重新构想规划：更智能、更自主，真正属于您

2025 年 7 月 23 日

作者

Ayushi Jain

Yuhong Yin

Director, Product Management & Engineering, Planning Analytics & Controller, Data Platform

IBM Planning Analytics 首次真正实现了智能体化。通过 Planning Analytics 与 watsonx Orchestrate 的这一新集成，您的规划系统不仅仅是一个“真实数据源”，而是成为您业务中的一个主动参与者。不仅仅是自动化，不仅仅是集成化，而是智能的、响应迅速的，并且始终在运转之中。

过去需要人工完成的工作流程，如今能够自动执行。计划灵活调整，任务自动触发，审批主动送达。无需编码，无需系统大改。您只需描述期望的结果，其余的交给智能体完成。例如：“当预测下降时，将预算修订发送给销售部门”，“如果库存低于阈值则触发警报”，或“财务与运营每周自动同步”。

您定义逻辑，IBM Watsonx Orchestrate 构建智能体。IBM Planning Analytics 可执行这项工作。

6 个原因说明这很重要

这种整合为规划团队开启了新的敏捷性、可扩展性和智能水平：

  1. 贯穿企业全流程的智能体式工作流：突破仪表盘的局限，让业务自主运行。跨部门、跨系统、跨应用的自动化执行。
  2. 为您构建的定制智能体，而不是模板：拒绝千篇一律的通用型 AI。构建与您的团队工作方式相匹配的智能体，运用您团体的专属模型、逻辑与知识。
  3. 无缝连接至您正在使用的工具：SAP、Salesforce、Workday，全部连接起来。在不同系统之间创建流程，无需切换平台。
  4. 计划、人员和绩效之间实时同步 ：保持计划实时更新，团队紧密协作，运营持续推进，全程实时同步。
  5. 对数据变化的即时响应：如果您的收入下降，团队会第一时间知晓。如果成本飙升，您的预测就会自动更新。
  6. 未来预构建智能体的基础：现在，您可以使用自有的智能体，或者采用 IBM watsonx Orchestrate 提供的智能体。不久后，我们将推出用于常见任务（如预测、情景分析和结账）的预置智能体，支持根据您的企业需求进行配置。

体验自主智能规划的强大力量

借助自主智能功能，IBM Planning Analytics 不仅支持您的业务，更助力业务发展，让您少花时间应对突发状况，更多精力专注于前进与创新。不再有延误。不再需要手动确认。不再出现瓶颈。

无论您是财务负责人、运营规划师，还是企业架构师，现在正是让规划为您服务的时刻，而不是让您为规划所累。开始探索 IBM Planning Analytics 与 IBM watsonx Orchestrate 携手带来的无限可能。

您的数据。您的工作流程。您的竞争优势，全自动运行。

了解更多

预约演示

试用助手

