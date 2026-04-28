从 AI 辅助编码转向借助 IBM Bob 实现 AI 辅助交付

上个 月，我们推出了 IBM Bob。自那以后，组织已在 其 开发环境中应用了 Bob，不仅是为了更快地编写代码，更是为了重新思考企业规模下软件的构建方式。
AI 加快了代码生成的速度，但瓶颈从来 不只是编写 代码。它们源于理解复杂系统、协调跨 团队 的变更以及管理 软件开发 生命周期 (SDLC) 中的风险。
随着系统不断增长，开发不再侧重于单个任务，而更多地侧重于协调互联系统中的变更。这种转变需要一种新的模式，即工作跨越整个生命周期，而不是在孤立的步骤中完成。
为了应对这一转变，IBM 根据企业团队一直反馈的需求构建了 Bob。
组织不仅仅是在追求原始生产力的提升。他们需要能够反映如何在复杂环境中交付成果的系统。现有工具解决了部分问题，但仍然需要团队在多种模型和工具之间自行组装系统。
Bob 的设计与众不同： 作为一个智能体式 SDLC 合作伙伴，它将编排、执行 和治理直接集成到开发流程中，帮助团队从孤立的工具转向协同交付。 Bob 的构建旨在 兼顾 质量、成本和性能，同时为开发者提供可信的体验。
这种方法已在实践中得到验证。在 IBM 内部，已有超过 80000 名用户采用 Bob，各团队 在复杂的多步骤工作流中平均实现了 45% 的生产力提升。1
Bob 旨在适应团队实际的工作方式。 内置模式和自定义模式使开发者能够在规划、 编码 和审查之间无缝切换，而 MCP 集成则将 Bob 连接到团队已经依赖的工具和系统。
随着开发变得更加分散，跨系统时 维护 上下文 仍然是最具挑战性的问题 之一 。通过支持可重用工作流、共享规则和更深的系统感知，Bob 帮助团队在不牺牲灵活性的情况下更有效地协调变更。
Bob 自动处理繁琐的工作，并强化 复杂 工作的处理。在实践中，Bob 可以 像 初级开发人员为资深架构师工作那样加速执行，也可以 像 资深架构师指导初级开发人员那样提供结构、 信心 和 明确 的方向。
随着 AI 采用日益成熟，组织正面临成本、性能和信任之间日益复杂的权衡。挑战不仅在于使用哪种模式，还在于如何在快速变化的环境中持续获得最佳结果。
Bob 不需要团队通过反复试验来找到合适的模型和设置，而是利用前沿 LLM、开源模型、小语言模型 (SLM) 和 IBM 的 Granite SLM 系列来自动执行和增强软件开发生命周期（从发现和规划，到设计、编码和测试）。
Bob 坚信除模型的能力之外，部署架构和用户体验对于推动持续、高质量的采用也至关重要。通过定价透明化和使用情况与预算可视化，组织可以根据支出匹配对应的实际结果。
AI 引入了传统控制措施无法捕捉的新类型风险，从提示注入到意外数据暴露。
为解决这一问题，Bob 将安全直接嵌入开发工作流。提示词规范化有助于防止不安全指令，同时在编写代码时通过敏感数据扫描和智能密钥检测来发现风险。策略执行持续进行，确保从开发到交付的全过程保持治理。
传统上，对企业系统进行现代化改造需要在多个代码库中拼凑变更、逐步重写代码并通过试错来验证影响。即使是小的更新也可能以不可预测的方式在服务之间产生连锁反应。
而 Bob 改变了这一现状。Bob 帮助团队提前了解系统依赖关系，然后通过结构化流程在代码、测试和管道中执行协调变更。这使得团队能够从被动更新转向有意推动整个系统（甚至还涵盖旧版环境，例如 Java、COBOL、PL/I 和 RPG）的现代化。
我们的内部收益科技（“RevTech”）上市平台便是一个提高效率的示例。RevTech 是支持我们在受到严格监管的市场中开展全球销售和客互动的关键系统。由于具有复杂的架构和严格的性能要求，测试和验证既存在高风险又受资源限制。
Bob 的引入是为了帮助团队改进性能和安全性测试，同时 发现 更多的缺陷和漏洞。这带来了速度、 规模 和效率 方面的可衡量提升，展示了 AI 如何提高企业关键系统的质量和可靠性：
这些收益并不仅限于 我们的 内部团队。 Blue Pearl 使用 Bob 在其高流量的 BlueApp 平台上加速交付。通常 需要 数周工程投入的工作，在短短三天内就完成了，因为 Bob 在现有工作流中简化了分析、 重构 和验证。这使得团队能够在 保持 质量的同时加快速度， 展示了 AI 如何在无需 额外 开销 的情况下改善日常交付。这转化为交付速度和工程效率方面的可衡量提升：
在其他环境中，影响表现为不同的形式。 APIS IT 使用 Bob 对承载数十年技术债务的关键政府系统进行现代化改造 ，包括大型机和 .NET 环境。在文档有限且依赖关系复杂的情况下，Bob 实现了快速的系统理解、自动生成 文档 和协调一致的重构。 结果展示了现代化效率的阶跃式变化：
Bob 可以利用 IBM 产品组合的优势，实现更好的结果和更高的成熟度。我们已经看到 IBM 和客户团队正在以显著的方式使用 Bob 来最大化 IBM 解决方案的价值，从 优化 watsonx Orchestrate 中的 智能体到对 IBM Z 和 IBM i 平台上的应用进行现代化改造。今年晚些时候，我们将 推出高级套餐 ，为 Bob 扩展平台特定能力，包括预构建工作流、领域专业知识以及与 IBM 平台的 无缝集成。
软件交付的下一个阶段将由 AI 编排的系统来定义，而不是孤立的加速。Bob 旨在支持这一转变，与团队一起在开发生命周期中连接规划、 执行 和验证。
了解您的团队 如何将 AI 引入 软件开发 生命周期的每个阶段。
1 IBM 内部数据