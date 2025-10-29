基于 Db2 for z/OS Agent 的智能数据驱动型 IBM Z 运营的未来

生成式 AI 已经远远超出了聊天机器人和推荐引擎。AI 现在可以编写代码、生成图像，甚至重新定义我们搜索的方式。但下一个前沿更加具有变革性：AI 智能体或数字化团队成员，它们能够理解上下文、理清复杂问题，并实时提供可操作的洞察。对于运行 IBM Z 等任务关键型系统的企业而言，这种演变不仅令人兴奋，而且至关重要。

IBM Z 运营的新时代正在展开，Db2 for z/OS Agent 处于这一变革的核心。