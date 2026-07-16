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人工智能 IT 自动化

使用适用于 AWS 的预编写 Sentinel 策略简化 Terraform 中的策略采用

由 HashiCorp 和 AWS 共同开发的预编写策略库，旨在降低采用策略即代码基础设施工作流的门槛。

发布日期 2026年7月16日

适用于 AWS 的预编写 Sentinel 策略集现已正式发布，可在 Terraform Registry 中使用。这些策略专为帮助组织遵循行业标准而编写，降低了基础设施策略执行的门槛。

借助此版本，我们旨在为复杂的治理挑战提供交钥匙解决方案，并赋能组织更快行动，无需在速度与安全之间做出取舍。这一联合行动凸显了将 AWS 云基础设施与 HashiCorp 的自动化和安全能力相结合所带来的独特价值。

策略采用面临的挑战

Sentinel 是一个可嵌入的策略即代码框架，可对 HashiCorp Terraform 及其他 HashiCorp 产品配置中的基础设施配置实施基于逻辑的策略执行。这种方法使组织能够像管理应用程序代码一样管理策略，这意味着代码可以进行版本控制、审计、测试，并被整个组织的利益相关者理解。

Sentinel 策略帮助组织控制 Terraform 用户被允许执行的操作，确保不超出基础设施预配的特定阈值，并阻止不安全或不合规的配置。

虽然 Sentinel 可作为确保大规模云治理的强大工具，但我们理解，采用策略即代码工作流可能是一个艰巨且耗时的过程。对于缺乏从头编写策略所需资源和专业知识的组织来说，情况尤其如此。从零开始可能会导致策略开发和实施出现严重延迟，并增加人为错误和配置不当的风险。

推出与 AWS 共同拥有的预编写策略集

为应对这些挑战，HashiCorp 与 AWS 共同开发了一个预编写策略库，涵盖安全、合规和运营效率等多种用例。这些策略由拥有多年行业经验的专家编写，并经过测试和验证，以确保其可靠性和有效性。这些策略也可自定义，允许组织快速调整以满足其特定需求。

这些策略专为 AWS 服务编写，符合互联网安全中心 (CIS) 的标准。CIS 是一家非营利组织，提供代表全球网络安全共识的规范性配置建议。我们的预编写策略集有助于满足 CIS AWS 基础基准 v1.2、v1.4 和 v3.0 的要求，支持的服务包括：

  • EC2
  • KMS
  • Cloudtrail
  • S3
  • IAM
  • VPC
  • RDS
  • EFS

用户现在可以通过 Terraform Registry 策略库CIS 策略 GitHub 仓库发现这些策略。借助 Sentinel 的原生集成，用户可以将策略集快速部署到其 HCP Terraform 组织中。您还可以使用 Terraform 模块来导入 CIS 策略集。

有关如何运行预编写 Sentinel 策略集的指导，请访问我们的相关文档

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免费试用 HCP Terraform，亲身体验策略即代码工作流的优势。有关 Sentinel 语言和规范的更多信息，了解运行这些预编写策略的步骤，或者如果您希望参与社区讨论 Sentinel 用例和最佳实践，请参阅下方内容。

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参阅 Sentinel 文档页面

深入了解预编写 Sentinel 策略

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Mitchell Ross

Senior Product Marketing Manager

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