利用 IBM Cloud Pak for Integration 16.2 简化混合集成管理与运营

Cloud Pak for Integration 16.2 通过为日益分散的环境带来更高的可见性、控制力和智能，帮助组织简化混合集成运营。
IBM Cloud Pak for Integration 是一套全面的软件集成工具，作为单一平台的一部分提供，带来完整且统一的体验。借助这套工具集，您可以将应用程序、数据、系统和服务跨云端或本地环境连接起来，构成在 Red Hat OpenShift 上运行的弹性、可扩展且安全的部署。
Cloud Pak for Integration 16.2 是一个长期支持版本，提供增强功能以简化混合集成管理和运营。它为客户提供对已部署集成的更高可见性、人工智能驱动的辅助和新集成功能，同时提供长达六年的支持。
在虚拟机上部署 IBM App Connect 的客户现在可以通过单一平台用户界面窗口，查看和管理所有部署在虚拟机和 OpenShift 集群上的实例。
对于环境混合的组织，这能立刻带来价值：集中可见性、简化的日常管理和更快的故障排除，而无需更改现有基于虚拟机的集成。客户还可以仅将平台用户界面部署到 OpenShift 中，即可获得此功能，继续其现代化之旅，即便集成目前仍保留在虚拟机上。
基于先前的技术预览，智能体式 AI 功能现已在 16.2 中正式可用。
平台用户界面用户可以用自然语言提问，以了解其 Cloud Pak for Integration 环境的状态、发现问题并获得如何快速简便解决问题的建议。智能体的部署是可选的。如果部署，则需要 CP4I 授权以及连接到 IBM watsonx.ai SaaS。出于许可考量，在一个集群中部署了智能体功能的五个平台用户界面实例，将消耗一个 Cloud Pak for Integration VPC 授权。用户保持完全控制，并自行负责根据这些 AI 功能的输出结果采取行动。
新的端到端监控和追踪功能（此前仅在 IBM webMethods Hybrid Integration Control Plane SaaS 产品中提供）现已包含在内。该功能可追踪单个事务流经多个集成实例（IBM MQ、App Connect 和 API Connect）的过程，从而更轻松地调试问题并解决复杂系统故障。
IBM API Connect 12.1 现已包含在 Cloud Pak for Integration 中，支持联邦 API Management，允许在单一 API Connect 解决方案中，将多个不同的 API Gateway（包括新的 IBM DataPower Nano Gateway 和第三方 API Gateway）部署在不同环境中。 这为横跨云和本地系统的 API Management 解决方案提供了更高的灵活性。
Cloud Pak for Integration 16.2 遵循一个经过修改的 Support Cycle-2 生命周期，提供 2.5 年基础支持、1 年含新修复程序的扩展支持以及 2.5 年不含新修复程序的扩展支持，总计提供六年支持。此版本将取代当前的 16.1 长期支持版本，后者在 2026 年底前一直处于基础支持阶段。客户可以选择此长期支持版本，或利用在长期支持版本之间通过修改版本提供的更频繁的功能增强。
这些增强功能共同帮助组织降低运营复杂性、提高弹性，并以更强的信心和灵活性实现集成环境的现代化。
无论是管理跨容器和虚拟机的集成、排查复杂的事务流，还是跨多个网关治理 API，IBM Cloud Pak for Integration 16.2 都能让团队更高效地运营、按自己的节奏实现现代化，并在企业规模上保持弹性。
要深入了解 Cloud Pak for Integration 16.2 中的统一管理、全新智能体式 AI 功能及其他增强功能，可预约我们的主题专家进行实时演示，或观看交互式演示。
我们期待借助这一强大的新版本，帮助您简化并扩展集成运营。