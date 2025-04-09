应用程序弹性管理的未来：IBM Concert 重要公告

大多数企业依赖孤立的监控工具和人工关联数据来理解弹性，这会导致出现盲点、响应时间过长以及运营风险增加。如今，弹性在很大程度上依赖于直觉，而非数据驱动的自动化方法。若没有统一的弹性战略，IT 团队会浪费宝贵的时间去解决问题，而非预防问题。这种低效率的局面不仅会影响运行时间，还会影响运营成本和业务连续性。

IBM Concert Resilience Posture 可转变组织的被动立场，借助主动的数据驱动型方法重新定义弹性，同时预测风险、自动修复并确保应用程序持续运行。