易涉及复杂的条款、较长的采购周期，以及对订单和合同执行情况的实时可视化需求。

为了满足这些需求，IBM 宣布在 Sterling Order Management 中推出新的高级 B2B 能力。这些增强功能旨在帮助各个行业（例如制造、批发、分销和汽车行业）的企业，无缝管理复杂的 B2B 工作流。

推动智能 B2B 运营的 4 个关键功能

保持对 B2B 客户的一致洞察通常需要高度细致的数据分析，这使得跟踪订单、监控履约情况和预判客户需求变得困难。手工流程、系统脱节以及缺乏自动化导致延误、效率低下和履约风险增加。没有智能自动化的订单管理系统 (OMS)，企业难以满足客户期望、遵守合同条款以及有效扩展运营规模。

以下是新版 Sterling OMS B2B 功能如何重新定义运营效率和客户互动的方式：

1. 合同订单管理

Sterling OMS 简化了基于合同订单的管理，这些订单受预先协商的条款约束，如价格、交付时间表和服务水平。它确保销售方能够精准执行这些订单，履行合同义务，并建立长期且盈利的合作关系。

2. 库存细分

企业现在可以根据客户资料、销售渠道或业务优先级对库存进行细分。这使得有针对性的分配策略成为可能，有助于优先满足重要客户，减少缺货情况并提升履约速度。

3. 端到端订单可见性

对订单状态、库存状况和履约时间的实时洞察，使企业能够保持掌控，迅速应对中断，确保服务持续稳定。

4. 客户绩效仪表板

Sterling OMS 为客户经理提供可自定义的仪表盘，用于监控绩效、配置工作流程和连接数据源。这种可见性提高了日常决策和运营效率。

与客户共创，为客户而建

IBM 继续与客户共同创造，以确保新功能能够解决现实世界的挑战。新的 B2B 客户管理流程的设计与开发，基于大量客户反馈，聚焦于用户企业最关心的核心需求。

从帮助一家全球电子公司在各地区动态分配库存，到使一家重型设备供应商轻松管理高价值合同订单，IBM Sterling OMS 的 B2B 功能已经在带来可衡量的成果。

了解企业如何利用 IBM Sterling Order Management 简化 B2B 运营、提高合同合规性并提供卓越的客户体验。

了解更多关于 Sterling OMS for B2B 的信息

了解更多 深入了解 Sterling OMS B2B