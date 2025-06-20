StreamSets SDK for Python 6.6：更多的能力、控制与协作

2025 年 6 月 20 日
StreamSets SDK for Python 6.6 配备了许多强大的新功能，使用户能够比以往更轻松地以编程方式整合、保护和管理其数据管道规模化。
在此版本中，我们为 SDK 带来了三大核心功能：可接受值查询、项目支持以及网络访问规则。无论您是从头开始构建管道、跨团队扩展 StreamSet 还是通过 IP 确保访问，6.6 都能为您提供所需的代码工具。
通过 SDK 构建管道变得更加容易。直到现在，使用 Python 编写管道定义的用户必须参考 UI 或文档，才能确定某些阶段配置中哪些值是有效的，特别是在 UI 下拉菜单是唯一可信来源的情况下。
通过使用新的可接受值方法，SDK 可让您以编程方式查询给定配置字段的所有有效值。这使得构建动态管道以及将 StreamSet 集成到自定义工具中更加可靠、可测试且速度更快。
不再需要反复试错。每次都是有效配置。
在用户界面中，每个字段的配置选项一目了然。
借助 SDK，我们现在可以查询每个阶段的可接受值：
示例：查询可接受的值
在共享环境中管理多团队开发曾经是一项挑战。如果没有隔离，协作很快就会陷入混乱。
随着 SDK 中引入项目功能，您现在可以通过编程方式创建、组织和管理项目，即 StreamSets 内置的协作工作区，而无需依赖 UI。每个项目都为团队的管道、连接、作业和资产提供了一个干净的边界。项目将 StreamSets 转变为多租户、企业就绪的平台。客户无需部署多个实例即可获得清晰度、安全性和可扩展性。
一个实例，多个团队，零摩擦。
示例：管理项目
安全绝不应仅依赖于 UI 操作。
StreamSets SDK for Python 6.6 引入了完整的网络访问规则管理，提供 API 级访问权限，以定义和编辑允许对 StreamSets 环境进行身份验证的 IP 集。
无论是实现自动化加入、跨混合云部署 StreamSet 还是实施网络策略，现在此 SDK 都可支持您按照与管理基础设施的其余部分相同的原则来管理安全性。
定义执行。自动执行。全部通过代码。
SDK 示例：管理网络访问规则
StreamSets Python SDK 6.6 不只是版本号的提升，而是在开发者体验、企业可扩展性以及平台自动化方面迈出的一大步。这些功能是根据在复杂受监管环境中管理实时数据流的团队的反馈而构建的。它们使 StreamSets 更加可扩展、更强大、更适合企业使用。
PyPI 上提供 SDK 6.6 版本。文档和示例代码片段即将推出，但您已经可以通过在自己喜欢的 IDE 中运行下面的 pip 命令，开始探索这些新功能。