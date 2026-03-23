Yubico、Auth0 与 IBM 建立全新合作伙伴关系，保障智能体式应用程序的安全

行业首创的模型，用于治理高风险的 AI 操作。
各行业的组织正进入由 AI 智能体驱动的新生产力时代，系统能够以前所未有的速度分析数据、执行工作流并做出决策。从金融运营到软件开发，再到企业知识管理，AI 正成为可与人类并肩工作的数字劳动力。
随着这一新能力的出现，技术、财务和风险领域的领导者面临一个重要问题：我们如何确保自动化以机器速度推进，同时不损害信任、治理或问责？
答案在于一种新型的“人机协同”授权模式——该模式允许 AI 在大多数情况下自主行动，但在高风险情况下则需经过加密验证的人工审批。Yubico、Auth0 与 IBM 建立了强有力的合作伙伴关系，保障智能体式应用的安全，从而在利用 AI 力量的同时确保信任与治理。
AI 智能体正成为安全领导者所称的 “数字工作者”。它们使用合法凭证运行，与敏感系统交互，并且越来越具备执行实际操作的权限。 AI 智能体不再局限于回答问题，而是跨企业系统采取行动：
这些功能有望显著提升速度、生产力和决策水平，但也引发了一个根本性的治理问题：组织如何证明，在 AI 做出关键决策时，有合适的人工干预或授权？
网络威胁形势反映出，采用 AI 驱动工作流的组织正面临日益增长的安全压力：
随着自动化进程加速，这些威胁暴露了一种危险的可能性：持有合法凭据的 AI 智能体可能以机器速度执行高风险操作，而缺乏有效的人工监督。这带来了几个重要的影响：
传统身份系统从未为此类模式而设计，因为它们假定一个简单的流程： 人工认证与授权 → 系统授予访问权限 → 操作发生。 但当 AI 智能体自主行动时，身份层必须回答一个更复杂的问题：谁授权了这一操作，我们能否证明？
“AI 智能体将彻底改变企业生产力，但 AI 智能体带来的诸多益处同样可能构成挑战，”IBM 数据与 AI 总经理 Ritika Gunnar 在 2025 年 6 月写道。“当这些自主系统未得到妥善治理或保护时，可能会带来严重后果。”
解决方案不是放慢 AI 的速度，也不是要求人工批准每一项操作。相反，组织必须识别出需要人工授权的特定操作类别。 例如：
在这些情况下，人工授权成为一项结构性控制措施，而非工作流层面的偏好设置。并且，这种授权必须通过加密方式强制执行，而不能仅仅在事后记录于日志中。
这正是 IBM、Auth0 与 Yubico 三方合作为智能体式 AI 系统所建立的强大模式所在。这些公司共同构建了将 AI 速度与人工责任相结合的工作流。这一能力解锁了无数新的企业用例，使各类角色得以实现更高水平的生产力和效率，同时不损害流程与结果的完整性。
IBM 的 watsonx.ai 智能体能够分析数据、推理任务，并在企业工作流中提出操作建议。每个操作都流经一个策略驱动的许可引擎，该引擎评估是否需要额外授权。对于常规操作，AI 自动推进；对于高风险操作，系统则进行升级处理。
当升级发生时，Auth0 的 Identity Orchestration 层利用客户端发起的反向通道认证 (CIBA) 标准，启动安全的审批流程。该流程会向授权的人工决策者直接发送一条安全的带外请求。请求中包含详细的授权信息，例如“批准向供应商 X 转账 50 万美元”。决策者可以查看请求，并批准或拒绝该操作。
对于高价值、高风险或高保障要求的操作，授权将要求使用基于硬件可信根 (YubiKey) 的可信且经验证的人工来批准工作流。授权用户必须物理触碰该密钥，从而产生加密的存在性证明，确保：
实际上，YubiKey 成为了保护关键企业操作的最终人工控制点。 这为合规监管、风险管理、财务问责及业务连续性提供了强有力的保障。而最重要的是，它提供了不可否认性——即由特定、已验证身份的人工授权该操作的明确证明。
企业生产力的下一波浪潮将由不仅能提供建议、更能采取行动的 AI 智能体所驱动。它们将编写代码、执行交易、审批工作流，并在复杂系统中统筹决策。 领导者面临的真正问题将不再是“我们能否实现自动化？”，而是“我们如何负责任地治理自动化？”。
通过结合 IBM 的 AI 编排、Auth0 的身份流程以及 Yubico 的硬件支撑安全密钥，组织能够在实现人工智能驱动的自动化的同时，确保合适的人工仍掌握控制权并授权关键决策。其成果是为自主型企业构建了全新基础——AI 以机器速度运行，由人类信任保驾护航。
如果您正在参加 RSAC 大会，请不要错过我们于 2026 年 3 月 24 日星期二下午 5:00 在北博览简报中心举行的线下或点播会议 。届时，Yubico 与 IBM 将探讨在人工智能驱动的威胁盛行的现代网络安全时代，如何通过高效、安全的免密策略构建可信身份、实现网络弹性并确保业务连续性。