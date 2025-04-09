应用程序弹性管理的未来：IBM Concert 重要公告

2025 年 4 月 9 日
IBM 在 IBM Concert 中实现了三项突破性进展，旨在帮助组织主动加强其弹性战略：
这些创新技术共同将弹性从挑战转化为竞争优势。
大多数企业依赖孤立的监控工具和人工关联数据来理解弹性，这会导致出现盲点、响应时间过长以及运营风险增加。如今，弹性在很大程度上依赖于直觉，而非数据驱动的自动化方法。若没有统一的弹性战略，IT 团队会浪费宝贵的时间去解决问题，而非预防问题。这种低效率的局面不仅会影响运行时间，还会影响运营成本和业务连续性。
IBM Concert Resilience Posture 可转变组织的被动立场，借助主动的数据驱动型方法重新定义弹性，同时预测风险、自动修复并确保应用程序持续运行。
IBM Concert 的 Resilience Posture 是一种变革性 AI 驱动型可观测性和修复解决方案，可帮助组织跨混合、多云环境衡量、改进和维持弹性。与传统仅依赖模糊数据和直觉的方法不同，Concert 可整合不同来源的数据（例如 Observability 和 ITSM 工具），以关联领先和滞后指标，从而提供针对应用程序弹性的整体数据驱动型理解。然后，它会应用 AI 识别关键差距，并就如何解决问题主动提供建议。此外，Concert 还能生成端到端工作流来修复关键问题，使 IT 团队能够更早地预测风险、做出更明智的决策并在中断发生之前自动进行修复。
IBM Concert Resilience Posture 利用 Instana 和 ITSM 等工具的深度可观测性洞察分析来评估关键的非功能性需求 (NFR) 并生成弹性评分，该评分是评估应用程序承受中断以及从中断中恢复的能力的量化指标。Concert 可从这些工具中提取 90 多个指标来评估 NFR。
弹性评分还能衡量实际情况与既定弹性目标的偏差。例如，一级应用程序可能需要 99.999% 的正常运行时间，而三级应用程序可能只需要 99.9% 的正常运行时间。这使得企业能够将其资源集中在关键领域。
弹性不仅仅是识别风险，还要在风险影响业务运营之前加以解决。通过人工智能驱动的工作流，Concert 可以生成修复方案，加速问题解决并增强弹性。凭借跨安全、运营和开发团队的统一视图，Concert 可确保弹性操作实现智能化、自动化，且无缝整合至现有工作流中。
总之，通过将数据关联与 AI 和强大的工作流生成器相结合，Concert 可以实现可重复的自动化框架，以确保应用程序的弹性。
对于在 IBM Z 上运行任务关键型工作量的企业来说，弹性的扩展范围必须超越现代云环境。IBM Concert 能够跨混合基础架构无缝整合，提供主动 APAR 跟踪、风险评估和修复建议，以确保每个环境的弹性。通过 Concert for Z APAR 洞察分析，组织可以：
鉴于企业需要应对日益复杂且难以预测的数字环境，弹性不再只是一种被动战略，而必须转变为主动、智能且自动化的战略。
随着 IBM Concert Resilience Posture 的推出，组织可获取 AI 驱动的深度洞察分析，以衡量和增强应用程序弹性。IBM Concert Workflows 可将风险检测转变为自动化情境感知修复，进一步提高弹性。对于任务关键型 IBM Z 环境，IBM Concert for Z APAR Insights 可通过主动风险管理确保安全性和稳定性。这些创新技术共同助力组织预测中断、优化性能并规模化构建弹性，因为未来属于那些做好准备的人。
您准备好控制应用程序弹性了吗？深入了解 IBM Concert 如何帮助组织预防中断并实现卓越运营，同时了解如何通过人工智能驱动型洞察分析和自动化来转变弹性管理。