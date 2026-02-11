全新 IBM FlashSystem 支持的策略价值

全新的 IBM Storage FlashSystem 产品组合标志着从托管存储向意图驱动型基础设施的转变，其设计旨在持续保护、适应和运行。
全新的 IBM Storage FlashSystem 5600、7600 和 9600 产品组合标志着从托管存储向意图驱动型基础设施的转变——旨在持续保护、适应和运行。
凭借第五代 FlashCore Modules 和 FlashSystem.ai，该平台将网络弹性、运营智能和效率直接嵌入存储层。但实现这一价值不仅仅取决于技术本身。更取决于系统在整个生命周期中如何获得支持。
在当前环境下，宕机、勒索软件、合规性差距和变更失败都是业务风险，而不仅仅是 IT 部门的琐事。随着 FlashSystem 越来越多地获得 AI 辅助并变得更加自主，支持服务也必须同步发展。IBM Technology Lifecycle Services 在事件发生前应用 AI 和自动化技术，及早发现潜在问题，并帮助防止宕机事件恶化。
IBM Storage Expert Care 特选版是从平台能力到实现可靠业务成果的最快路径。特选版服务将指定的存储技术客户经理 (TAM) 与增强的事件响应、IBM 执行的代码加载（每年 2 次）以及硬件运行状况检查相结合，以降低变更风险并加快实现稳定。对于恢复时间不容商议的环境，承诺维护服务级别 (CMSL) 在特选版服务的基础上增加了明确的响应、联系和修复目标。
最新一代 FlashSystem 的特选版服务新增功能：
Storage Expert Care 特选版旨在将 FlashSystems 的“保护、适应、运行”价值贯穿于整个生命周期，具体如下：
“正常运行”与“关键时刻正常运行”之间的区别，不仅仅在于平台本身，更在于一种从第一天起就与业务意图保持一致并融入设计的支持策略。
在事件发生之前，IBM 便应用 AI 和自动化技术来及早识别潜在问题，并帮助防止事态升级为宕机。电子服务代理 (ESA) 和 Call Home 功能提供全天候监控、自动诊断和智能路由，通常无需手动创建案例即可解决问题（在受监控的请求中，超过九成通过自动化处理）。1
人工专业知识始终参与其中，并得到 AI 的支持。随着 Agent Assist 现已在 IBM 基础设施支持中广泛可用，工程师可以快速获取相关知识和以往的修复方案，为他们的分析提供信息。
对于 FlashSystem 案例，这体现了 AI 如何被设计用于协助问题调查和决策支持——增强而非取代专家的判断。FlashSystem.ai 功能通过 Storage Insights Pro 访问，提供两年的可观测性数据、AI 驱动的建议、主动安全检查和 API/Webhook 集成，以实现持续改进。
购买包含 IBM Storage Assurance 的 IBM FlashSystem 的客户，可获得完整的系统代际更新、无中断迁移、性能和能效保证，以及长达八年的可预测定价。Storage Assurance 包含 Expert Care 特选版，可消除生命周期中的摩擦，帮助组织实现无中断的现代化。
IBM FlashSystem 提供了现代企业期望的性能、效率和网络弹性。IBM Expert Care 特选版通过主动洞察、结构化变更以及能够在整个生命周期内进行预测、适应和保护的 AI 增强型专业知识，确保在关键时刻体现其价值。