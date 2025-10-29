人工智能 IT 自动化

基于 Db2 for z/OS Agent 的智能数据驱动型 IBM Z 运营的未来

介绍 IBM Db2 for z/OS Agent，旨在通过自然对话互动简化 IBM Z 运营。

出版 10/29/2025
插图：一名男子坐在笔记本电脑前，左右两侧有聊天、表单和日历图标，背景为现代办公室环境

作者

Gandhi Ambalavanan

Product Manager, Data & AI on IBM Z

IBM

Martin Schneider

Leader, Development and PM, Z Data Integration and AI

IBM

Nishant Kumar Sinha

Product Marketing Manager, Data Gate & AI on Z

IBM

Nick Oropall

Program Director, Product Marketing, Databases, Data, and AI

隆重推出 Db2 for z/OS Agent，IBM 推出 AI 驱动的助手，通过自然对话交互简化大型机运维操作。

生成式 AI 已经远远超出了聊天机器人和推荐引擎。AI 现在可以编写代码、生成图像，甚至重新定义我们搜索的方式。但下一个前沿更加具有变革性：AI 智能体或数字化团队成员，它们能够理解上下文、理清复杂问题，并实时提供可操作的洞察。对于运行 IBM Z 等任务关键型系统的企业而言，这种演变不仅令人兴奋，而且至关重要。

IBM Z 运营的新时代正在展开，Db2 for z/OS Agent 处于这一变革的核心。

企业的机遇

管理系统比以往任何时候都更加复杂，尤其是对于企业来说：1) 团队捉襟见肘，知识往往是孤立的； 2) 新人入职是一个缓慢、资源密集型的过程； 3) 故障排除通常意味着在仪表板之间跳转、破译日志以及依赖部门知识，所有这些都会减慢运营速度并增加风险。

AI 智能体不仅仅是锦上添花的工具；它们是企业战略上的必需品。理解这一点并认真接纳 AI 智能体的组织将从中获得无数机遇，例如：

  • 利用 AI 增强人类专业知识：现在，您的团队无需记住细节或翻阅文档来解决问题，他们只需提出问题，例如“我昨晚的索引有什么变化？”或“昨天的交易中存在异常吗？”或“哪个子系统现在正在运行？”。
  • 利用 AI 从有价值的安全数据中解锁洞察分析：IBM Z 就像一个银行金库，存放着您最宝贵的数据资产，既严格保密又高度监管。但从该信息库中获取信息可能既缓慢又复杂。现在想象一下，一位 AI 银行职员站在金库窗口前。这位银行家从不睡觉，从不遗忘，总是准确无误地做出反应。你可以用简单的英语提问，并立即获得可操作的洞察分析。

这就是 Db2 for z/OS Agent 的承诺，旨在通过自然的对话交互简化 IBM Z 运营。

为什么这很重要以及如何提高 DBA 的能力

从仪表盘到对话的转变不仅仅是用户界面的变化；它是一种全新的工作方式。它解锁了以下内容：

  • 简化运营：一个对话界面即可解答您的所有问题。
  • 更快地做出决策:在几秒钟而不是几小时内即可获得实时洞察分析。
  • 弥合技能差距：初级员工学习得更快，而不会减慢专家的速度。
  • 提高弹性：团队可以主动而非被动地响应问题。

在 AI 智能体出现之前，一位资深数据库管理员可能需要花费数小时比较子系统、提取日志并指导初级员工，同时还要处理严重性 1 级的事件。借助 Db2 for z/OS Agent，同一 DBA 可以提出一个问题，在几秒钟内就能获得通俗易懂的上下文答案。当初级 DBA 提出同样的问题时，智能体不仅会提供答案，还会解释背后的原因。

每一次互动都成为了一个教学时刻。随着时间的推移，整个团队的水平都会提高。

Db2 for z/OS Agent 的架构

Db2 for z/OS Agent 建立在分层 AI 架构之上。以下是 Db2 for z/OS 智能体层协同工作的方式：

  • Db2 13 for z/OS 是 IBM Z 上的数据库系统，存储着关键数据，并像您的安全金库一样保护这些数据。
  • IBM watsonx Assistant for Z 是会话式平台。这是助手的声音，向用户问好并作出回应。 
  • LLM （通过 watsonx.ai）是大脑，理解并处理查询，制定答案，以自然语言进行回应。
  • Z RAG + Db2 索引文件提供对相关知识的快速结构化访问，提高搜索性能并帮助助手快速找到正确的文档。
  • ODBC 驱动程序是允许助手访问数据库数据的软件组件。它充当翻译器，帮助助手将查询转换为数据库能理解的格式，并处理响应返回给助手。
  • OpenShift 是一个开放且可扩展的基础设施，确保一切顺利运行。

这种架构可确保安全、可靠、实时地提供洞察分析，而不会损害底层系统的完整性。

您的团队最新成员：Db2 for z/OS Agent

Db2 for z/OS Agent 不仅仅适用于 DBA。它旨在增强整个团队的能力：

  • 系统编程人员：监控子系统的健康状况和趋势。
  • IT 领导者：加速系统部署与知识传承。
  • 运营团队：更快地诊断问题并减少停机时间。
  • 新员工：在工作中学习，不拖团队后腿。

简而言之，它是 IBM Z 生态系统中每个角色的倍增器。

AI 智能体不会取代人类；它们正在与人类合作。正如麦肯锡的 Jorge Amar 所说：“我们正在进入一个需要同时将劳动力视为自主智能体和人类的世界。”IBM Z 正通过 Db2 for z/OS Agent 引领这一变革，将 AI 直接带入企业运营的核心，每次一个提示。

准备好亲眼见证其效果了吗？与该智能体背后的团队交流。IBM Z 运营的未来已经到来，而且是对话式的。

了解更多关于 Db2 for z/OS Agent 的信息

探索 IBM watsonx Assistant for z 运行时平台

了解更多 深入了解 IBM Db2 for z/OS 了解有关 watsonx Assistant for Z 的更多信息