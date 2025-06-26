watsonx.data integration 赋能用户构建可重用的管道，涵盖所有整合方式（ 批处理、实时流式传输、复制）和所有数据类型（包括 PDF 等非结构化 数据），并以内置数据可观察性为基础。最终，帮助团队根据用例需求调整整合风格并减少对专用工具的依赖。最终，帮助团队根据用例需求调整整合风格并简化管理。

新增功能 ？ IBM Cloud 现已推出 watsonx.data integration，使用户能够获得所有的整合功能，同时具备云原生部署的可扩展性和灵活性。