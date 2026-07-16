使用适用于 AWS 的预编写 Sentinel 策略简化 Terraform 中的策略采用

Sentinel 是一个可嵌入的策略即代码框架，可对 HashiCorp Terraform 及其他 HashiCorp 产品配置中的基础设施配置实施基于逻辑的策略执行。这种方法使组织能够像管理应用程序代码一样管理策略，这意味着代码可以进行版本控制、审计、测试，并被整个组织的利益相关者理解。

Sentinel 策略帮助组织控制 Terraform 用户被允许执行的操作，确保不超出基础设施预配的特定阈值，并阻止不安全或不合规的配置。

虽然 Sentinel 可作为确保大规模云治理的强大工具，但我们理解，采用策略即代码工作流可能是一个艰巨且耗时的过程。对于缺乏从头编写策略所需资源和专业知识的组织来说，情况尤其如此。从零开始可能会导致策略开发和实施出现严重延迟，并增加人为错误和配置不当的风险。