适应 AI 时代，强化 IBM 久经市场验证的企业软件

IBM 的战略清晰而务实：将 AI 融入企业现有的业务场景之中。
AI 正在重塑企业的价值创造方式，帮助企业从支撑核心运营的系统与数据中释放更大潜力。各行业的组织都希望跳出试点探索阶段，借助 AI 识别规律、挖掘洞察，将长期积累的数据资产转化为预测性决策支持能力，切实优化业务成果。
对于众多 IBM 客户而言，这些目标需要在复杂、高监管要求的环境中落地实现。敏感数据、严苛的合规要求与任务关键型负载，决定了 AI 应用必须以安全、治理与可信为核心，同时不阻碍创新进程。
因此，IBM 将于 2026 年第一季度，在多款主流企业软件产品中推出全面的 AI 能力。此次升级将智能体式 AI 直接嵌入客户日常使用的 IBM 平台，帮助客户在现有运营底座上放心应用 AI。
IBM 的战略清晰而务实：将 AI 融入企业现有的业务场景之中。IBM 无需客户更换平台或加装独立工具，而是将 AI 驱动的智能体原生整合至主流软件产品中，旨在简化运营、加速洞察、强化治理。
这类智能体专为企业真实需求而打造：自动化重复工作、提升系统可视性、加速故障排查，助力团队更快做出更优决策，同时全程保持企业级管控标准。
2026 年第一季度，IBM 将在整合、分析、数据管理、工程、消息传递、供应链运营等多款软件产品中，推出重磅全新 AI 能力。
Db2 将推出全套 AI 驱动智能体，大幅简化管理流程、加速故障排查，优化关键任务数据负载的运行性能。AskDb2 Agent 与 AskDb2 Research Agent 等对话式功能支持多步骤、上下文感知的知识检索，团队可通过自然语言挖掘洞察分析、开展技术调研。借助专用 Db2 智能体，系统性能与可靠性得到全面增强：
这些能力共同将 Db2 打造为智能、自优化的数据平台，有效降低管理成本，帮助企业以前所未有的速度与效率从数据中挖掘价值。
IBM Sterling Order Management System 通过 IBM Sterling OMS Agentic Toolkit Add-On，推出一系列 AI 驱动能力，在复杂的全渠道场景中提升履约准确率、简化运营流程、优化客户体验，推动智能体式商务持续发展。该平台基于 MCP 服务器构建，可简化基于 UCP 的智能体式 AI 流程，支持在商务、零售与供应链领域实现安全的智能体间交互。工具包内置供应链智能体，引导从业者以合规、可扩展的方式落地 AI 应用。具体功能包括：
这些 AI 能力协同发力，帮助企业实现更敏捷、精准、高效的运营，同时在智能体式商务生态系统中为用户提供优质的端到端订单体验。
IBM Cognos Analytics 引入智能体式 AI 能力，将报表工作从人工驱动流程转变为智能自主执行，开启业务分析的全新篇章。
这些能力协同作用，有效降低运营成本、缩短洞察分析获取周期，让可信的分析能力在组织内部更易普及使用。
IBM MQ 推出了全套 AI 能力，旨在提升消息传输环境的运营效率、加快问题解决速度，并强化系统整体可靠性。
这些 AI 驱动能力相辅相成，帮助企业维持高性能、高弹性的 MQ 系统，同时降低运维工作量与业务风险。
Cloud Pak for Integration 提供增强版 AI 驱动运维能力，帮助客户更轻松地在 Kubernetes 上管理和优化整合工作负载。
这些能力为 CP4I 环境带来智能自动化、深度业务洞察分析与更高运维信心，助力企业搭建稳定、安全、高效优化的整合平台。
IBM Engineering Lifecycle Management 的工程 AI 中心持续拓展 AI 驱动创新能力，专注提升规划质量，加速规模化工程流程落地。
最新推出的工作项编写智能体支持团队直接在 Engineering Workflow Management 界面内，快速生成更清晰、完整的功能项、用户故事与任务。该智能体可自动完成工作项初稿编写，提供结构化、高质量的起始内容，帮助组织提升规划精准度、减少重复编写耗时，同时保障各团队与项目间的工作标准统一。这项能力已纳入工程 AI 中心不断丰富的智能体体系，每类智能体都专注简化核心工程工作，让专家团队释放更多精力，投入到创新、高价值的产品研发中。
这些技术升级进一步践行 IBM 的承诺，助力工程组织在全产品开发生命周期中持续提升效率、保障标准统一、推动业务创新。
IBM Sterling B2B 整合 SaaS 提供 AI 增强能力，帮助客户维持平稳、可靠的合作伙伴业务运营。
IBM Sterling B2B 整合 SaaS InFlight Agent Add-On，可智能调度多个专业智能体（包括 Document Query Agent、Anomaly Detection Agent 和 Event Query Agent），助力实现业务实时可视与问题快速解决。客户可通过自然语言检索，快速获取文档详情、定位事件故障并识别文档异常。
