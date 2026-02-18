使用 IBM Cloud Pak for Integration 的 AI 智能体提升业务生产力

IBM 欣然宣布，IBM Cloud Pak for Integration 的 AI 智能体计划于 2026 年 3 月 25 日全面上市，将通过即将推出的 16.1.3 补丁包提供。
Cloud Pak for Integration AI 智能体通过自然语言查询提供运维洞察——帮助团队快速识别问题、分析日志、了解拓扑结构并检测混合环境中的异常。通过将复杂数据转化为清晰、可操作的指导，它们减少了故障排除时间，改善了系统健康状况并增强了弹性，同时让管理员保持完全控制。
组织在混合环境中依赖一致、高性能的集成来维持运营效率并提供无缝的数字体验。当系统变慢时——无论是由于队列深度增加、吞吐量降低还是响应时间上升——对业务运营的影响都可能很显著。诊断这些问题通常需要浏览复杂的日志、专门的工具和深厚的产品知识。
为应对这些挑战，IBM 正致力于让 AI 驱动的运维洞察更易于获取。继 2025 年第三季度末推出技术预览版之后，IBM 欣然宣布，IBM Cloud Pak for Integration 的 AI 智能体计划于 2026 年 3 月 25 日全面上市，将通过即将推出的 16.1.3 补丁包提供。
这些全新的 AI 智能体旨在简化用户在其集成资产中识别、理解和解决问题的方式。用户现在无需手动搜索日志或参考多个配置源，可直接在 Cloud Pak for Integration 平台用户界面内提出自然语言问题。这些智能体协助进行运行状况检查，突出显示异常，总结潜在原因并提供可操作的指导。
多个专门的智能体在后台运行——每个都有特定的功能——同时为用户提供统一的使用体验。功能包括：
需要注意的是，这些智能体仅提供 咨询性见解。它们不会自主执行系统修改；管理员对运维决策保持完全控制。
现代集成环境日益分布式、动态化且至关重要。 随着组织依赖互连的应用程序、API、事件和消息传递基础设施，快速识别和解决问题的能力直接关系到业务连续性和运维性能。 AI 智能体通过以下方式实现商业价值：
减少获得洞察的时间
团队花在浏览日志或搜索文档上的时间减少，从而在高峰时段或事件期间加速诊断。
提高运维效率
通过整合来自多个来源的数据并用简单的语言呈现，这些智能体减少了认知负担，简化了故障排除流程。
弥补技能差距
并非所有用户都具备 Kubernetes、集成拓扑或产品特定诊断方面的深厚专业知识。这些智能体有助于知识普及，使更广泛的团队能够自信地参与运维。
改善系统健康状况和弹性
主动式运行状况检查和早期异常检测有助于组织维持稳定性，减少计划外停机时间。
提高集成工作负载的生产力
通过对系统行为的更快可见性和更清晰的修复指导，企业可以维持吞吐量，满足服务级别协议，并确保关键流程平稳运行。
集成是现代数字企业的连接组织。每个 API 调用、消息流、事件流和数据转换都对客户体验、运营准确性和业务响应能力产生影响。 当问题出现时，即使是微小延迟也可能产生下游影响，从交易放缓到记录系统更新错过。这些故障会影响客户信任以及企业利润。 AI 增强的运维能力之所以重要，原因在于：
复杂性日益增加
混合多云部署和分布式集成模式使得手动诊断问题比以往任何时候都更加困难。
对实时响应的期望正在提高
客户期望即时交互。延迟或故障会削弱信任，并可能直接影响收入。
运维团队面临日益增长的需求
IT 运维团队负责的系统、环境和实时监控比以往任何时候都多。AI 智能体有助于在不增加工作量的情况下扩展其效能。
AI 将数据转化为可操作的洞察
日志文件、指标、拓扑图和文档蕴含丰富信息，但解读成本高昂。AI 智能体将这些原始信息转化为清晰、相关的评估。
组织需要安全、有指导的 AI 应用
AI 智能体在改善决策的同时，确保操作员保持完全控制，帮助企业负责任地、循序渐进地在关键系统中采用 AI。