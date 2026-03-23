Yubico、Auth0 与 IBM 建立全新合作伙伴关系，保障智能体式应用程序的安全

各行业的组织正进入由 AI 智能体驱动的新生产力时代，系统能够以前所未有的速度分析数据、执行工作流并做出决策。从金融运营到软件开发，再到企业知识管理，AI 正成为可与人类并肩工作的数字劳动力。

随着这一新能力的出现，技术、财务和风险领域的领导者面临一个重要问题：我们如何确保自动化以机器速度推进，同时不损害信任、治理或问责？

答案在于一种新型的“人机协同”授权模式——该模式允许 AI 在大多数情况下自主行动，但在高风险情况下则需经过加密验证的人工审批。Yubico、Auth0 与 IBM 建立了强有力的合作伙伴关系，保障智能体式应用的安全，从而在利用 AI 力量的同时确保信任与治理。