IBM Guardium 与 IBM Consulting Cybersecurity Services 正携手合作，帮助企业保障并扩展其对智能体式 AI 和其他生成式 AI 系统的使用。

为帮助客户以负责任的方式扩展 AI，IBM Consulting Cybersecurity Services 推出了一套全新的服务 IBM Security for AI Transformation Services，该服务将 IBM Guardium AI Security 等数据安全平台与深厚的 AI 技术及行业咨询相结合。这些新服务将支持组织的 AI 转型之旅：从发现 AI 部署和潜在漏洞，到在 AI 层实施安全设计实践，以及为不断变化的环境提供治理指导。

AI 的变革力量也带来了一类新的威胁。根据 Gartner 2025 年的一份报告，到 2027 年，40% 以上与 AI 相关的数据泄露将源于生成式 AI 的不当使用，尤其是在跨国场景中，可能会违反数据本地化法律。尽管如此，当今只有 24％ 的生成式 AI 项目包含网络安全组件。

为了应对这些挑战，IBM 推出 Guardium AI Security，将其数十年的数据安全专业知识扩展到 AI 领域。