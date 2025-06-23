2025 年 6 月 23 日
IBM Guardium 与 IBM Consulting Cybersecurity Services 正携手合作，帮助企业保障并扩展其对智能体式 AI 和其他生成式 AI 系统的使用。
为帮助客户以负责任的方式扩展 AI，IBM Consulting Cybersecurity Services 推出了一套全新的服务 IBM Security for AI Transformation Services，该服务将 IBM Guardium AI Security 等数据安全平台与深厚的 AI 技术及行业咨询相结合。这些新服务将支持组织的 AI 转型之旅：从发现 AI 部署和潜在漏洞，到在 AI 层实施安全设计实践，以及为不断变化的环境提供治理指导。
AI 的变革力量也带来了一类新的威胁。根据 Gartner 2025 年的一份报告，到 2027 年，40% 以上与 AI 相关的数据泄露将源于生成式 AI 的不当使用，尤其是在跨国场景中，可能会违反数据本地化法律。尽管如此，当今只有 24％ 的生成式 AI 项目包含网络安全组件。
为了应对这些挑战，IBM 推出 Guardium AI Security，将其数十年的数据安全专业知识扩展到 AI 领域。
这个全新/改进的创新平台使组织能够：
Guardium AI 安全性支持欧盟 AI 法案、NIST、ISO 42001 等框架的监管合规，帮助组织在不断发展的全球标准中保持领先地位。
单靠科技无法弥补这一安全漏洞。一个值得信赖的合作伙伴对于有效地设计、实施和管理全面的 AI 战略至关重要。IBM Consulting Cybersecurity Services 提供端到端的 AI 安全服务，包括：
根据毕马威 2023 年的一项调查，77% 的高管相信生成式 AI 将在未来三到五年内对社会产生最大的影响，超过任何其他新兴科技。然而，随着采用速度的加快，风险也在增加。
IBM Consulting Cybersecurity Services 和 Guardium AI Security 共同提供全面的端到端解决方案，帮助确保 AI 实施的安全。IBM Consulting 在网络安全方面带来了深厚的专业知识，指导组织完成从战略和态势管理到安全整合和测试的整个 AI 生命周期。
Guardium AI Security 通过为 AI 可见性、风险检测和控制（包括识别影子 AI）提供强大的工具来补充这一点。
此项联合方案可帮助组织安全地采用 AI、支持遵守全球标准并减轻其 AI 环境中的威胁。
IBM 是全球混合云和 AI 的领先提供商，在网络安全服务领域具有广泛认可的领导地位。通过此联合方案，IBM 重新定义了安全、负责任和规模化采用 AI 的含义。
满怀信心地拥抱 AI 转型。立即与 IBM Consulting Cybersecurity Services 和 Guardium AI Security 合作，为您的 AI 未来提供保障。注册参加 2025 年 6 月 25 日美国东部时间上午 11 点举行的线上直播研讨会，主题为通过集成治理与安全解锁可信 AI。