StreamSets SDK for Python 6.6：更多的能力、控制与协作

StreamSets SDK for Python 6.6 配备了许多强大的新功能，使用户能够比以往更轻松地以编程方式整合、保护和管理其数据管道规模化。

在此版本中，我们为 SDK 带来了三大核心功能：可接受值查询、项目支持以及网络访问规则。无论您是从头开始构建管道、跨团队扩展 StreamSet 还是通过 IP 确保访问，6.6 都能为您提供所需的代码工具。