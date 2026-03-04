Terraform Enterprise (TFE) 自带许可证：兼具灵活性与掌控力，简化企业自动化

IBM Cloud 上的 Terraform Enterprise (TFE) 简化了组织实施和管理基础设施即代码的方式。自带许可证模式帮助团队集中管理各单位的许可证，提升了管控力并缩短了价值实现时间。

这种方法支持多云控制平面，能够实现一致的治理和安全保障。配置得当的话，它也非常适合需要严格合规的受监管环境和混合云环境。

运行在 IBM Cloud 高弹性的基础设施之上，提供了高可用性和可扩展性。它减少了运营开销，使团队能够专注于战略计划。