这些智能体能够加速根因分析、降低运营风险，同时增强高并发 B2B 业务的运行弹性。
App Connect Enterprise 推出一套强大的 AI 驱动能力，旨在简化整合环境运维、加速现代化进程，并强化全域治理水平。
这些 AI 能力协同发力，可助力企业以更智能、高效、稳定的方式运行 App Connect。此外，App Connect Enterprise 支持 AI 应用程序与智能体通过模型上下文协议 (MCP) 工具对接企业系统，并依托现有整合逻辑开放受管控的连接器操作。
这些全新能力是 IBM 2025 年以来持续 AI 投入的延续，详情如下。这些举措共同体现了一以贯之的产品路线，始终致力于让 AI 在企业场景中更实用、更可信、更具价值。
Cloud Pak for Business Automation 推出 AI 辅助决策建模能力，大幅简化业务规则的创建与治理流程。Decision Assistant Agent 可从策略文档中自动生成初始决策结构，加快决策制定与配套逻辑的落地。
该智能体将自然语言策略转化为可执行决策模型，减少人工投入、提升标准一致性，同时缩短复杂业务规则的上线周期。这项能力让业务与技术团队协作更高效，能够专注于高价值分析与合规工作，进一步提升自动化决策流程的敏捷性与精准度。此外，Business Automation Workflow 也得到了增强，支持客户将现有流程自动化改造为对话式体验，并直接融入用户日常工作场景，无需更换平台，也不会损耗前期投入。通过与 watsonx Orchestrate™ 深度整合，AI 智能体可理解流程场景与业务数据，加快任务执行、减少人工操作，打造更自主的自动化工作流。
AI Agent-powered Workplace Assistant 可让知识工作者通过自然语言快速了解案例、设定任务优先级并完成工作，在提升工作效率的同时降低学习成本。
FileNet Content Manager 持续迭代升级，通过 Content Assistant 推出 AI 驱动能力，旨在强化文档理解能力，支持在高价值业务流程中更高效地获取关键业务信息。
Document Compare Agent 可精准高效地比对合同、医疗记录、提案、法律资料等各类文档，帮助组织提升准确性与一致性，减少人工审核工作量。Version Compare Agent 可清晰标注文档草稿间的差异，简化内容校验流程，让审核与审批更高效、更稳妥。此外，Documents Agent 与 Repository Agent 支持以对话方式访问企业内容，可直接从 FileNet 文档中提取贴合场景的相关信息。同时，Tailored Summaries Agent 可生成简洁、贴合业务场景的摘要，帮助用户快速理解信息并做出合理决策。
这些 AI 智能体进一步强化了 FileNet Content Manager 作为可信企业内容平台的价值，在严守合规与安全要求的前提下，提升工作效率、降低运营风险，帮助组织挖掘企业信息的更大价值。
2025 年，IBM Engineering Lifecycle Management 推出 IBM 工程 AI 中心。这项 AI 驱动能力可提升需求质量、加快理解效率、强化工程团队协同，其中需求质量分析智能体可帮助工程师优化需求清晰度、加快团队审核进度，让管理者实时掌握业务趋势与早期风险。
工程助手可帮助团队快速查找和理解全球项目中的需求；工作项概要智能体可生成任务、缺陷与功能摘要，优化沟通效率；MBSE 用例发现智能体可从自然语言需求中识别用例，并在 IBM Rhapsody 中创建对应模型元素，加速基于模型的系统工程落地。
Sterling B2B 整合 SaaS 推出了 AI 驱动能力，可强化运营可视性、简化合作伙伴入驻流程，提升全球业务网络故障的早期预警能力。其中 Visibility Agent 可实时洞察分析在途交易，帮助识别流程瓶颈、提升效率、主动预防问题；Anomaly Detection Agent 可自动识别交易或网络流量中的异常模式，构建智能防护层，让客户在问题升级前完成排查与处理。
IBM 始终致力于帮助客户以安全、可信的方式应用 AI，并与业务目标保持战略一致。本季度推出的各项能力，是我们持续创新征程的重要部分，旨在助力组织稳妥推进现代化、解锁全新运营智能，实现突破性业务成果。我们期待与客户紧密合作，助力其应用这些创新成果，共同引领所在行业的 AI 驱动转型未来。
随着这些 AI 能力逐步落地，IBM 鼓励客户启动或加快推进 AI 就绪筹备工作。尽早完成应用程序与基础设施的现代化改造，可帮助组织在 IBM 全软件平台普及智能体驱动自动化与洞察分析能力时，充分释放其价值。
IBM 为客户提供所需的工具、技术与专业能力，助力其稳步推进转型，将 AI 应用与业务目标、合规要求及长期架构战略深度融合。