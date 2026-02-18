使用 IBM Cloud Pak for Integration 的 AI 智能体提升业务生产力

Cloud Pak for Integration AI 智能体通过自然语言查询提供运维洞察——帮助团队快速识别问题、分析日志、了解拓扑结构并检测混合环境中的异常。通过将复杂数据转化为清晰、可操作的指导，它们减少了故障排除时间，改善了系统健康状况并增强了弹性，同时让管理员保持完全控制。

组织在混合环境中依赖一致、高性能的集成来维持运营效率并提供无缝的数字体验。当系统变慢时——无论是由于队列深度增加、吞吐量降低还是响应时间上升——对业务运营的影响都可能很显著。诊断这些问题通常需要浏览复杂的日志、专门的工具和深厚的产品知识。

为应对这些挑战，IBM 正致力于让 AI 驱动的运维洞察更易于获取。继 2025 年第三季度末推出技术预览版之后，IBM 欣然宣布，IBM Cloud Pak for Integration 的 AI 智能体计划于 2026 年 3 月 25 日全面上市，将通过即将推出的 16.1.3 补丁包提供。