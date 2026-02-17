适应 AI 时代，强化 IBM 久经市场验证的企业软件

AI 正在重塑企业的价值创造方式，帮助企业从支撑核心运营的系统与数据中释放更大潜力。各行业的组织都希望跳出试点探索阶段，借助 AI 识别规律、挖掘洞察，将长期积累的数据资产转化为预测性决策支持能力，切实优化业务成果。

对于众多 IBM 客户而言，这些目标需要在复杂、高监管要求的环境中落地实现。敏感数据、严苛的合规要求与任务关键型负载，决定了 AI 应用必须以安全、治理与可信为核心，同时不阻碍创新进程。

因此，IBM 将于 2026 年第一季度，在多款主流企业软件产品中推出全面的 AI 能力。此次升级将智能体式 AI 直接嵌入客户日常使用的 IBM 平台，帮助客户在现有运营底座上放心应用 AI。