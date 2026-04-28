从 AI 辅助编码转向借助 IBM Bob 实现 AI 辅助交付

为了应对这一转变，IBM 根据企业团队一直反馈的需求构建了 Bob。

组织不仅仅是在追求原始生产力的提升。他们需要能够反映如何在复杂环境中交付成果的系统。现有工具解决了部分问题，但仍然需要团队在多种模型和工具之间自行组装系统。

Bob 的设计与众不同： 作为一个智能体式 SDLC 合作伙伴，它将编排、执行 和治理直接集成到开发流程中，帮助团队从孤立的工具转向协同交付。 Bob 的构建旨在 兼顾 质量、成本和性能，同时为开发者提供可信的体验。

这种方法已在实践中得到验证。在 IBM 内部，已有超过 80000 名用户采用 Bob，各团队 在复杂的多步骤工作流中平均实现了 45% 的生产力提升。1