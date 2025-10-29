基于 Db2 for z/OS Agent 的智能数据驱动型 IBM Z 运营的未来
隆重推出 Db2 for z/OS Agent，IBM 推出 AI 驱动的助手，通过自然对话交互简化大型机运维操作。
生成式 AI 已经远远超出了聊天机器人和推荐引擎。AI 现在可以编写代码、生成图像，甚至重新定义我们搜索的方式。但下一个前沿更加具有变革性：AI 智能体或数字化团队成员，它们能够理解上下文、理清复杂问题，并实时提供可操作的洞察。对于运行 IBM Z 等任务关键型系统的企业而言，这种演变不仅令人兴奋，而且至关重要。
IBM Z 运营的新时代正在展开，Db2 for z/OS Agent 处于这一变革的核心。
管理系统比以往任何时候都更加复杂，尤其是对于企业来说：1) 团队捉襟见肘，知识往往是孤立的； 2) 新人入职是一个缓慢、资源密集型的过程； 3) 故障排除通常意味着在仪表板之间跳转、破译日志以及依赖部门知识，所有这些都会减慢运营速度并增加风险。
AI 智能体不仅仅是锦上添花的工具；它们是企业战略上的必需品。理解这一点并认真接纳 AI 智能体的组织将从中获得无数机遇，例如：
这就是 Db2 for z/OS Agent 的承诺，旨在通过自然的对话交互简化 IBM Z 运营。
从仪表盘到对话的转变不仅仅是用户界面的变化；它是一种全新的工作方式。它解锁了以下内容：
在 AI 智能体出现之前，一位资深数据库管理员可能需要花费数小时比较子系统、提取日志并指导初级员工，同时还要处理严重性 1 级的事件。借助 Db2 for z/OS Agent，同一 DBA 可以提出一个问题，在几秒钟内就能获得通俗易懂的上下文答案。当初级 DBA 提出同样的问题时，智能体不仅会提供答案，还会解释背后的原因。
每一次互动都成为了一个教学时刻。随着时间的推移，整个团队的水平都会提高。
Db2 for z/OS Agent 建立在分层 AI 架构之上。以下是 Db2 for z/OS 智能体层协同工作的方式：
这种架构可确保安全、可靠、实时地提供洞察分析，而不会损害底层系统的完整性。
Db2 for z/OS Agent 不仅仅适用于 DBA。它旨在增强整个团队的能力：
简而言之，它是 IBM Z 生态系统中每个角色的倍增器。
AI 智能体不会取代人类；它们正在与人类合作。正如麦肯锡的 Jorge Amar 所说：“我们正在进入一个需要同时将劳动力视为自主智能体和人类的世界。”IBM Z 正通过 Db2 for z/OS Agent 引领这一变革，将 AI 直接带入企业运营的核心，每次一个提示。
准备好亲眼见证其效果了吗？与该智能体背后的团队交流。IBM Z 运营的未来已经到来，而且是对话式的。