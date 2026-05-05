为 IBM watsonx.data 引入 GPU 加速：私人技术预览

旨在帮助企业应对其最紧迫的挑战之一：大规模分析与 AI 的成本不断上升。
在 NVIDIA GTC 大会上，IBM、Nvidia 和 Nestlé 展示了当 GPU 加速遇上开放数据架构时的可能性——分析工作负载性能提升高达 5 倍，同时成本降低多达 83%。这清晰地预示着，当性能和效率被重新一同考量时，数据密集型工作负载的未来会是什么样子。
如今，IBM 基于这一势头，正式宣布为 watsonx.data 提供 GPU 加速查询处理的私人技术预览——旨在帮助企业应对其最紧迫的挑战之一：大规模分析与 AI 的成本不断上升。
随着各组织在日益复杂、分布式的数据环境中持续扩展 AI 和分析应用，传统的基于 CPU 的系统已难以跟上步伐。结果是洞察速度变慢，基础设施成本不断攀升，数据团队面临以更少资源创造更多价值的压力日益增大。GPU 加速代表了一条新的前进道路。
来自私人技术预览客户的早期结果证明了这种方法的实际潜力。
这些结果不是渐进式的改进。它们标志着各组织处理数据密集型工作负载的方式发生了根本性转变——性能提升和成本降低不再是权衡取舍，而是共同实现的结果。 随着数据量增长和 AI 采用加速，这种跨越式的改进正迅速从竞争优势转变为业务必需品。
IBM 还通过其 CIO 组织内部应用了这一创新，作为 GPU 加速版 watsonx.data 的“零号客户”。在早期部署中，运行 IBM watsonx.data Presto C++ 与 GPU 加速相比纯 CPU 执行，IBM 团队实现了高达 25 倍的查询性能提升1，同时由于运行时间缩短，该工作负载的成本降低了约 80%2。这些结果不仅证明了该方法的可扩展性，也体现了 IBM 在将技术带给客户之前，先在真实企业环境中进行验证的承诺。这些结果来自 IBM 在 NVIDIA A100 GPU 基础设施上对遥测查询工作负载的测试，实际结果可能因查询、数据量、基础设施、配置和条件而异。*
这一创新的核心是一个简单而强大的转变：将计算密集型的查询操作（如连接、聚合和过滤）从 CPU 迁移到 GPU。通过利用大规模并行处理，分析工作负载的执行速度可以比传统方法快得多，同时显著减少基础设施使用量和成本。
这不仅仅是性能的提升；更是分析经济学运作方式的结构性变革。更快的查询意味着更快的决策。更低的计算需求直接转化为每次查询成本的降低。而借助更高效的资源利用，组织可以扩展分析和 AI 工作负载，而无需线性增加成本。
现代化的最大障碍之一始终是复杂性。许多性能解决方案需要重写 SQL、迁移数据或重新设计数据管道。而有了 GPU 加速，这种权衡便不复存在。
该功能对用户完全透明——现有查询、数据格式和连接器均可照常使用。组织可以立即受益于更快的查询执行、更高的并发性和更低的延迟，而无需中断现有工作流。这使得它特别适合在创新与运营稳定性之间寻求平衡的企业。
同样重要的是，该解决方案专为混合环境构建，可在云和本地部署之间无缝集成，同时保持开源 Presto 的兼容性和企业级治理能力。
我们现正通过私人技术预览计划扩大该功能的开放范围，让选定的客户有机会与 IBM 产品和工程团队直接合作，影响产品路线图，并抢先获得下一代分析性能。
如果您的组织正在运行大规模分析、深入了解 AI 驱动的工作负载，或希望在不中断业务的前提下提升性价比，我们诚邀您加入。
参与 IBM watsonx.data GPU 加速私人技术预览，共同塑造企业级分析的未来：
1 *基于 IBM 内部对遥测工作负载的测试，将一套使用单台服务器（配备 8 块 NVIDIA A100 GPU）的本地系统中的 GPU 加速基础设施，与在 IBM Cloud 上运行 Presto 的 watsonx.data SaaS 的 CPU 环境进行比较。在全量数据集（约 11.59 亿行）上，使用 4 块 GPU 完成遥测查询耗时 1.77 分钟，而此前在 CPU 环境中的基线耗时约为 45 分钟。结果基于所测试的工作负载和配置。实际性能将因查询类型、数据量、基础设施、集群配置和运行条件而异。
2 *基于 IBM 内部对遥测工作负载的测试，将一套使用单台服务器（配备 8 块 NVIDIA A100 GPU）的本地系统中的 GPU 加速基础设施，与在 IBM Cloud 上运行 Presto 的 watsonx.data SaaS 的 CPU 环境进行比较。在全量数据集（约 11.59 亿行）上，使用 4 块 GPU 完成遥测查询耗时 1.77 分钟，而此前在 CPU 环境中的基线耗时约为 45 分钟。CPU 成本基于 IBM 发布的 watsonx.data SaaS 实例（部署于 IBM Cloud）每次查询的实例成本。测试中运行于 GPU 的本地 watsonx.data 系统每次查询的 GPU 成本无法直接获知，故基于 GPU 每小时成本为 CPU 每小时成本 2 倍的假设进行估算。成本计算以运行时间为主要变量。根据该方法，总成本估计降至原有成本的约 15–20%，意味着可能节约 80–85%。 实际成本将因定价、工作负载特征、基础设施配置、利用率和运行条件而异。