重新构想规划：更智能、更自主，真正属于您

IBM Planning Analytics 首次真正实现了智能体化。通过 Planning Analytics 与 watsonx Orchestrate 的这一新集成，您的规划系统不仅仅是一个“真实数据源”，而是成为您业务中的一个主动参与者。不仅仅是自动化，不仅仅是集成化，而是智能的、响应迅速的，并且始终在运转之中。

过去需要人工完成的工作流程，如今能够自动执行。计划灵活调整，任务自动触发，审批主动送达。无需编码，无需系统大改。您只需描述期望的结果，其余的交给智能体完成。例如：“当预测下降时，将预算修订发送给销售部门”，“如果库存低于阈值则触发警报”，或“财务与运营每周自动同步”。

您定义逻辑，IBM Watsonx Orchestrate 构建智能体。IBM Planning Analytics 可执行这项工作。