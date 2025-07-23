重新构想规划：更智能、更自主，真正属于您

2025 年 7 月 23 日
IBM Planning Analytics 首次真正实现了智能体化。通过 Planning Analytics 与 watsonx Orchestrate 的这一新集成，您的规划系统不仅仅是一个“真实数据源”，而是成为您业务中的一个主动参与者。不仅仅是自动化，不仅仅是集成化，而是智能的、响应迅速的，并且始终在运转之中。
过去需要人工完成的工作流程，如今能够自动执行。计划灵活调整，任务自动触发，审批主动送达。无需编码，无需系统大改。您只需描述期望的结果，其余的交给智能体完成。例如：“当预测下降时，将预算修订发送给销售部门”，“如果库存低于阈值则触发警报”，或“财务与运营每周自动同步”。
您定义逻辑，IBM Watsonx Orchestrate 构建智能体。IBM Planning Analytics 可执行这项工作。
这种整合为规划团队开启了新的敏捷性、可扩展性和智能水平：
借助自主智能功能，IBM Planning Analytics 不仅支持您的业务，更助力业务发展，让您少花时间应对突发状况，更多精力专注于前进与创新。不再有延误。不再需要手动确认。不再出现瓶颈。
无论您是财务负责人、运营规划师，还是企业架构师，现在正是让规划为您服务的时刻，而不是让您为规划所累。开始探索 IBM Planning Analytics 与 IBM watsonx Orchestrate 携手带来的无限可能。
您的数据。您的工作流程。您的竞争优势，全自动运行。