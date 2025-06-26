2025 年 6 月 26 日
为了解决现有解决方案无法解决的长期挑战（例如工具泛滥、非结构化数据整合、频繁的管道返工以及日益扩大的技能差距），IBM 推出了 watsonx.data integration。该方案提供统一控制平面，其交付的价值与核心支柱高度契合——每项支柱都通过新发布的增强功能得到强化，为客户扩展效益。
通过体验的支持，无代码、低代码和专业代码，用户可以使用与其专业知识相匹配的工具和界面构建管道，从而帮助解决日益扩大的技能差距。
最新消息新的 AI 驱动管道助手让用户可以使用自然语言创建管道，从而加快开发速度，并扩大经验不足的用户对整合的自助访问。
通过混合部署构建管道，以适应不断变化的存储空间和执行环境，从而减少持续重写的需要，并提高长期重用和可维护性。
最新消息AWS 上的 ETL/ELT 功能支持无服务器或远程引擎执行，允许客户一次设计并部署在其数据所在的任何位置。
watsonx.data integration 的发布及功能强化，彰显了 IBM 持续投资提供世界一流、市场领先的整合功能，以满足现代企业不断演进的需求。
让我们深入探讨这些新发布的功能如何强化全新解决方案的效能。
今天，团队欣喜地宣布，随着 watsonx.data integration 在 IBM Cloud 上全面发布，用户将能使用全系列整合功能，充分释放全新解决方案与云原生部署的双重优势。此次发布后，用户可以通过云原生访问 IBM 最完整的数据整合解决方案，将 DataStage、StreamSets、Databand、Data Replication 和非结构化数据整合到单一控制平面中。
87% 的组织依赖三个或更多整合工具，造成了复杂性和低效率。watsonx.data integration 通过在一个平台中支持所有整合方式和数据类型（包括非结构化数据），从而简化了此操作。团队现在可以使用任何整合方式自动提取、转换和处理结构化和非结构化数据，灵活匹配风格以适应用例，而不是手动拼接零散的点解决方案。
借助 IBM 数据整合助手的 GA（已在 DataStage 中提供），各种技能水平的用户都可以利用生成式 AI 助手通过自然语言比以往更快、更轻松地构建管道。该助手由 watsonx Assistant 和 Granite 3.1 提供支持，只需描述您的意图，助手就会生成管道、推荐可执行函数，并显示相关文档。用户可以立即开始利用该助手在 DataStage 上为批量整合用例构建 ETL/ELT 管道，随着需求的增长，watsonx.data integration 将随之发展，随着时间的推移扩大对其他整合方式的支持。
随着数据量和复杂性的激增，当今的数据团队面临着用更少的资源更快地交付数据的压力。超过 51％ 的组织已经报告 IT 技能短缺的负面影响，许多组织缺乏管理传统工具所需的技术专业知识。数据整合助手弥补了这一差距，使不同技能水平的用户（包括业务部门和业务技术团队）能够自助服务并立即贡献价值。这是实现数据整合普及化和消除对多种专用工具的需求的重要一步。
今天，DataStage 即服务 (aaS) 正式登陆 AWS 平台，为 watsonx.data integration 奠定了基础。通过此次发布，用户可以在 AWS 内完全托管的 DataStage 环境上开始构建批处理、ETL 和 ELT 管道，在最大限度利用现有云投资的同时，充分利用现代整合工具。随着其他 watsonx.data integration 功能在 AWS 上推出，团队可实现无缝扩展。
随着数据存储的发展，从本地部署数据仓库到云原生数据湖，工程团队被迫不断适应。如今，大多数数据工程师将超过 50% 的时间用于维护现有管道。IBM 通过灵活的云优先的部署选项和混合执行来解决这一问题。借助对远程引擎执行的支持，用户可以在 AWS 中设计管道，但在数据所在的位置（本地部署、跨地域或任何数据中心）运行这些管道。
这种混合模型减少了数据移动、降低了延迟和成本并增强了安全性，同时消除了对单一存储架构的依赖。这是一个两全其美的方案：云原生管道开发和根据您的环境量身定制的执行，重申了 IBM 致力于满足客户运维需求的承诺。
这些发布标志着客户实施现代数据整合技术的里程碑，也是他们开启旅程的关键机会。总之，watsonx.data integration SaaS 在 IBM Cloud 的全面上线、全新 AI 管道助手的数据整合功能增强、以及 DataStage aaS 在 AWS 平台的发布，共同体现了 IBM 持续投资推进数据整合技术，以满足当今企业不断演进的需求。