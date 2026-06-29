利用 IBM Cloud Pak for Integration 16.2 简化混合集成管理与运营

IBM Cloud Pak for Integration 是一套全面的软件集成工具，作为单一平台的一部分提供，带来完整且统一的体验。借助这套工具集，您可以将应用程序、数据、系统和服务跨云端或本地环境连接起来，构成在 Red Hat OpenShift 上运行的弹性、可扩展且安全的部署。

Cloud Pak for Integration 16.2 是一个长期支持版本，提供增强功能以简化混合集成管理和运营。它为客户提供对已部署集成的更高可见性、人工智能驱动的辅助和新集成功能，同时提供长达六年的支持。