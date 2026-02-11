全新 IBM FlashSystem 支持的策略价值

全新的 IBM Storage FlashSystem 5600、7600 和 9600 产品组合标志着从托管存储向意图驱动型基础设施的转变——旨在持续保护、适应和运行。

凭借第五代 FlashCore Modules 和 FlashSystem.ai，该平台将网络弹性、运营智能和效率直接嵌入存储层。但实现这一价值不仅仅取决于技术本身。更取决于系统在整个生命周期中如何获得支持。

在当前环境下，宕机、勒索软件、合规性差距和变更失败都是业务风险，而不仅仅是 IT 部门的琐事。随着 FlashSystem 越来越多地获得 AI 辅助并变得更加自主，支持服务也必须同步发展。IBM Technology Lifecycle Services 在事件发生前应用 AI 和自动化技术，及早发现潜在问题，并帮助防止宕机事件恶化。