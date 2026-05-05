为 IBM watsonx.data 引入 GPU 加速：私人技术预览

在 NVIDIA GTC 大会上，IBM、Nvidia 和 Nestlé 展示了当 GPU 加速遇上开放数据架构时的可能性——分析工作负载性能提升高达 5 倍，同时成本降低多达 83%。这清晰地预示着，当性能和效率被重新一同考量时，数据密集型工作负载的未来会是什么样子。

如今，IBM 基于这一势头，正式宣布为 watsonx.data 提供 GPU 加速查询处理的私人技术预览——旨在帮助企业应对其最紧迫的挑战之一：大规模分析与 AI 的成本不断上升。

随着各组织在日益复杂、分布式的数据环境中持续扩展 AI 和分析应用，传统的基于 CPU 的系统已难以跟上步伐。结果是洞察速度变慢，基础设施成本不断攀升，数据团队面临以更少资源创造更多价值的压力日益增大。GPU 加速代表了一条新的前进道路。