Terraform Enterprise (TFE) 自带许可证：兼具灵活性与掌控力，简化企业自动化

推出 Terraform Enterprise 自带许可证：为那些希望将 Terraform Enterprise 的强大功能与在自己选择的云、本地或混合基础设施上部署的自由度相结合的组织，提供了一个强大选项。
IBM Cloud 上的 Terraform Enterprise (TFE) 简化了组织实施和管理基础设施即代码的方式。自带许可证模式帮助团队集中管理各单位的许可证，提升了管控力并缩短了价值实现时间。
这种方法支持多云控制平面，能够实现一致的治理和安全保障。配置得当的话，它也非常适合需要严格合规的受监管环境和混合云环境。
运行在 IBM Cloud 高弹性的基础设施之上，提供了高可用性和可扩展性。它减少了运营开销，使团队能够专注于战略计划。
企业正在混合云和多云环境中扩展自动化，但工具不一致、工作流程碎片化以及日益严格的合规性要求，使得在大规模下保持管控变得困难。各团队需要一种方法，能够实现快速、受管控的基础设施配置，同时不增加运营复杂性或引发安全偏差风险。
组织采用 Terraform Enterprise 自带许可证，是为了在自己的云账户或数据中心内运行 Terraform Enterprise。当团队与熟悉且简化的 IaC 工作流交互时，Terraform Enterprise 自带许可证在后台作为一个安全、受管控的自动化平台运行，集中化处理策略、合规性和编排工作。
这是企业从“部署决策”迈向战略性自动化模式的关键时刻。
其核心是部署在客户自己环境中的 Terraform Enterprise 实例。它的作用是：
自带许可证提供的是一个统一、受管控的层，而非分散的自动化工具，它能在不牺牲安全性的前提下进行扩展。
此架构支持用不同的专用组件来支撑编排层：
这种模块化允许组织在不重新设计整个环境的情况下发展各项能力。
Terraform Enterprise 自带许可证确保所有状态文件、日志、密钥和策略都保留在客户的边界内。 这种方法加强了合规性，支持数据驻留需求，并确保平台能够采取行动（例如配置基础设施），而不会将敏感数据暴露给外部。
平台工程师为成千上万的开发者提供支持，这些开发者依赖快速、安全且可预测的基础设施来构建和运行应用程序。他们的目标很简单：确保团队能够快速、零合规风险地获得所需资源。
复杂性源于流经平台团队的各种基础设施需求——每个请求都带有不同的紧急程度、审批路径和治理要求。满足企业标准需要始终如一地做到三点：
借助 Terraform Enterprise 自带许可证，平台团队可以交付快速、受管控且一致的基础设施——确保开发人员保持生产力，同时组织保持安全。
Terraform Enterprise 自带许可证为您提供了一种简单、安全的方式，在您自己的环境中运行 Terraform Enterprise——保持对您的基础设施、合规性和自动化工作流程的控制。通过这种模式，您可以根据业务需求调整许可，跨团队扩展治理，并满怀信心地加速配置。