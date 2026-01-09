使用 IBM Cloud Pak for Integration 16.1.3 简化和扩展集成运营
统一管理的增强功能支持跨任意 OpenShift 集群直接进行集成更新，智能体则改善了运行状况和故障排除能力，还扩大了联邦支持的范围。
IBM® Cloud Pak for Integration 是一套全面的软件集成工具，提供单一的统一体验。
借助这套工具，您可以将不同云环境或本地部署环境中的应用、数据、系统和服务连接起来，作为 Red Hat OpenShift 上可托管、可扩展的安全部署的组成部分。您可以将 Cloud Pak for Integration 与其他 IBM® Cloud Paks 一起安装，帮助您跨任何云或 IT 基础架构快速构建应用程序并进行现代化改造。
Cloud Pak for Integration 16.1.3 是一个修改级别的更新，新增了以下 4 项关键功能：
支持在中心创建、更新和删除统一管理集群，实现了整个生命周期的端到端管理。统一管理已作为一项功能添加到 Cloud Pak for Integration 16.1.2 中，并支持通过单一平台用户界面窗口对多个 OpenShift 集群部署的集成实例进行可视化监测和管理。
在最初版本中，客户通过点击远程集成实例来启用相应实例的更新和管理。借助 Cloud Pak for Integration 16.1.3，平台用户界面中的本地和远程实例可以直接从一个单一的用户界面窗口进行管理。新实例可以无缝创建、更新和删除，既节省时间，又降低了运营复杂性。
状态摘要横幅可与统一管理及各平台用户界面搭配使用，简要汇总展示已部署集成实例的数量及其状态。
这包括支持《联邦信息处理标准》(FIPS) 和 2014 年《联邦信息安全现代化法案》(FISMA)、审计合规和无障碍合规，以及 IPv6。对于某些美国政府和联邦机构而言，遵守这些标准至关重要。
此外，其中许多功能对于任何组织都是有益的更新。这符合美国国家标准技术学会 (NIST) 的安全软件开发框架的要求。
Cloud Pak for Integration 计划在 OpenShift 新版本发布后 30 天内支持相应的新版本。
Cloud Pak for Integration 16.1.3 支持 Red Hat OpenShift 4.19 和 4.20。Red Hat OpenShift 4.20 包含 Kubernetes 1.33，该版本支持“Pod 就地垂直扩展”。此功能可以为使用 Cloud Pak for Integration 部署的客户带来优势，尤其是搭配使用 IBM® App Connect Enterprise 的客户。
Cloud Pak for Integration 16.1.3 目前以 IBM 技术预览版的形式提供，其中包含可用于部署的 AI 智能体。这些 AI 智能体旨在帮助客户使用自然语言来了解环境中正在发生的情况，以及如何解决问题。该技术预览版的可用期限到 2026 年 3 月 31 日为止。
加入智能体抢先体验计划，在您自己的环境或 IBM 沙盒中亲自体验。
这些增强功能可帮助组织简化集成运营，利用 AI 驱动的洞察分析改善决策，在各种混合环境和受监管环境中安心运营。