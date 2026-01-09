使用 IBM Cloud Pak for Integration 16.1.3 简化和扩展集成运营

支持在中心创建、更新和删除统一管理集群，实现了整个生命周期的端到端管理。统一管理已作为一项功能添加到 Cloud Pak for Integration 16.1.2 中，并支持通过单一平台用户界面窗口对多个 OpenShift 集群部署的集成实例进行可视化监测和管理。

在最初版本中，客户通过点击远程集成实例来启用相应实例的更新和管理。借助 Cloud Pak for Integration 16.1.3，平台用户界面中的本地和远程实例可以直接从一个单一的用户界面窗口进行管理。新实例可以无缝创建、更新和删除，既节省时间，又降低了运营复杂性。

状态摘要横幅可与统一管理及各平台用户界面搭配使用，简要汇总展示已部署集成实例的数量及其状态。